Magas rangú vezető lemondását jelentette be a miniszter

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter jelentette be a román vízügyi igazgatóság vezetőjének lemondását
Fotó: Gov.ro
Lemondott tisztségéről a román vízügyi igazgatóság vezetője, Florin Ghiță – jelentette be szerdán délután Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.
2025. december 10., 19:462025. december 10., 19:46
A tárcavezető sajtótájékoztatón számolt be a minisztérium ellenőrző testületének a Prahova megyei vízválság kapcsán végzett ellenőrzéseiről és az ezek nyomán hozott intézkedésekről.
Diana Buzoianu szerint a vízügyi igazgatóság vezetője, Florin Ghiță benyújtotta lemondását. A helyét ügyvivő jelleggel az intézmény vészhelyzeti főosztályának vezetője, Sorin Rândașu veszi át – írja az Agerpres hírügynökség.
A miniszter azt is bejelentette, hogy kiadta a rendeletet a Buzău–Ialomița megyei vízügyi igazgatóság vezetőjének leváltásáról.
Ugyanakkor a Prahova megyei ESZ vízszolgáltató vezetőtanácsa csütörtöki ülésén dönt a vállalat igazgatóinak menesztéséről. Emellett a szaktárca a vállalat teljes felszámolásának lehetőségét is megvizsgálja.
Arra a kérdésre, hogy tárgyalt-e Ilie Bolojan kormányfővel a miniszteri tisztségről való lemondásáról, Buzoianu leszögezte, hogy nem fog lemondani.
– tette hozzá.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán bejelentette, hogy a párt egyszerű indítványt nyújt be Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter ellen.
A „Prahova megye ostrom alatt. Több mint százezer románt ítéltek szomjúságra és betegségre Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter cinkosságával” című indítványt 39 szenátor írta alá. Mircea Abrudean házelnök közlése szerint az indítványt hétfőn 16 órától vitatja meg a szenátus.
Botrányba torkollt hétfőn a képviselőházban a kormány órája elnevezésű vita, amelyen a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kezdeményezésére Diana Buzoianu környezetvédelmi minisztert faggatták a Paltinu-gyűjtőtónál kialakult helyzetről.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
