Magas rangú vezető lemondását jelentette be a miniszter

Lemondott tisztségéről a román vízügyi igazgatóság vezetője, Florin Ghiță – jelentette be szerdán délután Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

A tárcavezető sajtótájékoztatón számolt be a minisztérium ellenőrző testületének a Prahova megyei vízválság kapcsán végzett ellenőrzéseiről és az ezek nyomán hozott intézkedésekről.

Diana Buzoianu szerint a vízügyi igazgatóság vezetője, Florin Ghiță benyújtotta lemondását. A helyét ügyvivő jelleggel az intézmény vészhelyzeti főosztályának vezetője, Sorin Rândașu veszi át – írja az Agerpres hírügynökség.

A miniszter azt is bejelentette, hogy kiadta a rendeletet a Buzău–Ialomița megyei vízügyi igazgatóság vezetőjének leváltásáról.

Hirdetés

Ugyanakkor a Prahova megyei ESZ vízszolgáltató vezetőtanácsa csütörtöki ülésén dönt a vállalat igazgatóinak menesztéséről. Emellett a szaktárca a vállalat teljes felszámolásának lehetőségét is megvizsgálja.

Arra a kérdésre, hogy tárgyalt-e Ilie Bolojan kormányfővel a miniszteri tisztségről való lemondásáról, Buzoianu leszögezte, hogy nem fog lemondani.