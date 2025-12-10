Szakszervezeti elnök: vannak olyan megyék, amelyekben minden harmadik munkaszerződés minimálbérre szól

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Romániában vannak olyan megyék, ahol minden harmadik aktív munkaszerződés minimálbérre szól – jelentette ki szerdán az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) elnöke.
2025. december 10., 14:252025. december 10., 14:25
Dumitru Costin az érdekvédelmi szövetség által szervezett „2026 – A munkaerőpiaci nagy egyensúlyhiányok éve” című rendezvényen beszélt erről, hangsúlyozva: ez azt jelenti, hogy
A szakszervezeti vezető elmondta, a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerda délutánra beütemezett ülésén a BNS számos elemzést fog bemutatni a minimálbérekkel kapcsolatban, megyékre és iparágakra lebontva – ismerteti az Agerpres.
A következő napokban elkészítenek egy térképet is, amely bemutatja a megyék és régiók közötti jelentős egyensúlyhiányt, amely bizonyítja, hogy Románia messze áll a területi kohézióra irányuló európai célkitűzés elérésétől.
Az is megfigyelhető, hogy a román munkaerő nagy része a nagyvárosi agglomerációkba vándorol, ahol viszont nagyon gyakori a „szürkemunka” – közölte Costin.
A Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerda délután ülésezik a Victoria-palotában Ilie Bolojan kormányfő részvételével. A megbeszélés egyik napirendi pontja a 2026-os országos minimálbér.
