Szakszervezeti elnök: vannak olyan megyék, amelyekben minden harmadik munkaszerződés minimálbérre szól

Romániában vannak olyan megyék, ahol minden harmadik aktív munkaszerződés minimálbérre szól – jelentette ki szerdán az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) elnöke.

Dumitru Costin az érdekvédelmi szövetség által szervezett „2026 – A munkaerőpiaci nagy egyensúlyhiányok éve” című rendezvényen beszélt erről, hangsúlyozva: ez azt jelenti, hogy

az adott megye gazdasági és társadalmi fejlettségi szintje rendkívül alacsony.

A szakszervezeti vezető elmondta, a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerda délutánra beütemezett ülésén a BNS számos elemzést fog bemutatni a minimálbérekkel kapcsolatban, megyékre és iparágakra lebontva – ismerteti az Agerpres. A következő napokban elkészítenek egy térképet is, amely bemutatja a megyék és régiók közötti jelentős egyensúlyhiányt, amely bizonyítja, hogy Románia messze áll a területi kohézióra irányuló európai célkitűzés elérésétől.

Vannak megyék, ahol minden harmadik, negyedik alkalmazott minimálbért kap, és mivel az ő fizetésük jelenti a helyi önkormányzat egyik bevételi forrását, annak nincs elegendő pénze, és az állami büdzsétől várja költségvetése kiegészítését.