Elkezdődhet a Mobilitás 2 projekt kivitelezése Gyergyószentmiklóson

Európai uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson
Fotó: Pinti Attila
Aláírták a finanszírozási szerződést a Mobilitás 2 projektre, amely révén uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson. A beruházás a Gyilkos-tó út és a Kossuth Lajos utca meghatározott szakaszait érinti.
A Gyilkos-tó út teljes hosszát, valamint a Kossuth Lajos utcában a városházától a Tűzoltó utcáig tartó szakaszt érintik közvetlenül a Mobilitás 2 beruházásban megvalósuló fejlesztések. Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere ismertette,
A közúti fejlesztések keretében a kis körforgalomtól az örmény templomig teljes útburkolat-csere történik, kiegészítve az esővíz-elvezetés korszerűsítésével, a közvilágítás felújításával, valamint a parkolók és zöldövezetek kialakításával. A polgármester elmondta, hogy az uniós előírások szerint a projektnek legfeljebb a 20 százaléka irányulhat útfelújításra, ezért csak az említett szakasz fér bele ebbe a keretbe.
Arra törekedtek, hogy minél több olyan fejlesztést illesszenek be a projektbe, amit a kiírás lehetővé tett – már csak azért is, hogy az útfelújításra eső 20 százalék értéke is növekedhessen.
míg a Kossuth Lajos utcában a központtól a Tűzoltó utcáig ugyanez a modernizálás valósul meg. A beruházás során 18 728 négyzetméter új járda, 5 071 négyzetméter kerékpárút és 10 425 négyzetméter zöldfelület épül ki az utak mentén.
Az építkezés során ugyan 170 fát ki kell vágni, de
Emellett 51 meglévő fát átültetnek, és csepegtető öntözőrendszert is kiépítenek.
Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta, hogy az uniós előírások szerint a projektnek legfeljebb a 20 százaléka irányulhat útfelújításra
Fotó: Gergely Imre
Az utak mentén 705 négyzetméteren épülnek ki új buszmegállók. Ezeken a helyeken – illetve a város azon utcáiban, ahol a jövő évben elinduló városi autóbuszok közlekednek majd – 21 korszerű, fedett buszváró létesül. Ezek nemcsak az eső és hó ellen nyújtanak védelmet, hanem korszerű LED-fallal és járatkijelzővel is felszerelik őket. A fejlesztésekhez kapcsolódva kiépül egy
Mivel az Európai Unió nem finanszírozza a parkolók kialakítását és az úthálózatba építendő esővíz-elvezető rendszerek megvalósítását sem, az önkormányzat saját forrásból vállalja egy 2 245 négyzetméteres parkoló, valamint a csapadékvíz-elvezetés kiépítését az érintett szakaszokon.
A polgármester kiemelte: továbbra is az a szándék, hogy
a Gyilkos-tó utat (az örmény templomtól a város végéig)
és a Kossuth Lajos utcát (ennek teljes hosszát a város kijáratáig) később az országos útügyi hatóság korszerűsítse,
vagyis elvégezze az úttest aszfaltozását a két járda közt.
A Mobilitás 2 beruházás teljes összege 28,8 millió lej. A közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására még a télen elindul, és a munkálatokhoz szükséges engedélyek már rendelkezésre állnak. Amennyiben minden a tervek szerint halad,
amelyet a hároméves határidőnél hamarabb szeretnének befejezni.
