Elkezdődhet a Mobilitás 2 projekt kivitelezése Gyergyószentmiklóson

Európai uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson

Európai uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson

Fotó: Pinti Attila

Aláírták a finanszírozási szerződést a Mobilitás 2 projektre, amely révén uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson. A beruházás a Gyilkos-tó út és a Kossuth Lajos utca meghatározott szakaszait érinti.

Gergely Imre

2025. december 10., 15:512025. december 10., 15:51

A Gyilkos-tó út teljes hosszát, valamint a Kossuth Lajos utcában a városházától a Tűzoltó utcáig tartó szakaszt érintik közvetlenül a Mobilitás 2 beruházásban megvalósuló fejlesztések. Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere ismertette,

a projekt útfelújítást, modern közlekedési rendszerek kialakítását és jelentős zöldterület-bővítést is tartalmaz.

A közúti fejlesztések keretében a kis körforgalomtól az örmény templomig teljes útburkolat-csere történik, kiegészítve az esővíz-elvezetés korszerűsítésével, a közvilágítás felújításával, valamint a parkolók és zöldövezetek kialakításával. A polgármester elmondta, hogy az uniós előírások szerint a projektnek legfeljebb a 20 százaléka irányulhat útfelújításra, ezért csak az említett szakasz fér bele ebbe a keretbe.

Arra törekedtek, hogy minél több olyan fejlesztést illesszenek be a projektbe, amit a kiírás lehetővé tett – már csak azért is, hogy az útfelújításra eső 20 százalék értéke is növekedhessen.

Az örmény templomtól a város végéig mindkét oldalon új járdák, kerékpárutak és zöldterületek jönnek létre,

míg a Kossuth Lajos utcában a központtól a Tűzoltó utcáig ugyanez a modernizálás valósul meg. A beruházás során 18 728 négyzetméter új járda, 5 071 négyzetméter kerékpárút és 10 425 négyzetméter zöldfelület épül ki az utak mentén.

Az építkezés során ugyan 170 fát ki kell vágni, de

7500 új fa és cserje, valamint 9903 évelő növény telepítésével jelentős zöldítést valósítanak meg.

Emellett 51 meglévő fát átültetnek, és csepegtető öntözőrendszert is kiépítenek.

Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta, hogy az uniós előírások szerint a projektnek legfeljebb a 20 százaléka irányulhat útfelújításra • Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta, hogy az uniós előírások szerint a projektnek legfeljebb a 20 százaléka irányulhat útfelújításra

Fotó: Gergely Imre

Autóbuszvárók és elektromos kerékpárok

Az utak mentén 705 négyzetméteren épülnek ki új buszmegállók. Ezeken a helyeken – illetve a város azon utcáiban, ahol a jövő évben elinduló városi autóbuszok közlekednek majd – 21 korszerű, fedett buszváró létesül. Ezek nemcsak az eső és hó ellen nyújtanak védelmet, hanem korszerű LED-fallal és járatkijelzővel is felszerelik őket. A fejlesztésekhez kapcsolódva kiépül egy

modern kerékpárkölcsönző rendszer is 8 dokkolóállomással és 100 elektromos kerékpárral.

Mivel az Európai Unió nem finanszírozza a parkolók kialakítását és az úthálózatba építendő esővíz-elvezető rendszerek megvalósítását sem, az önkormányzat saját forrásból vállalja egy 2 245 négyzetméteres parkoló, valamint a csapadékvíz-elvezetés kiépítését az érintett szakaszokon.

A polgármester kiemelte: továbbra is az a szándék, hogy

  • a Gyilkos-tó utat (az örmény templomtól a város végéig)

  • és a Kossuth Lajos utcát (ennek teljes hosszát a város kijáratáig) később az országos útügyi hatóság korszerűsítse,

vagyis elvégezze az úttest aszfaltozását a két járda közt.

A Mobilitás 2 beruházás teljes összege 28,8 millió lej. A közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására még a télen elindul, és a munkálatokhoz szükséges engedélyek már rendelkezésre állnak. Amennyiben minden a tervek szerint halad,

2026-ban kezdődhet meg a kivitelezés,

amelyet a hároméves határidőnél hamarabb szeretnének befejezni.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
