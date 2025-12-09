Újabb nyílt nap a Gondosóra program iránt érdeklődőknek Sepsiszentgyörgyön

December 11-én, csütörtökön 9 óra és 16.30 között újra nyílt napot szervez a Diakónia Keresztény Alapítvány és a Szociális Támogatási Igazgatóság azon személyek számára, akik érdeklődnek a Gondosóra program vagy az eszköz viselése felől.

A sepsiszentgyörgyi szociális igazgatóság székhelyére várják a jelentkezőket, akik a helyszínen egyszerűsített eljárással kaphatják kézhez a jelzőeszközt, ugyanakkor azok is átvehetik a készüléket, akik már benyújtották rá az igényüket.

A cél érdekében ajánlott az illető személyeknek magukkal vinni saját vagy hozzátartozójuk személyi igazolványát, egy aktuális nyugdíjszelvényt és – amennyiben az igénylők nem egyedül élnek – egy háziorvosi ajánlást.

A Gondosóra program biztonságot és támogatást nyújt az idősek számára, lehetővé téve, hogy egy gombnyomással segítséget kérjenek vészhelyzet esetén. Az eszköz