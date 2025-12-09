Újabb nyílt nap a Gondosóra program iránt érdeklődőknek Sepsiszentgyörgyön

Ha már gombnyomásnyi ereje sincs valakinek, még akkor is segíthet az esésérzékelővel ellátott eszköz
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat
December 11-én, csütörtökön 9 óra és 16.30 között újra nyílt napot szervez a Diakónia Keresztény Alapítvány és a Szociális Támogatási Igazgatóság azon személyek számára, akik érdeklődnek a Gondosóra program vagy az eszköz viselése felől.
A sepsiszentgyörgyi szociális igazgatóság székhelyére várják a jelentkezőket, akik a helyszínen egyszerűsített eljárással kaphatják kézhez a jelzőeszközt, ugyanakkor azok is átvehetik a készüléket, akik már benyújtották rá az igényüket.
A cél érdekében ajánlott az illető személyeknek magukkal vinni saját vagy hozzátartozójuk személyi igazolványát, egy aktuális nyugdíjszelvényt és – amennyiben az igénylők nem egyedül élnek – egy háziorvosi ajánlást.
A Gondosóra program biztonságot és támogatást nyújt az idősek számára, lehetővé téve, hogy egy gombnyomással segítséget kérjenek vészhelyzet esetén. Az eszköz
Viselése például abban az esetben is megelőzhette volna a bajt, amely a közelmúltban történt meg egy háromszéki faluban: egy Alzheimer-kórban szenvedő idős nő éjszaka kiment a házból, reggel holtan találták meg egy közeli trágyadombon. De ennél kisebb szükségben is jól jöhet, ha van, akit riaszthat az ember...
Bővebb tudnivalók a programról itt.
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
