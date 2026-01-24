Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet

Néha az eredmény meglepő lehet a megkérdezett számára is

Minden diákban rejtőzik valamiféle tehetség, de nem biztos, hogy azt felismeri magában, így csiszolni sem tudja azt. Ehhez kapott hatékony eszközt három osztálynyi sepsiszentgyörgyi középiskolás a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által.

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács első alkalommal bonyolított le kísérleti jelleggel egy rendszerszintű mérési programot Sepsiszentgyörgyön, amelynek célja a középiskolás fiatalok motivációs- és tehetségprofiljának a meghatározása volt. A felmérés lebonyolításához szükséges szakmai hátteret a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete biztosította. A programban a Berde Áron Gazdasági Líceum, a Plugor Sándor Művészeti Líceum és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium egy-egy tizenegyedik osztálya vett részt, a tesztelés novemberben zajlott, a kiértékelés decemberre született meg. A debreceni szakemberek eddig visszajuttatták az osztály- és egyéni szinten kidolgozott motivációs és tehetségprofilokat az iskolákba, azokat az osztályfőnökök, a diákok és a szülők is megismerhették, megbeszélhették.

Az eredmény ismerete hasznos lehet a pályaválasztás, pályaorientáció folyamatában is

– véli Bereczki Kinga, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács elnöke. Első lépésben az érdeklődési területnek megfelelő képességek meghatározására került sor. Az online mérés során a tehetség kibontakozásához szükséges kognitív kapacitást és a motivációt is mérték. Az első fogalom azt takarja, milyen az illető diák munkamemóriájának kapacitása/terjedelme, milyen a logikai képessége, mennyire ismeri fel a nyelvi analógiákat. Ezek megléte esetén is

a környezeti tényezők szerencsés együttállása, megfelelő eltökéltség és elszántság, valamint kitartó erőfeszítések és munka révén bontakozik ki a tehetség.

A motivációt mérő kérdőívvel arra keresték a választ hogy hogyan tanul egy diák, és mi a legjobb mód őt „mozgásba hozni:” ha kihívást jelentő feladatba vonják be?

ha versenyhelyzetben van?

dicséretre áhítozik?

jutalmat szeretne?

státuszra vágyik egy csoporton belül?

a visszajelzés fontos számára?

elsősorban a társas törődés motiválja?

elsőrendű számára a csoporthoz tartozás? A felmérést végző kutatók a tehetségterületek vizsgálatát is elvégezték Howard Gardner elméletére alapozva, aki szerint az emberek számtalan területen bizonyulhatnak kiemelkedőknek: verbális-nyelvi,

logikai-matematikai,

téri-vizuális,

zenei,

testi-kinesztetikus (ügyesen fejezi ki magát a mozgás által),

interperszonális (jól kapcsolódik másokkal)

és intraperszonális területen (felismeri és szabályozza saját érzelmeit). De létezik természeti és egzisztenciális intelligencia is (előbbi a természeti jelenségek és környezeti mintázatok felismerésének és rendszerezésének képessége, utóbbi az emberi lét alapvető jelenségei értelmezésének képessége). A mérést koordináló szakemberek a fentieket még kiegészítettek két területtel: technikai-műszaki és az informatikai-digitális dimenziókkal. A felmérés eredményeiről érdeklődve Bereczki Kingától megtudtuk, hogy a három középiskola diákjai, annak ellenére, hogy háromfajta profilú (művészeti, szakmai, elméleti) osztályból vannak, hasonló módon motiválhatók:

kihívást jelentő feladatba való bevonással mozgósíthatók, de nagyon fontos számukra az elismerés és a visszajelzés is.

Feltételezhetően ez éppen azért lehet így, mert a szabványos iskolai feladatok számukra unalmasak. Viszont olyan is van, aki nem reagál a dicséretre, de annál fontosabb neki közösségben lenni. A kapott tehetségprofilok megmutatják a diákok erősségeit, és előfordulhat, hogy esetenként ez eltérhet attól, ahogy az illető látja, ismeri magát. Az eredményekből az is kitűnik, hogy mindhárom osztályban vannak többféle tehetségű diákok, a gazdasági liceumban is vannak zenei vagy sporttehetségek, a művészetiben is informatikai vagy interperszonális tehetség, tehát

tehetségterületek szempontjából nagyjából egyenletes szórást mutatnak a diákok.

Antal Annamáriát, a Református Kollégium igazgatónőjét is megkérdeztük, a tesztek nyomán kiderült-e számára valami újdonság. Az intézményvezető számára az volt a meglepetés – bár ez egy keresztény szellemiségű iskolában szinte természetes –, hogy diákjaikban kimagasló szinten van jelen a társas intelligencia, a segítőkészség, az empátia. Nem volt eredménytelen a sokévi munka, a sok beszélgetés – nyugtázta az igazgatónő, mondván, „amit fejleszt az ember, az fejlődik”. A sokévi munka, a biztatás, a tanároknak a diákokat buzdító magatartása és a diákokba vetett hite a felmérésektől függetlenül is nagyon jelentős befolyást gyakorol a diákokra – erősítette meg a kollégája által elmondottakat Simon Edith, a Berde Áron Gazdasági Líceum igazgatónője. Ez meglátszik azon is, hogy

a szaklíceumban a sikeres érettségizők aránya az utóbbi években szinte a duplájára nőtt.

A diákoknak azonban természetesen nagyon hasznos rálátni a saját, sokszor fel nem fedezett képességeikre, önbizalmuk megerősödik, s ez már önmagában is képes előrevinni az embert – fogalmazta meg a felmérés utáni következtetéseit Simon Edith. Második lépésben a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács elindítja mentorprogramját is, azzal a néhány fiatallal, akiről a felmérésekből kiderült, hogy valamilyen belső vagy külső ok miatt gátolt a bennük rejlő potenciál kibontakozása, vagyis tehetségük nem nyilvánvaló, nem egyértelmű a világ számára.

Az alulteljesítő tehetségeket egy négyhónapos, januártól áprilisig tartó közös munka során mentorálják