Egyszeri támogatással könnyítenek a fogyatékkal élők adóterhein Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.
Az önkormányzati támogatás kiegészíti a kormány által megállapított kedvezményeket: az épületadó 50 százalékos csökkentését a súlyos fogyatékossággal élő személyeknek és a törvényes képviselőiknek, illetve a 25 százalékos csökkentést a fokozott fogyatékossági fokozatba sorolt személyek esetében. Ugyanezek a kedvezmények vonatkoznak legfeljebb egy, legtöbb 2000 köbcenti hengerűrtartalmú gépjármű adójára is.
A legfeljebb 1000 lejes támogatási összeg az alábbi, ténylegesen befizetett adók ellenértékét fedezheti:
a lakóhely ingatlanadója és az ingatlanhoz tartozó telek adója
egy, a kedvezményezett tulajdonában levő, 2000 köbcentinél kisebb hengerűrtartalmú személygépkocsi adója.
A támogatás évente egyszer igényelhető, a Sepsiszentgyörgyi Szociális Támogatási Igazgatóságnál benyújtott kérelem alapján. A kérelmeket március 16-tól kezdődően, minden hónap 20-ig lehet személyesen leadni. Csatolni kell a jogosultságot igazoló dokumentumokat (azonossági iratok, fogyatékossági/rokkantsági besorolást igazoló irat, stb.).
