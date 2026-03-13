Egyszeri támogatással könnyítenek a fogyatékkal élők adóterhein Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.

Bodor Tünde 2026. március 13., 12:332026. március 13., 12:33

Az önkormányzati támogatás kiegészíti a kormány által megállapított kedvezményeket: az épületadó 50 százalékos csökkentését a súlyos fogyatékossággal élő személyeknek és a törvényes képviselőiknek, illetve a 25 százalékos csökkentést a fokozott fogyatékossági fokozatba sorolt személyek esetében. Ugyanezek a kedvezmények vonatkoznak legfeljebb egy, legtöbb 2000 köbcenti hengerűrtartalmú gépjármű adójára is. Hirdetés A legfeljebb 1000 lejes támogatási összeg az alábbi, ténylegesen befizetett adók ellenértékét fedezheti: a lakóhely ingatlanadója és az ingatlanhoz tartozó telek adója

egy, a kedvezményezett tulajdonában levő, 2000 köbcentinél kisebb hengerűrtartalmú személygépkocsi adója.

A támogatásra azok a sepsiszentgyörgyi lakcímmel rendelkező személyek jogosultak, akik a helyi adókat határidőre befizették.