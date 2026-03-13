Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

Nagy Lilla 2026. március 13., 13:502026. március 13., 13:50

A Székely irodalom című irodalmi esttel indultak turnéra írók, költők, a következő állomás Gyergyócsomafalván lesz. De hogy mit is takar mindez? Sántha Attila Magyarország Babérkoszorúja díjas költővel, a Bühnagy székely szótár szerzőjével beszélgettünk. Múlt pénteken, március 6-án Zabolán volt a felolvasóest első állomása. Habár más szerzőkkel, mint akik Csomafalván fognak felolvasni, a lényeg ugyanaz: megemlékezni azokról a száz évvel ezelőtt indult székely írókról, akiknek küldetése a sajátos irodalmu(n)k népszerűsítése volt.

„Az egész mozgalomnak az volt a máig ható jelentősége, hogy elkezdtek beszélni az emberek a székely irodalom mibenlétéről, és azonnal egy nagyon fontos sajátosság jött előtérbe. Ez pedig az, hogy a Tamási Áronnak akkor jelentek meg a művei, amelyekben egyfajta tündéri realizmus volt”

– fogalmazott Sántha Attila. A székely írók legalábbis így határozták meg, ma már mágikus realizmusként ismerjük a jelenséget. Sántha szerint mindez harminc évvel azelőtt történt, hogy Gabriel García Márquez, Cortázar, vagy Bulgakov tollából megszületett volna a világhírű műfaj.

„Ez lett volna a székely irodalom nagy esélye, hogy a világirodalomban is megismerjék, csak hát ez nem jött össze.”

Az előadássorozat folytatódott, Pestre is eljutottak a székely írók, ahol Karinthy Frigyes romboló kritikával illette a műfajt. Érthetetlennek titulálta a tündéri realizmust, amiben nem lehet tudni, hogy hol ér véget a valóság és hol kezdődik a mitikus világ. Sántha Attila szerint ez az oka annak, hogy a világirodalmi dobbantás elmaradt. „Nem sikerült a saját magyar irodalmunkat meggyőzni arról, hogy ez értéket jelent” – fogalmazott.

A Székely irodalom turné egyik célja éppen az, hogy erre a hagyományra emlékeztessen. Arra, hogy a mágikus realizmus ténylegesen a székely irodalom egyik ismérve.

„Ma sem tudjuk mindig elválasztani azt a világot, amelyet megélünk, attól a világtól, amelyet megélhetnénk. Tehát a valóság keveredik a valóságon túlival a mai székely írók műveiben is” – magyarázta Sántha Attila. Felolvasóest Csomafalván A szombati eseményen elsősorban felolvasások lesznek, amelyeket beszélgetés követ az irodalomról és a székely írásművészet sajátosságairól. A program hasonló a zabolaihoz, és mint Sántha Attila beszámolt, ott a közönség szerette, értékelte, hogy a székely irodalom egy csöppet viccesebb... „Nyilván, vicces szövegeket is olvastunk fel. Merthogy azt látjuk, hogy ez az év nem lesz egy könnyű év. Az embereket pedig rá kéne venni, hogy vidáman éljék túl ezt az évet is” – fogalmazott Sántha Attila. Ennek apropóján Szini Lajos székely írót idézte, amely egyúttal a felolvasóest mottója is akár:

„hogy ebbe a keserves esztendőbe bár ennyi neveccség legyen”.