Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Fotó: Fortepan / Salusinszky Imre

Illusztráció

Fotó: Fortepan / Salusinszky Imre

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

Nagy Lilla

2026. március 13., 13:502026. március 13., 13:50

A Székely irodalom című irodalmi esttel indultak turnéra írók, költők, a következő állomás Gyergyócsomafalván lesz. De hogy mit is takar mindez? Sántha Attila Magyarország Babérkoszorúja díjas költővel, a Bühnagy székely szótár szerzőjével beszélgettünk.

Múlt pénteken, március 6-án Zabolán volt a felolvasóest első állomása. Habár más szerzőkkel, mint akik Csomafalván fognak felolvasni, a lényeg ugyanaz: megemlékezni azokról a száz évvel ezelőtt indult székely írókról, akiknek küldetése a sajátos irodalmu(n)k népszerűsítése volt.

„Az egész mozgalomnak az volt a máig ható jelentősége, hogy elkezdtek beszélni az emberek a székely irodalom mibenlétéről, és azonnal egy nagyon fontos sajátosság jött előtérbe. Ez pedig az, hogy a Tamási Áronnak akkor jelentek meg a művei, amelyekben egyfajta tündéri realizmus volt”

– fogalmazott Sántha Attila. A székely írók legalábbis így határozták meg, ma már mágikus realizmusként ismerjük a jelenséget.

Sántha szerint mindez harminc évvel azelőtt történt, hogy Gabriel García Márquez, Cortázar, vagy Bulgakov tollából megszületett volna a világhírű műfaj.

„Ez lett volna a székely irodalom nagy esélye, hogy a világirodalomban is megismerjék, csak hát ez nem jött össze.”

Az előadássorozat folytatódott, Pestre is eljutottak a székely írók, ahol Karinthy Frigyes romboló kritikával illette a műfajt. Érthetetlennek titulálta a tündéri realizmust, amiben nem lehet tudni, hogy hol ér véget a valóság és hol kezdődik a mitikus világ. Sántha Attila szerint ez az oka annak, hogy a világirodalmi dobbantás elmaradt. „Nem sikerült a saját magyar irodalmunkat meggyőzni arról, hogy ez értéket jelent” – fogalmazott.

A Székely irodalom turné egyik célja éppen az, hogy erre a hagyományra emlékeztessen. Arra, hogy a mágikus realizmus ténylegesen a székely irodalom egyik ismérve.

„Ma sem tudjuk mindig elválasztani azt a világot, amelyet megélünk, attól a világtól, amelyet megélhetnénk. Tehát a valóság keveredik a valóságon túlival a mai székely írók műveiben is” – magyarázta Sántha Attila.

Felolvasóest Csomafalván

A szombati eseményen elsősorban felolvasások lesznek, amelyeket beszélgetés követ az irodalomról és a székely írásművészet sajátosságairól. A program hasonló a zabolaihoz, és mint Sántha Attila beszámolt, ott a közönség szerette, értékelte, hogy a székely irodalom egy csöppet viccesebb... „Nyilván, vicces szövegeket is olvastunk fel. Merthogy azt látjuk, hogy ez az év nem lesz egy könnyű év. Az embereket pedig rá kéne venni, hogy vidáman éljék túl ezt az évet is” – fogalmazott Sántha Attila. Ennek apropóján Szini Lajos székely írót idézte, amely egyúttal a felolvasóest mottója is akár:

„hogy ebbe a keserves esztendőbe bár ennyi neveccség legyen”.

A szombati eseményen Lövétei Lázár László Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, a Feketemunka szerzője, Muszka Sándor József Attila-díjas író, költő, a Sanyi bá szerzője, Péter Beáta író, drámaíró, a Búcsújárás szerzője, valamint Sántha Attila Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, a Bühnagy székely szótár szerzője fog felolvasni. Az eseménynek a gyergyócsomafalvi Borsos Miklós Művelődési Ház ad otthont, az érdeklődőket este hat órára várják.

A rovat további cikkei

2026. március 11., szerda

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

2026. március 11., szerda

Hirdetés
2026. március 10., kedd

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

2026. március 10., kedd

2026. március 09., hétfő

A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó

Az ősi japán és koreai kerámiaművészet világába kalauzolja el a látogatókat Máthé Lóránt-Pál keramikus székelyudvarhelyi kiállítása.

2026. március 09., hétfő

2026. március 05., csütörtök

A természet visszanéz ránk – újrarajzolt mítoszok

Tusrajzok, amelyek egyszerre idézik a mikroszkóp alatti világot és az ókori mítoszokat. Sárosi Mátyás Zsolt csíkszeredai kiállítása a természet és az ember viszonyát boncolgatja – nyugtalanító pontossággal.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 04., szerda

Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja

Egy frissen restaurált műtárgyat, Sikó Miklós Bem tábornok című alkotását választotta a Csíki Székely Múzeum a márciusi hónap tárgyává, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe előtt tiszteleg.

2026. március 04., szerda

2026. március 02., hétfő

Egy jól felépített, átgondolt böjt kifejezetten hasznos lehet – videó

Sok szempontból egészséges, de egyáltalán nem mindegy, hogy meddig böjtölünk – vallja dr. Lőrinczi Kincső diabetológus és dietetológus szakorvos. Videónkból kiderül az is, mire érdemes fokozottan odafigyelni, illetve kiknek nem ajánlott a böjtölés.

2026. március 02., hétfő

2026. február 28., szombat

Erdélyből Madridig – Vass Krisztina tervezői világa

Fa, fém, filozofikus gondolkodás és karakteres tárgyak: Vass Krisztina számára a dizájn nem trendkövetés, hanem kapcsolatkeresés. Erdélyből indulva épít nemzetközi jelenlétet, tudatosan, mégis nyitottan.

2026. február 28., szombat

2026. február 27., péntek

Új korszak, új dalok: érkezik a 4S Street legújabb nagylemeze

Négyes Járat címmel jelenik meg március 5-én a 4S Street negyedik nagylemeze. Az albumon már közönségkedvenccé vált dalok is szerepelnek – például az Ilyen ez az élet, a Köszi, hogy eljöttél vagy az Erdőben nem jártál.

2026. február 27., péntek

2026. február 24., kedd

Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar

A frontemberváltás minden zenekar életében mérföldkő. Nem a múlt felülírásáról szól, hanem arról, hogyan tud egy új hang új színeket hozni egy már jól ismert történetbe. A No Sugar Szőcs Renivel új fejezetet nyit.

2026. február 24., kedd

2026. február 23., hétfő

Két sors, egy történet – mesejáték az összetartozásról

A Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely koprodukciójában készül gyerekeknek szóló előadás Székelyudvarhelyen, amely szöveg, zene, tánc és bábok ötvözetével mesél a barátság fontosságáról. Györfi Csaba rendezővel beszélgettünk.

2026. február 23., hétfő

