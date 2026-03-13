Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Illusztráció
Fotó: Fortepan / Salusinszky Imre
Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.
A Székely irodalom című irodalmi esttel indultak turnéra írók, költők, a következő állomás Gyergyócsomafalván lesz. De hogy mit is takar mindez? Sántha Attila Magyarország Babérkoszorúja díjas költővel, a Bühnagy székely szótár szerzőjével beszélgettünk.
Múlt pénteken, március 6-án Zabolán volt a felolvasóest első állomása. Habár más szerzőkkel, mint akik Csomafalván fognak felolvasni, a lényeg ugyanaz: megemlékezni azokról a száz évvel ezelőtt indult székely írókról, akiknek küldetése a sajátos irodalmu(n)k népszerűsítése volt.
– fogalmazott Sántha Attila. A székely írók legalábbis így határozták meg, ma már mágikus realizmusként ismerjük a jelenséget.
Sántha szerint mindez harminc évvel azelőtt történt, hogy Gabriel García Márquez, Cortázar, vagy Bulgakov tollából megszületett volna a világhírű műfaj.
Az előadássorozat folytatódott, Pestre is eljutottak a székely írók, ahol Karinthy Frigyes romboló kritikával illette a műfajt. Érthetetlennek titulálta a tündéri realizmust, amiben nem lehet tudni, hogy hol ér véget a valóság és hol kezdődik a mitikus világ. Sántha Attila szerint ez az oka annak, hogy a világirodalmi dobbantás elmaradt. „Nem sikerült a saját magyar irodalmunkat meggyőzni arról, hogy ez értéket jelent” – fogalmazott.
„Ma sem tudjuk mindig elválasztani azt a világot, amelyet megélünk, attól a világtól, amelyet megélhetnénk. Tehát a valóság keveredik a valóságon túlival a mai székely írók műveiben is” – magyarázta Sántha Attila.
A szombati eseményen elsősorban felolvasások lesznek, amelyeket beszélgetés követ az irodalomról és a székely írásművészet sajátosságairól. A program hasonló a zabolaihoz, és mint Sántha Attila beszámolt, ott a közönség szerette, értékelte, hogy a székely irodalom egy csöppet viccesebb... „Nyilván, vicces szövegeket is olvastunk fel. Merthogy azt látjuk, hogy ez az év nem lesz egy könnyű év. Az embereket pedig rá kéne venni, hogy vidáman éljék túl ezt az évet is” – fogalmazott Sántha Attila. Ennek apropóján Szini Lajos székely írót idézte, amely egyúttal a felolvasóest mottója is akár:
A szombati eseményen Lövétei Lázár László Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, a Feketemunka szerzője, Muszka Sándor József Attila-díjas író, költő, a Sanyi bá szerzője, Péter Beáta író, drámaíró, a Búcsújárás szerzője, valamint Sántha Attila Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, a Bühnagy székely szótár szerzője fog felolvasni. Az eseménynek a gyergyócsomafalvi Borsos Miklós Művelődési Ház ad otthont, az érdeklődőket este hat órára várják.
