Mindössze négy napig működött a sugásfürdői síközpont nagy pályája ebben a szezonban

Az idei szezonban mintegy ötvenezer látogatója volt a sugásfürdői síközpontnak. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli üdülőtelep kisebb sípályája több mint két hónapon át működött, a nagyobbat csak négy napig tudták üzemeltetni.

Véget ért a szezon, bezárt a sugásfürdői síközpont – közölte a város szabadidős- és sportlétesítményeit működtető Sepsi Rekreatív Rt. A kisebbik, 250 méter hosszúságú sípályát január 6-án nyitották meg, és több mint két hónapig sikerült üzemeltetni. Idén februárban megszervezték a Sugás Snow Day ügyességi versenyt, valamint a 11. Dani Kinga Emlékversenyt is.

Az 560 méter hosszúságú, nagy sípályát február 20-án nyitották meg, azonban négy nappal később le is zárták, ugyanis