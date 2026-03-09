Lackfi János háromszéki könyvtárakban

Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.

Székelyföldről több intézmény csatlakozik a csíkszeredai a Kájoni János Megyei Könyvtár által kezdeményezett 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Kovászna megyéből a baróti és a kézdivásárhelyi könyvtár zárkózik fel Lackfi János műveinek felolvasás útján történő népszerűsítéshez.

A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár olyan csoportok jelentkezését várja, melynek tagjai akár náluk, akár az iskolákban vagy más intézményekben március 10-én, kedden 9 és 17 óra között kezükbe veszik a József Attila-díjas író, költő, műfordító valamely kötetét, hogy felolvassanak belőle.

Lehetőség lesz arra is, hogy a résztvevők a könyvtárban tolmácsoljanak verseket. Az intézmény vezetőségének kérése az, hogy akik nem ott vesznek részt az eseményen, küldjenek számunkra egy fényképet a felolvasásról. Jelentkezni a 0787 796 475-ös telefonszámon lehet.

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtárban 11 órától lehet csatlakozni a felolvasómaratonhoz. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, magánszemélyeket, családokat, osztályközösségeket, hogy előzetesen jelezzék részvételi szándékukat Demeter Zoltánnál a 0746 089 140-es telefonszámon.