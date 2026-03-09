Lackfi János háromszéki könyvtárakban

Lackfi Jánosnak közel száznegyven próza- és verses kötete jelent meg, tehát van miből válogatni
Fotó: Sinha Róbert
Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.
Székelyföldről több intézmény csatlakozik a csíkszeredai a Kájoni János Megyei Könyvtár által kezdeményezett 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Kovászna megyéből a baróti és a kézdivásárhelyi könyvtár zárkózik fel Lackfi János műveinek felolvasás útján történő népszerűsítéshez.
Klasszikus szerzők után idén egy kortárs alkotó kerül a Nemzetközi Felolvasómaraton középpontjába: Lackfi János műveiből válogathatnak a közös felolvasás résztvevői március 10-én, kedden.
A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár olyan csoportok jelentkezését várja, melynek tagjai akár náluk, akár az iskolákban vagy más intézményekben március 10-én, kedden 9 és 17 óra között kezükbe veszik a József Attila-díjas író, költő, műfordító valamely kötetét, hogy felolvassanak belőle.
Lehetőség lesz arra is, hogy a résztvevők a könyvtárban tolmácsoljanak verseket. Az intézmény vezetőségének kérése az, hogy akik nem ott vesznek részt az eseményen, küldjenek számunkra egy fényképet a felolvasásról. Jelentkezni a 0787 796 475-ös telefonszámon lehet.
A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtárban 11 órától lehet csatlakozni a felolvasómaratonhoz. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, magánszemélyeket, családokat, osztályközösségeket, hogy előzetesen jelezzék részvételi szándékukat Demeter Zoltánnál a 0746 089 140-es telefonszámon.
A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.
Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.
Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.
Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.
Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.
A digitális tér kihasználásával népszerűsíti a térség látványosságait és turisztikai szolgáltatásait a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Abban bíznak, hogy a tavalyi visszaesés után idén sikerül felélénkíteni a háromszéki turizmust.
Pszichológus és mentálhigiénés szakember, hagyományőrző, mézeskalács-készítő mester és költő, szerkesztő részesült elismerésben csütörtök este Kézdivásárhelyen. A Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés nyolcadik alkalommal osztotta ki díjait.
Benedek Elek „fiai” száz évvel ezelőtt indultak két évig tartó erdélyi turnéjukra. Ennek apropóján keresi a címben feltett kérdésre – no meg egyebekre is – a választ öt székely író pénteken a zabolai Mikes-kastélyban.
Nagyszabású keresőakció zajlik Háromszéken, az Olt mentén. A rendőrök járműveket és az erdős területeket ellenőrzik, hogy megtalálják az ismeretlen férfit, aki egyes feltételezések szerint a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja, Emil Gânj lehet.
Az In Montes Egyesület és a Nyergestető Történelmi Kávéház hadtörténeti kiállítást szervez Amit a hegyek megőriztek címmel.
