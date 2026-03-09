Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lackfi János háromszéki könyvtárakban

Lackfi Jánosnak közel száznegyven próza- és verses kötete jelent meg, tehát van miből válogatni

Lackfi Jánosnak közel száznegyven próza- és verses kötete jelent meg, tehát van miből válogatni

Fotó: Sinha Róbert

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.

Kocsis Károly

2026. március 09., 14:362026. március 09., 14:36

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Székelyföldről több intézmény csatlakozik a csíkszeredai a Kájoni János Megyei Könyvtár által kezdeményezett 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Kovászna megyéből a baróti és a kézdivásárhelyi könyvtár zárkózik fel Lackfi János műveinek felolvasás útján történő népszerűsítéshez.

korábban írtuk

Lackfi János műveit olvassák az idei felolvasómaratonon
Lackfi János műveit olvassák az idei felolvasómaratonon

Klasszikus szerzők után idén egy kortárs alkotó kerül a Nemzetközi Felolvasómaraton középpontjába: Lackfi János műveiből válogathatnak a közös felolvasás résztvevői március 10-én, kedden.

A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár olyan csoportok jelentkezését várja, melynek tagjai akár náluk, akár az iskolákban vagy más intézményekben március 10-én, kedden 9 és 17 óra között kezükbe veszik a József Attila-díjas író, költő, műfordító valamely kötetét, hogy felolvassanak belőle.

Hirdetés

Lehetőség lesz arra is, hogy a résztvevők a könyvtárban tolmácsoljanak verseket. Az intézmény vezetőségének kérése az, hogy akik nem ott vesznek részt az eseményen, küldjenek számunkra egy fényképet a felolvasásról. Jelentkezni a 0787 796 475-ös telefonszámon lehet.

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtárban 11 órától lehet csatlakozni a felolvasómaratonhoz. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, magánszemélyeket, családokat, osztályközösségeket, hogy előzetesen jelezzék részvételi szándékukat Demeter Zoltánnál a 0746 089 140-es telefonszámon.

Háromszék Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 09., hétfő

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön

A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
2026. március 09., hétfő

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Honleányokat képeznek Háromszéken

Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.

Honleányokat képeznek Háromszéken
Honleányokat képeznek Háromszéken
2026. március 09., hétfő

Honleányokat képeznek Háromszéken
2026. március 09., hétfő

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC

Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
2026. március 09., hétfő

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
2026. március 08., vasárnap

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom

Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
2026. március 08., vasárnap

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
Hirdetés
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 06., péntek

Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit

A digitális tér kihasználásával népszerűsíti a térség látványosságait és turisztikai szolgáltatásait a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület. Abban bíznak, hogy a tavalyi visszaesés után idén sikerül felélénkíteni a háromszéki turizmust.

Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit
Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit
2026. március 06., péntek

Láthatóbbá teszik Háromszék turisztikai kincseit
2026. március 06., péntek

Az önzetlen közösségszolgálat díjazása Kézdivásárhelyen

Pszichológus és mentálhigiénés szakember, hagyományőrző, mézeskalács-készítő mester és költő, szerkesztő részesült elismerésben csütörtök este Kézdivásárhelyen. A Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés nyolcadik alkalommal osztotta ki díjait.

Az önzetlen közösségszolgálat díjazása Kézdivásárhelyen
Az önzetlen közösségszolgálat díjazása Kézdivásárhelyen
2026. március 06., péntek

Az önzetlen közösségszolgálat díjazása Kézdivásárhelyen
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Székely irodalom: milyen, és van-e egyáltalán?

Benedek Elek „fiai” száz évvel ezelőtt indultak két évig tartó erdélyi turnéjukra. Ennek apropóján keresi a címben feltett kérdésre – no meg egyebekre is – a választ öt székely író pénteken a zabolai Mikes-kastélyban.

Székely irodalom: milyen, és van-e egyáltalán?
Székely irodalom: milyen, és van-e egyáltalán?
2026. március 06., péntek

Székely irodalom: milyen, és van-e egyáltalán?
2026. március 05., csütörtök

Autókat ellenőriznek, az erdőt is átfésülik – nagy erőkkel keresik az ismeretlen férfit Háromszéken

Nagyszabású keresőakció zajlik Háromszéken, az Olt mentén. A rendőrök járműveket és az erdős területeket ellenőrzik, hogy megtalálják az ismeretlen férfit, aki egyes feltételezések szerint a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja, Emil Gânj lehet.

Autókat ellenőriznek, az erdőt is átfésülik – nagy erőkkel keresik az ismeretlen férfit Háromszéken
Autókat ellenőriznek, az erdőt is átfésülik – nagy erőkkel keresik az ismeretlen férfit Háromszéken
2026. március 05., csütörtök

Autókat ellenőriznek, az erdőt is átfésülik – nagy erőkkel keresik az ismeretlen férfit Háromszéken
2026. március 05., csütörtök

Hadtörténeti kiállítás nyílik Nyergestetőn

Az In Montes Egyesület és a Nyergestető Történelmi Kávéház hadtörténeti kiállítást szervez Amit a hegyek megőriztek címmel.

Hadtörténeti kiállítás nyílik Nyergestetőn
Hadtörténeti kiállítás nyílik Nyergestetőn
2026. március 05., csütörtök

Hadtörténeti kiállítás nyílik Nyergestetőn
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!