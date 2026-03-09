Rovatok
A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó

Az ősi japán és koreai kerámiaművészet világába kalauzolja el a látogatókat Máthé Lóránt-Pál keramikus székelyudvarhelyi kiállítása.

Liget

2026. március 09., 15:09

Az alkotó minden egyes darabot teljes egészében kézzel készít, modern technológiától mentesen, a hagyományos mesterségbeli tudásra és az anyaggal való közvetlen kapcsolatra támaszkodva.

Ennek köszönhetően minden tárgy egyedi és megismételhetetlen, hiszen a kézzel formált daraboknál nincs két teljesen azonos alkotás.

Munkáiban nem a tömeggyártás és a kiszámítható ismétlődés dominál, hanem az alkotói szabadság és a spontán formálódó szépség.

Ez a szemlélet teszi a TŰZ – FÖLD – KETTŐ című kiállítás műveit igazán élővé és különlegessé. A látogatók így nem csupán kerámiákat láthatnak, hanem egy olyan alkotói folyamat lenyomatát is, amelyben a hagyomány, a természet és a művészi szabadság találkozik.

Március 24-ig látogatható a kiállítás

Máthé Lóránt-Pál, a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum képzőművész-tanárának TŰZ – FÖLD – KETTŐ című kerámiakiállítása március 24-ig hétköznapokon 9–17 óra között látogatható a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Kossuth Lajos utcai Képtárában.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Kiállítás Művészet Kerámia
