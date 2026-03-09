A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó

Az ősi japán és koreai kerámiaművészet világába kalauzolja el a látogatókat Máthé Lóránt-Pál keramikus székelyudvarhelyi kiállítása.

Az alkotó minden egyes darabot teljes egészében kézzel készít, modern technológiától mentesen, a hagyományos mesterségbeli tudásra és az anyaggal való közvetlen kapcsolatra támaszkodva.

Ennek köszönhetően minden tárgy egyedi és megismételhetetlen, hiszen a kézzel formált daraboknál nincs két teljesen azonos alkotás.