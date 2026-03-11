Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető

Fotó: Kovászna Megyei Művelődési Központ
Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!
A nevezési határidő márpedig szoros, még csak ezen a héten van mód jelentkezni az Értékeink nyomában című többfordulós honismereti vetélkedőre, amit a Kovászna Megyei Értéktár hirdetett meg Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Magyar Értéktár megbízásából. A célcsoport az
iskolájuk vagy kulturális egyesületük képviseletében vághatnak neki a megméretésnek – egy tanintézményből akár több csapat is, de a tanulók és a segítő csak egy csapatban szerepelhetnek.
Regisztrálni itt lehet március 15-ig, amihez a csapatnév megadása és legtöbb másfél perces, akár telefonnal is elkészíthető bemutatkozó kisfilm szükséges. Utána három online forduló következik, melyeknek részletes ismertetését és az elvégzendő feladatokat a vezető pedagógus/mentor által megadott kapcsolattartó személy e-mail címére kézbesítik Google-űrlap formájában.
A közel 50 éves tevékenységi múlttal rendelkező Kovászna Megyei Művelődési Központ kiemelt részt vállal Háromszék kulturális értékeinek, kulturális eseményeinek, hagyományainak és népszokásainak felkutatásában, dokumentálásában és népszerűsítésében. Az intézmény keretében működik a Kovászna Megyei Értéktár és a Székelyföldi Értéktár szakmai titkársága. A programot Szőts Zsuzsa, az intézmény szakmunkatársa, a Kovászna Megyei Értéktár Bizottság elnöke koordinálja.
Az általános iskolák 5-8. osztályos diákjainak szóló Értékeink nyomában című, többfordulós vetélkedő az oktatás és a kultúra területén kívánja alkalmazni a célcsoport tulajdonságaihoz illeszkedő játékelemeket, amelyek révén a helyi, térségi, külhoni ismereteket „észrevétlenül” kapják meg a játékban résztvevők. „Ötvözni kívánjuk az online és offline világot, a hagyományos kutatás módszereit a játékosítás online technikájával, azért, hogy
A vetélkedő minden egyes eleme, a kvíztől a bemutatkozáson át az értékgyűjtésig arra ösztökéli a résztvevőket, hogy csoportban, pedagógus segítségével információkat keressenek és ismereteket szerezzenek, amelyek a játékban való továbblépéshez szükségesek” – tájékoztatott Ráduly Kinga, a művelődési központ sajtóreferense.
A Magyar Értéktár Bizottság és a Kovászna Magyar Értéktár Bizottság egyes tagjai alkotta zsűri meghatározott pontrendszer alapján hozandó döntése értelmében tíz csapat kerül be a május 9-én esedékes regionális döntőbe, ahol mindannyian tárgyi nyereményben részesülnek, továbbá workshop vagy kirándulás keretében erdélyi értékekkel és az Értékőr Hálózat rendszerével ismerkedhetnek meg.
amit Magyarországon tartanak május végén vagy július elején.
Tavaly a Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola Iuhasz Debóra, Páll Barbara, Kisgyörgy Márton és Németh Bence alkotta csapata vívta ki a nemzeti döntőben való részvétel jogát. A négy székely, ahogy magukat nevezték, remekül helytállt a Balatongyörökön megszervezett kétnapos Kárpát-medencei megméretésen, nem kis mértékben felkészítő tanáruknak, Molnos Ildikó-Máriának is köszönhetően. Bemutatkozójukban szülőfalujuk kincsét, a bölöni farsangot elevenítették meg, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott a 17 általános iskolás és 19 középiskolás csapat körében.
A Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola diákjai képviselik Erdélyt a Kárpát-medencei hungarikum vetélkedő fináléjában, miután mindenkit maguk mögé utasítottak április 5-én, Sepsiszentgyörgyön megrendezett regionális döntőben.
