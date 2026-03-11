Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető

• Fotó: Kovászna Megyei Művelődési Központ

Fotó: Kovászna Megyei Művelődési Központ

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!

Kocsis Károly

2026. március 11., 08:302026. március 11., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nevezési határidő márpedig szoros, még csak ezen a héten van mód jelentkezni az Értékeink nyomában című többfordulós honismereti vetélkedőre, amit a Kovászna Megyei Értéktár hirdetett meg Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Magyar Értéktár megbízásából. A célcsoport az

erdélyi általános iskolák felső tagozatos diákjai, akik négyfős, pedagógus által vezetett csapatokban,

iskolájuk vagy kulturális egyesületük képviseletében vághatnak neki a megméretésnek – egy tanintézményből akár több csapat is, de a tanulók és a segítő csak egy csapatban szerepelhetnek.

Regisztrálni itt lehet március 15-ig, amihez a csapatnév megadása és legtöbb másfél perces, akár telefonnal is elkészíthető bemutatkozó kisfilm szükséges. Utána három online forduló következik, melyeknek részletes ismertetését és az elvégzendő feladatokat a vezető pedagógus/mentor által megadott kapcsolattartó személy e-mail címére kézbesítik Google-űrlap formájában.

Tudásszerzésre való ösztökélés

A közel 50 éves tevékenységi múlttal rendelkező Kovászna Megyei Művelődési Központ kiemelt részt vállal Háromszék kulturális értékeinek, kulturális eseményeinek, hagyományainak és népszokásainak felkutatásában, dokumentálásában és népszerűsítésében. Az intézmény keretében működik a Kovászna Megyei Értéktár és a Székelyföldi Értéktár szakmai titkársága. A programot Szőts Zsuzsa, az intézmény szakmunkatársa, a Kovászna Megyei Értéktár Bizottság elnöke koordinálja.

Hirdetés

Az általános iskolák 5-8. osztályos diákjainak szóló Értékeink nyomában című, többfordulós vetélkedő az oktatás és a kultúra területén kívánja alkalmazni a célcsoport tulajdonságaihoz illeszkedő játékelemeket, amelyek révén a helyi, térségi, külhoni ismereteket „észrevétlenül” kapják meg a játékban résztvevők. „Ötvözni kívánjuk az online és offline világot, a hagyományos kutatás módszereit a játékosítás online technikájával, azért, hogy

Idézet
a digitális generáció a számára természetes technika segítségével bátorságot kapjon kimerészkedni a hagyományok és közösségek világába.

A vetélkedő minden egyes eleme, a kvíztől a bemutatkozáson át az értékgyűjtésig arra ösztökéli a résztvevőket, hogy csoportban, pedagógus segítségével információkat keressenek és ismereteket szerezzenek, amelyek a játékban való továbblépéshez szükségesek” – tájékoztatott Ráduly Kinga, a művelődési központ sajtóreferense.

Irány a nemzeti döntő!

A Magyar Értéktár Bizottság és a Kovászna Magyar Értéktár Bizottság egyes tagjai alkotta zsűri meghatározott pontrendszer alapján hozandó döntése értelmében tíz csapat kerül be a május 9-én esedékes regionális döntőbe, ahol mindannyian tárgyi nyereményben részesülnek, továbbá workshop vagy kirándulás keretében erdélyi értékekkel és az Értékőr Hálózat rendszerével ismerkedhetnek meg.

A regionális döntőben első helyen végzők pedig Erdély képviselhetik a Hungarikum-vetélkedő nemzeti döntőjében,

amit Magyarországon tartanak május végén vagy július elején.

Tavaly a Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola Iuhasz Debóra, Páll Barbara, Kisgyörgy Márton és Németh Bence alkotta csapata vívta ki a nemzeti döntőben való részvétel jogát. A négy székely, ahogy magukat nevezték, remekül helytállt a Balatongyörökön megszervezett kétnapos Kárpát-medencei megméretésen, nem kis mértékben felkészítő tanáruknak, Molnos Ildikó-Máriának is köszönhetően. Bemutatkozójukban szülőfalujuk kincsét, a bölöni farsangot elevenítették meg, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott a 17 általános iskolás és 19 középiskolás csapat körében.

korábban írtuk

Értékeink nyomában a négy székely
Értékeink nyomában a négy székely

A Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola diákjai képviselik Erdélyt a Kárpát-medencei hungarikum vetélkedő fináléjában, miután mindenkit maguk mögé utasítottak április 5-én, Sepsiszentgyörgyön megrendezett regionális döntőben.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 11., szerda

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás

Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás
AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás
2026. március 11., szerda

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön

Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.

Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön
Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön
2026. március 11., szerda

Leállították a fizetési rendszert, újraszámolják a helyi adókat Sepsiszentgyörgyön
2026. március 11., szerda

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén
Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén
2026. március 11., szerda

Súlyosan beteg újszülöttek életét menthetik meg a távgyógyítás révén
2026. március 11., szerda

Természet női szemmel

Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.

Természet női szemmel
Természet női szemmel
2026. március 11., szerda

Természet női szemmel
Hirdetés
2026. március 10., kedd

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt

Huszonegyedik alkalommal tartották meg a Zúg Március szónokversenyt Kézdivásárhelyen kedd délután. A tizenkettedikes Dimény-Haszmann Örs ünnepi gondolatait mi is meghallgathatjuk márciusi 15-én a Gábor Áron téri rendezvényen.

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
2026. március 10., kedd

Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt
2026. március 09., hétfő

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön

A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
2026. március 09., hétfő

Miyawaki-erdő és újabb zöldövezet létesül Sepsiszentgyörgyön
2026. március 09., hétfő

Honleányokat képeznek Háromszéken

Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.

Honleányokat képeznek Háromszéken
Honleányokat képeznek Háromszéken
2026. március 09., hétfő

Honleányokat képeznek Háromszéken
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Lackfi János háromszéki könyvtárakban

Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.

Lackfi János háromszéki könyvtárakban
Lackfi János háromszéki könyvtárakban
2026. március 09., hétfő

Lackfi János háromszéki könyvtárakban
2026. március 09., hétfő

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC

Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
2026. március 09., hétfő

Segítség a háromszéki gazdáknak: virtuális termelői piacteret hoz létre az AgroSIC
2026. március 08., vasárnap

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom

Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
2026. március 08., vasárnap

Megérett a felújításra az árkosi unitárius erődtemplom
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!