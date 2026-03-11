Hungarikum vetélkedő: akár a nemzeti döntő is nyerhető

Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!

A nevezési határidő márpedig szoros, még csak ezen a héten van mód jelentkezni az Értékeink nyomában című többfordulós honismereti vetélkedőre, amit a Kovászna Megyei Értéktár hirdetett meg Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Magyar Értéktár megbízásából. A célcsoport az

iskolájuk vagy kulturális egyesületük képviseletében vághatnak neki a megméretésnek – egy tanintézményből akár több csapat is, de a tanulók és a segítő csak egy csapatban szerepelhetnek.

Regisztrálni itt lehet március 15-ig, amihez a csapatnév megadása és legtöbb másfél perces, akár telefonnal is elkészíthető bemutatkozó kisfilm szükséges. Utána három online forduló következik, melyeknek részletes ismertetését és az elvégzendő feladatokat a vezető pedagógus/mentor által megadott kapcsolattartó személy e-mail címére kézbesítik Google-űrlap formájában.

Tudásszerzésre való ösztökélés

A közel 50 éves tevékenységi múlttal rendelkező Kovászna Megyei Művelődési Központ kiemelt részt vállal Háromszék kulturális értékeinek, kulturális eseményeinek, hagyományainak és népszokásainak felkutatásában, dokumentálásában és népszerűsítésében. Az intézmény keretében működik a Kovászna Megyei Értéktár és a Székelyföldi Értéktár szakmai titkársága. A programot Szőts Zsuzsa, az intézmény szakmunkatársa, a Kovászna Megyei Értéktár Bizottság elnöke koordinálja.

Az általános iskolák 5-8. osztályos diákjainak szóló Értékeink nyomában című, többfordulós vetélkedő az oktatás és a kultúra területén kívánja alkalmazni a célcsoport tulajdonságaihoz illeszkedő játékelemeket, amelyek révén a helyi, térségi, külhoni ismereteket „észrevétlenül” kapják meg a játékban résztvevők. „Ötvözni kívánjuk az online és offline világot, a hagyományos kutatás módszereit a játékosítás online technikájával, azért, hogy