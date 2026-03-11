Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.

A Vadon Egyesület harmadik alkalommal hozza tető alá a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében (Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre u. 11.). A szervezőket a pozitív visszajelzések ösztönözték a kezdeményezés folytatására. A Természet női szemmel című kiállítás arra hivatott, hogy a női természetfotósok egyedi látásmódján keresztül mutassa be a természet szépségét, hívja fel a figyelmet a természetvédelem és a természeti nevelés fontosságára.

A pályázatra beérkezett munkák közül 30 fotó került kiválasztásra, amelyek a kiállítás végleges anyagát alkotják. Barabás Imola, Bede Erika, Beke Emese, Ferencz Irén, Gayane Astrayan, Imreh Aranka, László Tünde, Márkó Réka-Éva, Mihály Kinga, Nagy Réka-Anna, Olasz Zsuzsanna, Páll Adél, Pataki Hajnal, Selariu Andrea, Szabó Emilia, Dr. Tóth Piró, Vántsa Judit, Veres Katalin és Zsigmond Andrea-Rebeka képeiről vadálaltok, lenyűgöző tájak és a természet apró csodáit köszöntenek vissza.

Az április 30-ig ingyenesen látogatható tárlatot Sztakics Éva Judit sepsiszentgyörgyi alpolgármester nyitja meg, a munkákat Magdó István, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége erdélyi alelnöke méltatja. A művészeti érték emeléséhez a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai, Pál Hunor és Zoltáni Szilvia is hozzájárulnak.