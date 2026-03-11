Holló naplementében. A Természet női szemmel című kiállítás inspiráló szemszögből láttat
Fotó: Bede Erika
Az elmúlt években több erdélyi városban, így Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Székelyudvarhelyen és Brassóban is nagy sikert aratott, most újabb kiadásához érkezett. Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a harmadik Természet női szemmel című kiállítás.
A Vadon Egyesület harmadik alkalommal hozza tető alá a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében (Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre u. 11.). A szervezőket a pozitív visszajelzések ösztönözték a kezdeményezés folytatására. A Természet női szemmel című kiállítás arra hivatott, hogy a női természetfotósok egyedi látásmódján keresztül mutassa be a természet szépségét, hívja fel a figyelmet a természetvédelem és a természeti nevelés fontosságára.
A pályázatra beérkezett munkák közül 30 fotó került kiválasztásra, amelyek a kiállítás végleges anyagát alkotják. Barabás Imola, Bede Erika, Beke Emese, Ferencz Irén, Gayane Astrayan, Imreh Aranka, László Tünde, Márkó Réka-Éva, Mihály Kinga, Nagy Réka-Anna, Olasz Zsuzsanna, Páll Adél, Pataki Hajnal, Selariu Andrea, Szabó Emilia, Dr. Tóth Piró, Vántsa Judit, Veres Katalin és Zsigmond Andrea-Rebeka képeiről vadálaltok, lenyűgöző tájak és a természet apró csodáit köszöntenek vissza.
Az április 30-ig ingyenesen látogatható tárlatot Sztakics Éva Judit sepsiszentgyörgyi alpolgármester nyitja meg, a munkákat Magdó István, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége erdélyi alelnöke méltatja. A művészeti érték emeléséhez a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai, Pál Hunor és Zoltáni Szilvia is hozzájárulnak.
Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.
Március 11-én megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását a sepsiszentgyörgyi tanács. Az adatok frissítése már szerdán elkezdődött, a lakosság pár napon belül már az újraszámolt adókról tájékozódhat a ghișeul.ro platformon.
A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás újszülöttrészlege csatlakozott a PULS Intensiv országos telemedicina-hálózathoz. Az együttműködés áttörést hozhat a kritikus állapotú újszülöttek ellátásában.
Te tudtad, hogy a székelykapu már 2023 óta hungarikumként van számon tartva, és hogy a székely himnusz a „várományos” listán szerepel? Ilyen ismeretekkel akár döntőt is lehet nyerni Magyarországon, de előbb nevezni kell a vetélkedőre!
Huszonegyedik alkalommal tartották meg a Zúg Március szónokversenyt Kézdivásárhelyen kedd délután. A tizenkettedikes Dimény-Haszmann Örs ünnepi gondolatait mi is meghallgathatjuk márciusi 15-én a Gábor Áron téri rendezvényen.
A környezet védelmét és az emberek javát szolgáló programokat tervez idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Tavasszal az Olt partját tisztítják meg, a későbbiekben minierdőt ültetnek, és zöldebbé varázsolják a sepsiszentgyörgyi játszótereket is.
Szeretnéd megtanulni a főkötő- vagy a trikolórszalag-készítést? Most itt a lehetőség, ugyanis a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy honleányképzőt szervez, amire kedd délig jelentkezhetnek középiskolások, de a nagyközönséget is várják az esti előadásokra.
Kovászna megyéből Barót és Kézdivásárhely csatlakozik a 18. nemzetközi felolvasómaratonhoz. Március 10-én, kedden a budapesti születésű (1971) Lackfi János műveiből lehet válogatni.
Online értékesítési platformot hoz létre az AgroSIC Közösségek Közti Társulás azzal a céllal, hogy segítse a térség gazdálkodóit az értékesítésben. A kezdeményezést a 2026-ra meghirdetett Helyi termelők és termékek éve keretében indították el.
Költséges, de szükségszerű munkálatok előtt áll az árkosi unitáriusok becsben tartott kincse. Az erődtemplom, noha szerkezetileg stabil, belső felújításra szorul, hiszen a vakolat több helyen omladozni kezdett.
