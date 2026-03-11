Szejkefürdőn is karamboloztak

Két személyautó ütközött és sodródott le az úttestről szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn.

A székelyudvarhelyi rendőrségnek szerdán fél egykor jelentették, hogy Szejkefürdőn baleset történt: a 13A országúton két autó ütközött össze. A helyszínre vezényelt mentősök egy férfit és egy nőt kórházba vittek.

Hirdetés

A forgalom egy sávon halad, a rendőrök a baleset körülményeit vizsgálják.