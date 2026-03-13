Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Pénteken már sorok alakultak ki az adófizetésnél • Fotó: Haáz Vince

Pénteken már sorok alakultak ki az adófizetésnél

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

Simon Virág

2026. március 13., 14:092026. március 13., 14:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán pénteki sajtótájékoztatóján többek között arról beszélt, hogy a helyi adók és illetékek mértékét a kormány szabta meg, beleértve az utólag biztosított kedvezményeket is, de

a marosvásárhelyi önkormányzat ott lépett, ahol lehetősége volt, például csökkentette az éves szemétdíjat.

Az egy személy után havonta befizetendő illeték 16,8 lejről 15,5 lejre csökkent, az üres lakások esetében (egy ingatlanig) nem kell díjat törleszteni, valamint kedvezményt kapnak a nagycsaládok: a negyedik gyermektől mentesülnek a szemétdíj alól.

Majdnem mindent sikerült átszámítani

Szövérfi László, az adóügyi igazgatóság vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, a kormány által eddig lehetővé tett adócsökkentéseket alkalmazták a régi lakások és a gépkocsik esetében. Az új összegeket már meg lehet tekinteni az online adófizetési platformon, és akik most, személyesen fizetnek, azok is eszerint törlesztnek. Aki korábban fizetett és többet, a különbözetet visszaigényelheti.

Hirdetés

A fogyatékossággal élő személyek esetében nem sikerült még minden kedvezményt bevezetni, mert a nyilvántartásukban ugyan több mint négyezren szerepelnek, de az nem volt bevezetve, hogy súlyos fogyatékossággal élők vagy fokozottan sérültek.

Sokan személyesen fizetik ki az adókat • Fotó: Haáz Vince Galéria

Sokan személyesen fizetik ki az adókat

Fotó: Haáz Vince

Ezért első körben minden érintett számára 25 százalékkal csökkentették az épület- és gépkocsiadókat, és

arra kérik a súlyos fogyatékossággal élőket, hogy küldjék be a polgármesteri hivatalhoz az érvényes igazolásuk másolatát, hogy tudják tovább csökkenteni a kirovásokat.

A helyi költségvetés után tervezik elfogadni azt a helyitanács-határozatot, ami alapján a sérült személyek a befizetett adójukat legtöbb ezer lejig visszaigényelhetik.

Kevesebben fizettek, egyelőre

Az illetékes a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, Marosvásárhelyen március 12-ig 25 ezren fizették ki az épületadót, ami hatezerrel kevesebb, mint a tavalyi hasonló időszakban. Arra számítanak, hogy az elkövetkező két hétben jelentősen megnövekszik az adófizetések száma, hiszen március végéig lehet igénybe venni a tízszázalékos kedvezményt.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen
Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen
2026. március 13., péntek

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon

A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon
Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon
2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon
2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen
Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen
2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen
2026. március 12., csütörtök

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál
Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál
2026. március 12., csütörtök

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt

Ittasan szállított egy kilencéves gyereket autóval egy sofőr Gernyeszegen, a hatóságok őrizetbe vették.

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt
Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt
2026. március 12., csütörtök

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt
2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek

Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében

Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
2026. március 11., szerda

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában

Csinta Samu Ajtók kilátással című könyvét mutatják be Marosvásárhelyen a Gemma kávézóban.

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
2026. március 11., szerda

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt

Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emlékművénél gyűltek össze idén is mintegy háromszázan, hogy megemlékezzenek a székely szabadság napjáról. Most is átadták a prefektus képviselőjének a kiáltványt, amelyben Székelyföld területi autonómiáját kérik.

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!