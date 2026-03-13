Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán pénteki sajtótájékoztatóján többek között arról beszélt, hogy a helyi adók és illetékek mértékét a kormány szabta meg, beleértve az utólag biztosított kedvezményeket is, de

a marosvásárhelyi önkormányzat ott lépett, ahol lehetősége volt, például csökkentette az éves szemétdíjat.

Az egy személy után havonta befizetendő illeték 16,8 lejről 15,5 lejre csökkent, az üres lakások esetében (egy ingatlanig) nem kell díjat törleszteni, valamint kedvezményt kapnak a nagycsaládok: a negyedik gyermektől mentesülnek a szemétdíj alól.

Majdnem mindent sikerült átszámítani

Szövérfi László, az adóügyi igazgatóság vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, a kormány által eddig lehetővé tett adócsökkentéseket alkalmazták a régi lakások és a gépkocsik esetében. Az új összegeket már meg lehet tekinteni az online adófizetési platformon, és akik most, személyesen fizetnek, azok is eszerint törlesztnek. Aki korábban fizetett és többet, a különbözetet visszaigényelheti.

Hirdetés

A fogyatékossággal élő személyek esetében nem sikerült még minden kedvezményt bevezetni, mert a nyilvántartásukban ugyan több mint négyezren szerepelnek, de az nem volt bevezetve, hogy súlyos fogyatékossággal élők vagy fokozottan sérültek.