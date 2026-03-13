Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Pénteken már sorok alakultak ki az adófizetésnél
Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.
Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán pénteki sajtótájékoztatóján többek között arról beszélt, hogy a helyi adók és illetékek mértékét a kormány szabta meg, beleértve az utólag biztosított kedvezményeket is, de
Az egy személy után havonta befizetendő illeték 16,8 lejről 15,5 lejre csökkent, az üres lakások esetében (egy ingatlanig) nem kell díjat törleszteni, valamint kedvezményt kapnak a nagycsaládok: a negyedik gyermektől mentesülnek a szemétdíj alól.
Szövérfi László, az adóügyi igazgatóság vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, a kormány által eddig lehetővé tett adócsökkentéseket alkalmazták a régi lakások és a gépkocsik esetében. Az új összegeket már meg lehet tekinteni az online adófizetési platformon, és akik most, személyesen fizetnek, azok is eszerint törlesztnek. Aki korábban fizetett és többet, a különbözetet visszaigényelheti.
A fogyatékossággal élő személyek esetében nem sikerült még minden kedvezményt bevezetni, mert a nyilvántartásukban ugyan több mint négyezren szerepelnek, de az nem volt bevezetve, hogy súlyos fogyatékossággal élők vagy fokozottan sérültek.
Sokan személyesen fizetik ki az adókat
Ezért első körben minden érintett számára 25 százalékkal csökkentették az épület- és gépkocsiadókat, és
A helyi költségvetés után tervezik elfogadni azt a helyitanács-határozatot, ami alapján a sérült személyek a befizetett adójukat legtöbb ezer lejig visszaigényelhetik.
Az illetékes a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, Marosvásárhelyen március 12-ig 25 ezren fizették ki az épületadót, ami hatezerrel kevesebb, mint a tavalyi hasonló időszakban. Arra számítanak, hogy az elkövetkező két hétben jelentősen megnövekszik az adófizetések száma, hiszen március végéig lehet igénybe venni a tízszázalékos kedvezményt.
