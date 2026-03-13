Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A gázolaj literenkénti ára már meghaladta a 9 lejt, és a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek, valamint az Európában fennálló strukturális gázolajhiány miatt március végéig akár 10 lej körüli szintre is emelkedhet – állapította meg pénteken közzétett elemzésében az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
Dumitru Chisăliță szerint Románia az üzemanyagok drágulásának új szakaszába lépett. Mint fogalmazott, a gázolaj literenkénti ár a 9 lejes „pszichológiai határt” már meghaladta, és
A szakértő szerint a gázolaj drágulása elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségekkel és az Irán körüli konfliktus energiapiacokra gyakorolt hatásával magyarázható. Hozzátette: Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében – írja az Agerpres hírügynökség.
Chisăliță arra is felhívta a figyelmet, hogy az olaj világpiaci drágulása késleltetve jelenik meg a töltőállomások áraiban, mivel a finomítók több héttel korábban beszerzett nyersolajat dolgoznak fel. Emiatt
A gázolaj kulcsszerepet játszik az áruszállításban, a mezőgazdaságban és a logisztikában, ezért a drágulása gyorsan átszivárog a szállítási költségekbe, majd az élelmiszerek és más termékek árába is – tette hozzá a szakértő.
Közölte azt is, hogy az AEI becslése szerint március végére a gázolaj ára elérheti a 10 lejt literenként, és a kérdés már nem az, hogy bekövetkezik-e ez az árnövekedés, hanem az, hogy milyen gyorsan és mennyi ideig tart a drágulási szakasz.
Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.
Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.
szóljon hozzá!