Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség

A gázolaj literenkénti ára már meghaladta a 9 lejt, és a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek, valamint az Európában fennálló strukturális gázolajhiány miatt március végéig akár 10 lej körüli szintre is emelkedhet – állapította meg pénteken közzétett elemzésében az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Székelyhon 2026. március 13., 15:152026. március 13., 15:15

Dumitru Chisăliță szerint Románia az üzemanyagok drágulásának új szakaszába lépett. Mint fogalmazott, a gázolaj literenkénti ár a 9 lejes „pszichológiai határt” már meghaladta, és

a piaci folyamatok alapján a 10 lejes szint elérése rövid távon reális forgatókönyv.

A szakértő szerint a gázolaj drágulása elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségekkel és az Irán körüli konfliktus energiapiacokra gyakorolt hatásával magyarázható. Hozzátette: Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében – írja az Agerpres hírügynökség. Chisăliță arra is felhívta a figyelmet, hogy az olaj világpiaci drágulása késleltetve jelenik meg a töltőállomások áraiban, mivel a finomítók több héttel korábban beszerzett nyersolajat dolgoznak fel. Emiatt

a benzin ára átmenetileg stabilabb maradhat, miközben a gázolaj ára már tükrözi a piaci feszültségeket, ami növeli a két üzemanyag közötti árkülönbséget.