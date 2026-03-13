Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

A gázolaj literenkénti ára már meghaladta a 9 lejt, és a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek, valamint az Európában fennálló strukturális gázolajhiány miatt március végéig akár 10 lej körüli szintre is emelkedhet – állapította meg pénteken közzétett elemzésében az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Székelyhon

2026. március 13., 15:152026. március 13., 15:15

Dumitru Chisăliță szerint Románia az üzemanyagok drágulásának új szakaszába lépett. Mint fogalmazott, a gázolaj literenkénti ár a 9 lejes „pszichológiai határt” már meghaladta, és

a piaci folyamatok alapján a 10 lejes szint elérése rövid távon reális forgatókönyv.

A szakértő szerint a gázolaj drágulása elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségekkel és az Irán körüli konfliktus energiapiacokra gyakorolt hatásával magyarázható. Hozzátette: Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében – írja az Agerpres hírügynökség.

Chisăliță arra is felhívta a figyelmet, hogy az olaj világpiaci drágulása késleltetve jelenik meg a töltőállomások áraiban, mivel a finomítók több héttel korábban beszerzett nyersolajat dolgoznak fel. Emiatt

a benzin ára átmenetileg stabilabb maradhat, miközben a gázolaj ára már tükrözi a piaci feszültségeket, ami növeli a két üzemanyag közötti árkülönbséget.

A gázolaj kulcsszerepet játszik az áruszállításban, a mezőgazdaságban és a logisztikában, ezért a drágulása gyorsan átszivárog a szállítási költségekbe, majd az élelmiszerek és más termékek árába is – tette hozzá a szakértő.

Közölte azt is, hogy az AEI becslése szerint március végére a gázolaj ára elérheti a 10 lejt literenként, és a kérdés már nem az, hogy bekövetkezik-e ez az árnövekedés, hanem az, hogy milyen gyorsan és mennyi ideig tart a drágulási szakasz.

Belföld Közlekedés Gazdaság
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében

Hamis nyilatkozattétellel és bigámiával vádolnak egy nőt, miután másodszor is megházasodott, anélkül hogy elvált volna az első férjétől. A nő az anyakönyvvezető előtt azt állította, hogy semmilyen jogi akadálya nincs a második házasságnak.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is

Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció

A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak

Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér

Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét

Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között

A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki egy felmérésből.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról

Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba

Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

2026. március 12., csütörtök

