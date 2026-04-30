Szakértő: a belpolitikai kockázatok miatt gyengült a lej az euróhoz képest

A Romániai Pénzügyi-Banki Elemzők Egyesületének (AAFBR) elnöke, Flavius Jakubowicz szerint a lej euróval szembeni történelmi mélypontra gyengülését elsősorban a meglévő gazdasági egyensúlyzavarokat felerősítő belpolitikai kockázatok és a kormányzati stabilitással kapcsolatos bizonytalanságok magyarázzák.

A szakértő az Agerpresnek nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a devizapiac gyorsan reagál a bizonytalanságra: amikor veszélybe kerül a kormányzati stabilitás – legyen szó kormányváltásról, döntéshozatali patthelyzetről vagy reformok késlekedéséről –,

a befektetők azonnal beárazzák a kockázatot, ami nyomást gyakorol a hazai valutára.

Flavius Jakubowicz szerint a politikai instabilitás csak felerősíti a meglévő gazdasági egyensúlyzavarokat. Romániában magas a költségvetési hiány, az ország jelentős mértékben külső forrásokra szorul, ilyen körülmények között pedig

A szakértő szerint monetáris politikai szempontból a Román Nemzeti Bank rendelkezik a szükséges eszközökkel az árfolyam rendezetlen kilengéseinek elkerüléséhez, és várhatóan továbbra is mérsékelni fogja a volatilitást. A központi bank azonban nem helyettesítheti a kormányzati pénzügypolitikát és a stabilitást – szögezte le.

korábban írtuk Történelmi mélypontra került a lej az euróhoz képest Történelmi mélypontra gyengült csütörtökön a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,1417 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 4,13 banis (0,8 százalékos) emelkedést jelent az előző napi 5,1004 lejhez képest.

