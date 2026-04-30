Ekkora lesz idén a mezőgazdasági és állattenyésztési támogatások keretösszege

Jóváhagyta a kormány szerda esti ülésén a növénytermesztőknek és állattenyésztőknek járó átmeneti támogatások (ANT) keretösszegeiről szóló határozatot – közölte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

2026. április 30., 09:522026. április 30., 09:52

A tárcavezető szerint a növénytermesztési ágazat számára 308,1 millió lejes, az állattenyésztési ágazat számára 610,2 millió lejes keretösszeget szab meg a határozat – ismerteti az Agerpres.

A növénytermesztési ágazatban emelkedik a cukorrépa-termesztőknek szánt keretösszeg és a hektáronkénti támogatás is, ugyanakkor a támogatások kiterjednek a szántóföldi növénykultúrákra, a rostlenre és rostkenderre, valamint a dohányra, komlóra és cukorrépára.

Az állattenyésztésben külön kereteket különítettek el a tej- és húshasznú szarvasmarha-ágazatok, valamint a juh- és kecsketartás számára.

„Az úgynevezett ANT-kifizetések jelenleg a leginkább várt támogatások az állattartók és növénytermesztők körében, ezért prioritásnak tartottam, hogy minden akadályt elhárítsunk a már így is megkésett kifizetések elől.

A mostani határozattal több mint 180 millió eurót hagytunk jóvá a gazdák számára.

Bár összességében egy csökkenő keretű átmeneti támogatási formáról beszélünk, amely az országos költségvetésből egészíti ki az uniós támogatásokat, fontos, hogy idén

az egyik legnehezebb helyzetben lévő tejtermelő ágazat számára több mint 50 millió lej plusztámogatást biztosítunk, és a cukorrépa-termesztőknek szánt keret is nő.

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség feladata, hogy minél hamarabb megtörténjenek az utalások a gazdáknak” – idézték az RMDSZ közleményében Tánczos Barnát.

A kormányhatározat rögzíti a gazdálkodóknak járó támogatások kiszámításának mechanizmusait a támogatható terület és az állatlétszám alapján, amelyek mentén a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) kiszámítja és folyósítja az összegeket – áll a tájékoztatásban.

RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok
Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét
Átgázolt a hollandokon, magabiztos sikerrel indította a hokivébét Románia
Kelemen: a bizalmatlansági indítvány logikusan PSD-AUR többséget jelent, de remélhetőleg nem alakul ilyen
Nem lesz pénteki jegyárusítás: fontos tudnivalók az FK–FCSB előtt
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
2026. április 30., csütörtök

22 prefektus és 36 alprefektus mondott le a kormányátalakítás nyomán

Elfogadta szerdai ülésén a kormány a 22 prefektus és 36 alprefektus tisztségből való felmentéséről szóló határozatokat – közölte Ioana Dogioiu kormányszóvivő. Az érintett prefektusok és alprefektusok lemondtak a tisztségükről.

Csökkentik a kórházi ágyak számát Romániában a következő években

A következő három évben több lépésben mintegy 14 ezerrel tervezik csökkenteni a kórházi ágyak számát. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a kormány.

2026. április 29., szerda

RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok

Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.

2026. április 29., szerda

Máris átlépte a pszichológiai küszöböt a lejjel szemben az euró

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt.

2026. április 29., szerda

Magyar Péter: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.

2026. április 29., szerda

Betilthatják a mobilokat az iskolákban – a szenátus rábólintott a tervezetre

Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.

2026. április 29., szerda

Dán kiskereskedelmi üzletlánc lép be a román piacra

Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.

2026. április 29., szerda

Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény

Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.

2026. április 29., szerda

Elhunyt Czegő Zoltán költő, író, újságíró

Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.

2026. április 29., szerda

Igazat adott az AUR-nak az alkotmánybíróság: több helyre jogosultak a közmédia vezetőségében

Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió és rádió vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.

