Ekkora lesz idén a mezőgazdasági és állattenyésztési támogatások keretösszege

Fotó: Kozán István
Jóváhagyta a kormány szerda esti ülésén a növénytermesztőknek és állattenyésztőknek járó átmeneti támogatások (ANT) keretösszegeiről szóló határozatot – közölte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
A tárcavezető szerint a növénytermesztési ágazat számára 308,1 millió lejes, az állattenyésztési ágazat számára 610,2 millió lejes keretösszeget szab meg a határozat – ismerteti az Agerpres.
A növénytermesztési ágazatban emelkedik a cukorrépa-termesztőknek szánt keretösszeg és a hektáronkénti támogatás is, ugyanakkor a támogatások kiterjednek a szántóföldi növénykultúrákra, a rostlenre és rostkenderre, valamint a dohányra, komlóra és cukorrépára.
„Az úgynevezett ANT-kifizetések jelenleg a leginkább várt támogatások az állattartók és növénytermesztők körében, ezért prioritásnak tartottam, hogy minden akadályt elhárítsunk a már így is megkésett kifizetések elől.
Bár összességében egy csökkenő keretű átmeneti támogatási formáról beszélünk, amely az országos költségvetésből egészíti ki az uniós támogatásokat, fontos, hogy idén
A mezőgazdasági kifizetési ügynökség feladata, hogy minél hamarabb megtörténjenek az utalások a gazdáknak” – idézték az RMDSZ közleményében Tánczos Barnát.
A kormányhatározat rögzíti a gazdálkodóknak járó támogatások kiszámításának mechanizmusait a támogatható terület és az állatlétszám alapján, amelyek mentén a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) kiszámítja és folyósítja az összegeket – áll a tájékoztatásban.
Elfogadta szerdai ülésén a kormány a 22 prefektus és 36 alprefektus tisztségből való felmentéséről szóló határozatokat – közölte Ioana Dogioiu kormányszóvivő. Az érintett prefektusok és alprefektusok lemondtak a tisztségükről.
A következő három évben több lépésben mintegy 14 ezerrel tervezik csökkenteni a kórházi ágyak számát. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a kormány.
Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.
A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt.
Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.
Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.
Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.
Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.
Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió és rádió vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.
