Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény

Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.

A testület szavazattöbbséggel helyt adott az elnök beadványának . Közleményük szerint a jogszabály azért alkotmányellenes, mert

Az ország alapproblémája, hogy büntetni mindenki tud, motiválni senki. Bírálni mindenki tud, irányt mutatni senki – nyilatkozta a Székelyhonnak a Lex Novák törvény kapcsán Szondy Zoltán klubelnök.

A kezdeményezőjéhez, Novák Eduárd volt sportminiszterhez kapcsolódóan Novák-törvényként is ismert jogszabályt Nicușor Dan államfő támadta meg az alkotmánybíróságon.

sérti az európai uniós munkavállalók szabad mozgáshoz való jogát, és a romániai sportolók számára kedvezőbb jogi elbánást biztosít más európai sportolókhoz képest.

Az államfő tavaly év végén támadta meg az alkotmánybíróságon a Novák-törvényt. Akkori Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy támogatja a román sport fejlesztését és a fiatal sportolók képzésébe való befektetést, de ezeket a célokat a román alkotmánynak és az Európai Unió jogszabályainak megfelelően kell megvalósítani – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

Bejegyzése szerint a sportolók állampolgárságára való közvetlen hivatkozás sérti a diszkrimináció tilalmának és a munkavállalók szabad mozgásának elvét, amelyeket az alkotmány és az európai uniós jog egyaránt rögzít.

Emellett szerinte a törvény a munkához való jogot is sérti, mivel