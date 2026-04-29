Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény

Novák Eduárd volt sportminiszterhez kapcsolódóan Novák-törvényként ismerik a jogszabályt.
Fotó: Beliczay László
Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.
2026. április 29., 17:592026. április 29., 17:59
2026. április 29., 19:422026. április 29., 19:42
A kezdeményezőjéhez, Novák Eduárd volt sportminiszterhez kapcsolódóan Novák-törvényként is ismert jogszabályt Nicușor Dan államfő támadta meg az alkotmánybíróságon.
Az ország alapproblémája, hogy büntetni mindenki tud, motiválni senki. Bírálni mindenki tud, irányt mutatni senki – nyilatkozta a Székelyhonnak a Lex Novák törvény kapcsán Szondy Zoltán klubelnök.
A testület szavazattöbbséggel helyt adott az elnök beadványának. Közleményük szerint a jogszabály azért alkotmányellenes, mert
Az államfő tavaly év végén támadta meg az alkotmánybíróságon a Novák-törvényt. Akkori Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy támogatja a román sport fejlesztését és a fiatal sportolók képzésébe való befektetést, de ezeket a célokat a román alkotmánynak és az Európai Unió jogszabályainak megfelelően kell megvalósítani – írja az Agerpres hírügynökség.
Bejegyzése szerint a sportolók állampolgárságára való közvetlen hivatkozás sérti a diszkrimináció tilalmának és a munkavállalók szabad mozgásának elvét, amelyeket az alkotmány és az európai uniós jog egyaránt rögzít.
Emellett szerinte a törvény a munkához való jogot is sérti, mivel
Továbbá nem tesz eleget a törvényalkotás minőségi és egyértelműségi követelményeinek sem, többek között azért, mert derogáció nélkül a hatályos jogszabályok által biztosított általános kereteket meghaladó szabálysértési szankciókat állapít meg.
Kihirdetése helyett megtámadta az államfő az alkotmánybíróságon azt a törvénytervezetet, amely szerint a romániai kluboknak a 2026–2027-es szezontól a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük.
