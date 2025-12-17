Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a Novák-törvényt

Kihirdetése helyett megtámadta az államfő az alkotmánybíróságon azt a törvénytervezetet, amely szerint a romániai kluboknak a 2026–2027-es szezontól a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük.

Nicușor Dan a Facebook-oldalán csütörtök este közölte, hogy támogatja a román sport fejlesztését és a fiatal sportolók képzésébe való befektetést, de ezeket a célokat a román alkotmánynak és az Európai Unió jogszabályainak megfelelően kell megvalósítani.

Bejegyzése szerint az államfő azért támadta meg a kezdeményezőjéhez, Novák Eduárd volt sportminiszterhez kapcsolódóan Novák-törvényként is ismert jogszabályt, mert