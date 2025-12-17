Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a Novák-törvényt

Az alkotmánybíróság térfelén a labda. Archív
Fotó: Beliczay László
Kihirdetése helyett megtámadta az államfő az alkotmánybíróságon azt a törvénytervezetet, amely szerint a romániai kluboknak a 2026–2027-es szezontól a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük.
2025. december 17., 09:292025. december 17., 09:29
Nicușor Dan a Facebook-oldalán csütörtök este közölte, hogy támogatja a román sport fejlesztését és a fiatal sportolók képzésébe való befektetést, de ezeket a célokat a román alkotmánynak és az Európai Unió jogszabályainak megfelelően kell megvalósítani.
Bejegyzése szerint az államfő azért támadta meg a kezdeményezőjéhez, Novák Eduárd volt sportminiszterhez kapcsolódóan Novák-törvényként is ismert jogszabályt, mert
amelyeket az alkotmány és az európai uniós jog egyaránt rögzít – írja az Agerpres hírügynökség.
Emellett szerinte a törvény a munkához való jogot is sérti, mivel korlátozza az európai sportolók hozzáférését a nemzeti versenyekhez. Továbbá nem tesz eleget a törvényalkotás minőségi és egyértelműségi követelményeinek sem, többek között azért, mert derogáció nélkül a hatályos jogszabályok által biztosított általános kereteket meghaladó szabálysértési szankciókat állapít meg.
Az ország alapproblémája, hogy büntetni mindenki tud, motiválni senki. Bírálni mindenki tud, irányt mutatni senki – nyilatkozta a Székelyhonnak a Lex Novák törvény kapcsán Szondy Zoltán klubelnök.
Bár a szezon mutatói alapján az FK Csíkszereda épp a küszöb alatt áll, a Dinamo ellen már megfelelt a frissen elfogadott sporttörvény-módosításnak, amely szerint a csapatsportágak pályán lévő játékosainak legalább 40%-a román állampolgár legyen.
Szerda délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér.
