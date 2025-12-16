Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa

Fotó: Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia/Facebook
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
Mint írta, a pórul járt autóvezető jelentkezett helyi rendőrségen, ez esetben nincs szó szándékos rongálásról. „A keresztfa helyreállítása meg fog történni az elkövetkező időszakban” – mondta el az alpolgármester.
Ismeretlen elkövető rongálta meg a Csíkpálfalva határában levő útszéli keresztfát vasárnapra virradóra – adja hírül Facebook-oldalán a helyi Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia.
Mint arról beszámoltunk, kidőlt az útszéli keresztfa vasárnapra virradóra Csíkpálfalva határában, ám a részletek hiányában tévesen vontuk le a következtetést, hogy rongálás történt.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
Jelentős korszerűsítésen esett át az elmúlt egy évben a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház patológiai laboratóriuma. A fejlesztésnek kulcsfontosságú szerepe van a különböző betegségek, különösen az onkológiai diagnózis felállításban.
1 hozzászólás