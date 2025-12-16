Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa

Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.

Mint írta, a pórul járt autóvezető jelentkezett helyi rendőrségen, ez esetben nincs szó szándékos rongálásról. „A keresztfa helyreállítása meg fog történni az elkövetkező időszakban” – mondta el az alpolgármester.

korábban írtuk Megrongálták a falu bejáratánál felállított keresztet Csíkpálfalván Ismeretlen elkövető rongálta meg a Csíkpálfalva határában levő útszéli keresztfát vasárnapra virradóra – adja hírül Facebook-oldalán a helyi Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia.

Mint arról beszámoltunk, kidőlt az útszéli keresztfa vasárnapra virradóra Csíkpálfalva határában, ám a részletek hiányában tévesen vontuk le a következtetést, hogy rongálás történt.