Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd

Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.

Székelyhon 2025. december 16., 19:372025. december 16., 19:37

Az államfő szerint a találkozó célja a NATO és az EU keleti tagállamait érintő programjainak működőképessé tétele volt, amelyet a következő időszakban miniszteri szintű szakmai egyeztetések követnek. Hangsúlyozta, hogy

az uniós és a NATO-beli erőfeszítéseket össze kell hangolni, és egyensúlyt kell teremteni a régió északi és déli része között.

Emlékeztetett, hogy Románia kész biztonsági csomópontot létrehozni a Fekete-tenger térségében. Nicușor Dan a dezinformáció elleni fellépést a demokráciákat érő egyik legsúlyosabb fenyegetésnek nevezte, és nagyobb erőfeszítéseket sürgetett a technológia területén – írja az Agerpres. Az igazságszolgáltatás megszervezése és irányítása nem a politikum feladata Nicușor Dan Helsinkiben azt is kijelentette, hogy az igazságszolgáltatás megszervezését és irányítását nem a politikumra kellene bízni. Az államfő kifejtette:

a rendszert a bíráknak és ügyészeknek kell irányítaniuk,

elsősorban az általuk megválasztott testületeken – mindenekelőtt a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácson és a bíróságok vezetésén – keresztül, úgy, hogy a legfelkészültebb bírák és ügyészek kerüljenek döntési pozíciókba. Nicușor Dan elmondta, hogy bizonyos törvénymódosításokra szükség lehet, de hangsúlyozta:

az igazságszolgáltatásnak meg kell őriznie önigazgatását.