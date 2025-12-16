Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd

Fotó: presidency.ro
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
Az államfő szerint a találkozó célja a NATO és az EU keleti tagállamait érintő programjainak működőképessé tétele volt, amelyet a következő időszakban miniszteri szintű szakmai egyeztetések követnek. Hangsúlyozta, hogy
Emlékeztetett, hogy Románia kész biztonsági csomópontot létrehozni a Fekete-tenger térségében.
Nicușor Dan a dezinformáció elleni fellépést a demokráciákat érő egyik legsúlyosabb fenyegetésnek nevezte, és nagyobb erőfeszítéseket sürgetett a technológia területén – írja az Agerpres.
Nicușor Dan Helsinkiben azt is kijelentette, hogy az igazságszolgáltatás megszervezését és irányítását nem a politikumra kellene bízni.
Az államfő kifejtette:
elsősorban az általuk megválasztott testületeken – mindenekelőtt a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácson és a bíróságok vezetésén – keresztül, úgy, hogy a legfelkészültebb bírák és ügyészek kerüljenek döntési pozíciókba.
Nicușor Dan elmondta, hogy bizonyos törvénymódosításokra szükség lehet, de hangsúlyozta:
Az államfő korábban bejelentette, hogy december 22-én időkorlát nélküli egyeztetésre hívja meg a bírákat és ügyészeket a Cotroceni-palotába az igazságszolgáltatás problémáinak megvitatására.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
Jelentős korszerűsítésen esett át az elmúlt egy évben a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház patológiai laboratóriuma. A fejlesztésnek kulcsfontosságú szerepe van a különböző betegségek, különösen az onkológiai diagnózis felállításban.
szóljon hozzá!