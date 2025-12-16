Nem adja fel az ANAF, hogy zárolhassák Iohannis vagyonát az államnak okozott kár miatt

A román állam az adóhatóság (ANAF) brassói regionális igazgatóságán keresztül megfellebbezte azt a határozatot, amellyel a nagyszebeni törvényszék elutasította Klaus Iohannis volt államfő vagyonának zár alá vételét.

A brassói regionális pénzügyi igazgatóság a román állam nevében indított kártérítési pert volt államfő és felesége ellen egy nagyszebeni ingatlan felének jogtalan használata miatt. A kereset szerint

A nagyszebeni törvényszék szóvivője, Cornelia Prundaru az Agerpresnek kedden elmondta, hogy a fellebbezést a gyulafehérvári ítélőtábla tárgyalja.

a Iohannis házaspár éveken át jogtalanul használta az ingatlan felét, ami időközben örökös hiányában az állam tulajdonába került.

Az államot azért érte kár, mert nem tudta hasznosítani ezt az ingatlanrészt.

Keresetében az intézmény a volt államfő vagyona egy részének zár alá vételét is kérte, hogy biztosítsa az államnak okozott kár későbbi behajtását. Ezt a november 21-i határozatában a nagyszebeni törvényszék elutasította.

Az országos adóhatóság (ANAF) október elején bejelentette, hogy a törvényeknek megfelelően birtokba vette a Nicolae Bălcescu utca 29. szám alatti nagyszebeni ház felét, mert