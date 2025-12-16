Nem adja fel az ANAF, hogy zárolhassák Iohannis vagyonát az államnak okozott kár miatt

Fotó: Presidency
A román állam az adóhatóság (ANAF) brassói regionális igazgatóságán keresztül megfellebbezte azt a határozatot, amellyel a nagyszebeni törvényszék elutasította Klaus Iohannis volt államfő vagyonának zár alá vételét.
A nagyszebeni törvényszék szóvivője, Cornelia Prundaru az Agerpresnek kedden elmondta, hogy a fellebbezést a gyulafehérvári ítélőtábla tárgyalja.
A brassói regionális pénzügyi igazgatóság a román állam nevében indított kártérítési pert volt államfő és felesége ellen egy nagyszebeni ingatlan felének jogtalan használata miatt. A kereset szerint
Az államot azért érte kár, mert nem tudta hasznosítani ezt az ingatlanrészt.
Keresetében az intézmény a volt államfő vagyona egy részének zár alá vételét is kérte, hogy biztosítsa az államnak okozott kár későbbi behajtását. Ezt a november 21-i határozatában a nagyszebeni törvényszék elutasította.
Az országos adóhatóság (ANAF) október elején bejelentette, hogy a törvényeknek megfelelően birtokba vette a Nicolae Bălcescu utca 29. szám alatti nagyszebeni ház felét, mert
Az ANAF elnöke, Adrian Nica akkor kijelentette: nincsenek arra utaló jelek, hogy a volt államfő ki akarná fizetni az államnak okozott kárt. Emlékeztetett, hogy
A házaspár ügyvédjén keresztül jelezte, hogy nincs birtokukban a ház kulcsa, ezért nem lehetnek jelen az ingatlan átadásakor. Ugyanakkor magyarázatot kértek az adóhatóságtól a fizetési kötelezettségeik kiszámításának módjára.
