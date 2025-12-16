A PSD továbbra is ragaszkodik a minimálbér emeléséhez

Sorin Grindeanu hétfő este Temesváron kijelentette, hogy az országos minimálbér emeléséhez továbbra is ragaszkodik a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormánykoalícióban.

„A minimálbér emelése a kormánnyal szembeni követeléseink egyike. Meglátjuk, hogy a miniszterelnök hogyan dönt. Természetesen

– nyilatkozta a PSD elnöke.

A politikus ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az év békésen fog véget érni, politikai vagy társadalmi zavargások nélkül, és a problémák párbeszéd útján megoldhatók, a PSD pedig támogatja a dialógust.

„Bármely törvény tökéletesíthető, lehetnek jobb jogszabályok is, de arra kérek mindenkit, hogy hagyjon fel a politikai játszmákkal az igazságszolgáltatás ügyében, mert ami most történik, az politikai játszmázás” – idézi Grindeanut az Agerpres.