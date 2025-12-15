Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

Călin Georgescu ügyvédje hétfőn a sajtónak elmondta, hogy a büntetőper előkészítő szakaszában több indítványt és kifogást nyújtott be. Hangsúlyozta, hogy

Georgescu testőrei kíséretében, Potra pedig rabszállító autóval, a börtönből érkezett a bíróságra.

a védelem hisz a független és erős igazságszolgáltatásban.

„Mit jelent egy erős igazságszolgáltatás? Azt jelenti, hogy képes ellenállni az alárendelésére irányuló kísérleteknek” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

Az újságíróknak nyilatkozva Călin Georgescu azt hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatásnak elvek, nem pedig személyek alapján kell működnie. Kijelentette, hogy bízik a bírák lelkiismeretében és a számára kedvező ítéletben.