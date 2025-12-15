Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?

Több száz bukaresti lakos vesztette el otthonát egy októberi gázrobbanás következtében. Mi történik, ha a lépcsőházi vezetékek hibásodnak meg?

Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.

Simon Virág 2025. december 15., 21:062025. december 15., 21:06

Az októberi bukaresti gázrobbanás után, amelyben több ember életét vesztette, és több magánlakrész használhatatlan vált, felmerült a kérdés, kihez tartoznak a lépcsőházban levő köztes gázvezetékek, ki felel ezek karbantartásáért. Tóth Szabolcs, az egyik marosvásárhelyi lakástulajdonosi társulás vezetője a Székelyhonnak elmondta,

a gázrobbanás újra rávilágított arra, hogy vannak tisztázatlan kérdések a gázvezetékek kapcsán.

Véleménye szerint – amit több, általunk megkérdezett társulási képviselő is oszt – a lépcsőházban lévő gázvezetékek karbantartása, az ellenőrzésükkel járó költségek nem a társulást kellene terhelniük. Hiszen, mint mondja, a társulásnak nem a szolgáltatóval, hanem a lakókkal van szerződése, de utóbbiak csak a lakásukban lévő vezetékek és berendezések épségéért, ellenőriztetéséért felelnek.

Akkor kihez tartozik a lépcsőházban levő vezeték? Megtudtuk, a bukaresti eset után náluk is gázszivárgásra gyanakodtak az egyik lépcsőházban,

a gázszolgáltató ügyeletesei kiszálltak, lezárták a főcsapot, ellenőrizték a hálózatot, majd benyújtották a számlát a tulajdonosi társulásnak.

Jelentős összegről volt szó. Ám Tóth Szabolcs úgy értékeli, mivel a társulásnak nincs szerződése a szolgáltatóval, nem nekik kellett volna az ellenőrzés díját törleszteniük. A szolgáltató a bejáratig A gázszolgáltató sajtóirodája révén a Székelyhonnal közölte, a törvény értelmében ő csak a fő gázóráig felel, tehát kizárólag az utcai hálózatért: minden, ami az épületben van, tömbházak esetében az a lakótársulás és a lakástulajdonosok felelősségei körébe tartozik. Hirdetés Nekik kötelességük kétévente ellenőriztetni a berendezéseket, és tízévente a hálózat általános átvizsgálását kérni hivatalosan bejegyezett szakcégtől. Ezen cégek listája elérhető az interneten, és fontos, hogy a társulásoknak szerződése is legyen egy szakcéggel, hogy szükség esetén igénybe tudják venni az általa nyújtott szolgáltatásokat. Kell-e gázérzékelő? Egy nemrég tartott lakossági fórumon több, a marosvásárhelyi Kövesdomb lakónegyedbeli tulajdonosi társulás vezetője jelezte, a gázszolgáltató képviselői felkeresték őket a bukaresti tömbházrobbanás után, és azt mondták, kötelesek gázszivárgás-érzékelőt szereltetni a lépcsőházakba. Ennek

a költsége egy tízemeletes tömbház esetében több ezer lejre rúg.

Az érintettek mind tízemeletes tömbházak képviselői voltak, olyan lakóépületeké, ahol a lépcsőházban nincsenek ablakok, az egyetlen „rést” a szemétledobó képezi.

A szolgáltató tisztázta: a lépcsőházon kívül eső rész a gázszolgáltatóhoz tartozik Fotó: Haáz Vince

Tudni akarták, ennek szerelése kötelező-e rájuk nézve, ám a találkozón erre a kérdésükre nem kaptak választ. Fontos a gázérzékelő A Székelyhon továbbította a társulási képviselők kérdését a gázszolgáltatónak, és a sajtóirodától kapott válaszban ez áll: a lépcsőházakban felszerelt érzékelők időben riasztják a lakókat, ha szivárgás van, így megelőzhetők a robbanások vagy más szerencsétlenségek.

A törvény értelmében oda kötelező gázérzékelőt szerelni, ahol gázzal működő berendezések vannak, és az ablaküveg 4 milliméternél vastagabb vagy termopán, szigetelt.