Pályáznak a vasút felett átívelő híd felépítésére Csíkszeredában

Lift és lépcső vezet majd fel a vasút és a Brassói út felett átívelő hídra Csíkszeredában

Hosszas előkészítés után hamarosan benyújtják a pályázatot a csíkszeredai vasút felett átívelő gyalogos és kerékpáros híd felépítésére. Ehhez naprakésszé tették a költségvetését 10 millió lejjel emelve a projekt korábban becsült értékét.

Barabás Hajnal 2025. december 12., 11:202025. december 12., 11:20 2025. december 12., 13:092025. december 12., 13:09

Rendkívüli ülést tartott pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület, amelyen napirendre tűzték többek között a vasút feletti gyalogos és kerékpáros híd felépítésének megvalósíthatósági tanulmányának naprakésszé tételét is.

Fotó: Atka Construct

Mint Bors Béla alpolgármester kiemelte,

december végéig nyújthatják be a pályázatot a finanszírozásra a Központi Régió Programra (PRC), ezért is volt indokolt, hogy mihamarabb aktualizálják a projekt költségvetését.

Ennek megfelelően a korábban becsült 42 millió lej körüli értéket 52 millió lejre emelték.

Fotó: Atka Construct

Az alpolgármester a tervezett híd paramétereit is megosztotta, amelyről korábban már beszámoltunk, és látványterveket is közöltünk, így

az elképzelések szerint a Brassói út és a Baromtér utcát összekötő híd szélessége hat méter lesz, és a gyalogos és kerékpáros forgalom számára építik meg.

A két főpillér között a távolság 88,7 méter lesz, ez a rész a vasúti sínek fölött halad majd át a vasútállomás közelében. A második szakasz a Brassói út fölött halad majd át, ennek hosszúsága 34,6 méter lesz, a járda fölötti, harmadik rész pedig 8,8 méter hosszú lesz. A főpillérek magassága 30,5 méter lesz. A felüljáróra lépcső és lift fog felvezetni. Korodi Attila polgármester azt emelte ki, hogy

ez a beruházás azért is fontos, hogy összekapcsolja a vasút által elválasztott városrészeket.

Fotó: Atka Construct

Halad a városháza épületének felújítása Az ülésen továbbá szintén módosították a csíkszeredai városháza épületének felújításáról szóló megvalósíthatósági tanulmányt. Bors Béla elmondta, jól haladnak a munkálatokkal az épületen, már az északi szárny felállványozását végzi a kivitelező.

Az irodák padlója is cserére szorul a csíkszeredai városházán Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, hogy a dokumentáció módosítására azért van szükség, mert a beruházás elsősorban az épület hőenergetikai felújítását célozza, azonban

mivel műemléképület ezért fontosnak tartották, hogy olyan beavatkozásokat is elvégezzenek, amelyek nem férnek bele ebbe a projektbe.

Az épületet ugyanis érdemesnek tartották arra, hogy belülről is megújuljon. Mint megtudtuk, a városháza mintegy 200 ajtójának jelentős hányada 140 éves, amelyeken 9-10 réteg festék is van, és ezeket szeretnék rendbe tenni, ugyanakkor az irodák többségében a padló is cserére szorul.

Az irodák padlója is cserére szorul a csíkszeredai városházán Fotó: Borbély Fanni