Pályáznak a vasút felett átívelő híd felépítésére Csíkszeredában

Hosszas előkészítés után hamarosan benyújtják a pályázatot a csíkszeredai vasút felett átívelő gyalogos és kerékpáros híd felépítésére. Ehhez naprakésszé tették a költségvetését 10 millió lejjel emelve a projekt korábban becsült értékét.
2025. december 12., 11:202025. december 12., 11:20
2025. december 12., 13:092025. december 12., 13:09
Rendkívüli ülést tartott pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület, amelyen napirendre tűzték többek között a vasút feletti gyalogos és kerékpáros híd felépítésének megvalósíthatósági tanulmányának naprakésszé tételét is.
Mint Bors Béla alpolgármester kiemelte,
Ennek megfelelően a korábban becsült 42 millió lej körüli értéket 52 millió lejre emelték.
Az alpolgármester a tervezett híd paramétereit is megosztotta, amelyről korábban már beszámoltunk, és látványterveket is közöltünk, így
A két főpillér között a távolság 88,7 méter lesz, ez a rész a vasúti sínek fölött halad majd át a vasútállomás közelében. A második szakasz a Brassói út fölött halad majd át, ennek hosszúsága 34,6 méter lesz, a járda fölötti, harmadik rész pedig 8,8 méter hosszú lesz. A főpillérek magassága 30,5 méter lesz. A felüljáróra lépcső és lift fog felvezetni. Korodi Attila polgármester azt emelte ki, hogy
Az ülésen továbbá szintén módosították a csíkszeredai városháza épületének felújításáról szóló megvalósíthatósági tanulmányt. Bors Béla elmondta, jól haladnak a munkálatokkal az épületen, már az északi szárny felállványozását végzi a kivitelező.
Az irodák padlója is cserére szorul a csíkszeredai városházán
Hozzátette, hogy a dokumentáció módosítására azért van szükség, mert a beruházás elsősorban az épület hőenergetikai felújítását célozza, azonban
Az épületet ugyanis érdemesnek tartották arra, hogy belülről is megújuljon. Mint megtudtuk, a városháza mintegy 200 ajtójának jelentős hányada 140 éves, amelyeken 9-10 réteg festék is van, és ezeket szeretnék rendbe tenni, ugyanakkor az irodák többségében a padló is cserére szorul.
Az irodák padlója is cserére szorul a csíkszeredai városházán
Ezért azt a döntést hozták, hogy ezekre a plusz munkákra a város saját költségvetéséből még idén kiírják a közbeszerzést, hogy be tudják fejezni augusztusig az országos helyerállítási tervből (PNRR) támogatott hőrehabilitációs munkálatokkal együtt.
Egy perc néma csenddel emlékeztek a tanácsosok Tövissi Zsolt műépítészre, aki Korodi méltatása szerint a közösségé értékes tagja volt, ezért posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki.
Az elhunyt műépítész temetése december 13-án, szombaton 14 órától lesz a csíkpálfalvi Szent Pál templomban.
