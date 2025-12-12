Majdnem 5500 lej volt a romániai nettó átlagbér

Októberben 5492 lej volt a nettó átlagbér Romániában, 4,3 százalékkal nagyobb, mint 2024 októberében – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A bruttó átlagbér 9152 lej volt októberben, 74 lejjel (0,8 százalékkal) magasabb, mint az előző hónapban – ismerteti az adatokat az Agerpres .

A legnagyobb nettó átlagbért – 11.810 lej – az informatikai szolgáltatások területén jegyezték, a legkisebbet – 3396 lej – a vendéglátóiparban.

Szeptemberhez képest októberben 0,9 százalékkal nőtt a nettó átlagbér Romániában.

A legnagyobb növekedést a számítógépek, valamint elektronikai és optikai termékek gyártása terén (12,9 százalék), a legjelentősebb visszaesést pedig a pénzügyi szolgáltatás-közvetítői tevékenységekben, a biztosítási és nyugdíjalap-kezelési ágazatban (-14,2 százalék) jegyezték.

A közszférában az előző hónaphoz képest októberben a tanügyben 2,4 százalékkal, a közigazgatásban 0,8 százalékkal, az egészségügyben és a szociális ellátásban pedig 0,2 százalékkal nőtt a nettó átlagbér.