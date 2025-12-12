Több mint 60 százalékkal nőtt a villanyáram ára egy év alatt

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közölt adatai szerint a villamos energia, a hőenergia ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.

Székelyhon 2025. december 12., 11:422025. december 12., 11:42

Az INS adatai szerint idén novemberben az élelmiszerek közül a kávé 20,5, a friss gyümölcs 15,13 százalékkal drágult 2024 novemberéhez képest, miközben

a burgonya, illetve a bab és egyéb hüvelyesek ára 9,69, illetve 2,38 százalékkal csökkent. Havi összevetésben novemberben a legnagyobb mértékben a kávé (1,2) és a marhahús (0,9) drágult. A déli gyümölcsök ára 2,03 százalékkal, a burgonyáé 1,29 százalékkal mérséklődött. Hirdetés A nem élelmiszertermékek közül

a villamos energia mellett a legnagyobb mértékben a hőenergia (18,8), illetve a könyvek, újságok és folyóiratok (10,24 százalék) ára emelkedett 2025 novemberében 2024 novemberéhez viszonyítva.

Havi összevetésben a földgáz (2,81 százalék) és kötöttáru (1,58) áremelkedése volt a legnagyobb, míg a hőenergia és az áram ára 4,05, illetve 2,56 százalékkal csökkent – ismerteti az adatokat az Agerpres. A szolgáltatások közül éves összevetésben a legnagyobb mértékben a vasúti szállítás (18,59 százalék), illetve az egyéb ipari szolgáltatások díja (17,02) nőtt novemberben,

a légi közlekedés díja pedig 3,54 százalékkal visszaesett.