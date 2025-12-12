Több mint 60 százalékkal nőtt a villanyáram ára egy év alatt

Dupláját fizetjük a villanyáramnak tavaly ilyenkorhoz képest
Fotó: Orbán Orsolya
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közölt adatai szerint a villamos energia, a hőenergia ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
Az INS adatai szerint idén novemberben az élelmiszerek közül
a kávé 20,5, a friss gyümölcs 15,13 százalékkal drágult 2024 novemberéhez képest, miközben
a burgonya, illetve a bab és egyéb hüvelyesek ára 9,69, illetve 2,38 százalékkal csökkent.
Havi összevetésben novemberben a legnagyobb mértékben a kávé (1,2) és a marhahús (0,9) drágult. A déli gyümölcsök ára 2,03 százalékkal, a burgonyáé 1,29 százalékkal mérséklődött.
A nem élelmiszertermékek közül
Havi összevetésben a földgáz (2,81 százalék) és kötöttáru (1,58) áremelkedése volt a legnagyobb, míg a hőenergia és az áram ára 4,05, illetve 2,56 százalékkal csökkent – ismerteti az adatokat az Agerpres.
A szolgáltatások közül éves összevetésben a legnagyobb mértékben a vasúti szállítás (18,59 százalék), illetve az egyéb ipari szolgáltatások díja (17,02) nőtt novemberben,
Havi összevetésben novemberben a postai és távközlési szolgáltatások díja 1,66 százalékkal nőtt, míg a légi közlekedés díja 0,02 százalékkal csökkent.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adatai szerint novemberben 9,8 százalékon stagnált az éves infláció Romániában. A szolgáltatások 10,99 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,73 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,64 százalékkal drágultak egy év alatt.
