Átment idős szomszédjához és megölte annak kutyáját egy fiatalember Moldvában

Egy fiatalembert előzetes letartóztatásba helyeztek Botoșani megyében, miután bement idős szomszédja udvarára, és megölte annak kutyáját. A rendőrök a tett helyszínének közelében fogták el.

Székelyhon 2025. december 11., 20:382025. december 11., 20:38

Állat szándékos megölése és magánlaksértés miatt indult eljárás egy 26 éves fiatalember ellen – közölte csütörtökön a Botoșani Megyei Rendőr-főkapitányság. A nyomozás eddig eredménye szerint

a fiatal gyanúsított szerdán bement az idős, 82 éves szomszédja udvarára, ahol egy szúró-vágó eszközzel a kezében – többszöri fejsérülést okozva – megölte annak kutyáját.