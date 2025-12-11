Baleset Csíkborzsova és Csíkszentmiklós között – ketten sérültek meg

Közúti baleset történt csütörtök délelőtt Csíkborzsova és Csíkszentmiklós között, két személy megsérült.

A helyszínre a csíkszeredai tűzoltó-alakulat három egysége vonult ki: egy bevetési jármű, egy műszaki egység és egy elsősegélynyújtó csapat.

A baleset következtében két személy megsérült, egyikük a jármű roncsai közé szorult.

A tűzoltók kiszabadították a beszorult személyt, majd átadták a helyszínen lévő mentőszolgálat személyzetének. A másik sérültet a tűzoltóság elsősegélynyújtó egysége látta el.

Mindketten eszméletüknél voltak, együttműködtek a mentőegységekkel. Helyszíni ellátásukat követően a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályára szállították őket – olvasható a Hargita megyei tűzoltóság közleményében.