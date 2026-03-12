Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés

A zöldségtermesztésre legkevesebb 10 ár területet kell szánjanak, és négyzetméterenként 1,5 euró támogatást kapnak a programban részt vevő gazdák
Fotó: Csató Andrea
Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.
A védett övezetben történő zöldségtermesztést támogató de minimis programot, amely paradicsomprogramként vált ismertté, közel tíz éve hozták létre, az állam így kívánta csökkenteni az importot és ösztönözni a belföldi zöldségtermesztést. Kezdetben csak a szezonon kívüli paradicsomtermesztésre lehetett támogatást igényelni a programban, mára azonban jelentősen kibővült ezen zöldségek listája.
A Hargita megyében jellemző klimatikus viszonyok miatt itt költséges a fóliaházas zöldségtermesztés, de amint azt Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője elmondta, ésszerű tervezéssel a Hargita megyei zöldségtermesztők számára is
Az említett okok miatt kevés Hargita megyei gazda vesz részt a programban, de számuk évek óta stabilnak mondható.
„Van pár ügyes gazda, aki ezt ki tudja használni, akik amúgy is zöldségtermeléssel foglalkoznának, főleg Keresztúr, Udvarhely környékén, de van példa erre a gyergyói zónában is.
Tehát ez egy pluszkihívást jelent a Hargita megyei termelőknek, viszont Udvarhely és Keresztúr környéke tradicionálisan kiváló zöldségtermő vidék, a gazdáknak is van kedve ehhez, és lehet is ezt csinálni, akár jövedelemkiegészítésként is” – fogalmazott a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője.
A paradicsom esetében két ciklusban történik a termesztés, az elsőben télen palántáznak a gazdák és legkésőbb a nyár első felében értékesíteniük kell termést, a második ciklusban termesztett zöldséget pedig az ősz második felétől értékesíthetik. Az alacsonyabb költségek miatt a Hargita megyei gazdák a második ciklusban termesztettek.
Vannak próbálkozások már a téli palántázásra is, sokat beszélgetnek ezekkel a gazdákkal, akiknek már sok tapasztalata van, és a mezőgazdasági igazgatóság munkatársai is próbálnak segíteni nekik információkkal. „A támogatási periódusba bele kell férni, viszont maximálisan el kell tolni a kultúrákat olyan időszakra, amikor nem kell fűteni.
– mondta Romfeld Zsolt.
A védett övezetben történő zöldségtermesztést támogató de minimis programban a paradicsom mellett, paprika, kápia, hosszú paprika, csípőspaprika, uborka, padlizsán, káposzta, paszuly, saláta, spenót és zöldhagyma termesztésére is igényelhető támogatás.
felső határ nincs megszabva a terület méretét tekintve. A programban részt vevő zöldségtermesztők négyzetméterenként 1,5 euró támogatást kapnak. Az idei támogatásigénylési időszak már elkezdődött, de még egy hónapig fogadják a kérelmeket a megyei mezőgazdasági igazgatóságnál, ugyanis február 2-től április 15-ig tart ez az időszak.
