Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés

A zöldségtermesztésre legkevesebb 10 ár területet kell szánjanak, és négyzetméterenként 1,5 euró támogatást kapnak a programban részt vevő gazdák

Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.

Széchely István 2026. március 12., 10:072026. március 12., 10:07

A védett övezetben történő zöldségtermesztést támogató de minimis programot, amely paradicsomprogramként vált ismertté, közel tíz éve hozták létre, az állam így kívánta csökkenteni az importot és ösztönözni a belföldi zöldségtermesztést. Kezdetben csak a szezonon kívüli paradicsomtermesztésre lehetett támogatást igényelni a programban, mára azonban jelentősen kibővült ezen zöldségek listája. „Van pár ügyes gazda” A Hargita megyében jellemző klimatikus viszonyok miatt itt költséges a fóliaházas zöldségtermesztés, de amint azt Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője elmondta, ésszerű tervezéssel a Hargita megyei zöldségtermesztők számára is

kifizetődő a programban való részvétel.

Az említett okok miatt kevés Hargita megyei gazda vesz részt a programban, de számuk évek óta stabilnak mondható.

„Van pár ügyes gazda, aki ezt ki tudja használni, akik amúgy is zöldségtermeléssel foglalkoznának, főleg Keresztúr, Udvarhely környékén, de van példa erre a gyergyói zónában is.

Többéves befektetést igényel a fóliasátrak, valamint a fűtési rendszerek létrehozása, hiszen tudni kell, hogy Hargita megyében lehet termelni, csak a hideg miatt sokkal nagyobb áron, mint az ország bármely más részén.

Tehát ez egy pluszkihívást jelent a Hargita megyei termelőknek, viszont Udvarhely és Keresztúr környéke tradicionálisan kiváló zöldségtermő vidék, a gazdáknak is van kedve ehhez, és lehet is ezt csinálni, akár jövedelemkiegészítésként is” – fogalmazott a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője. Hirdetés A paradicsom esetében két ciklusban történik a termesztés, az elsőben télen palántáznak a gazdák és legkésőbb a nyár első felében értékesíteniük kell termést, a második ciklusban termesztett zöldséget pedig az ősz második felétől értékesíthetik. Az alacsonyabb költségek miatt a Hargita megyei gazdák a második ciklusban termesztettek. Két időablakba kell beleférjenek a gazdák Vannak próbálkozások már a téli palántázásra is, sokat beszélgetnek ezekkel a gazdákkal, akiknek már sok tapasztalata van, és a mezőgazdasági igazgatóság munkatársai is próbálnak segíteni nekik információkkal. „A támogatási periódusba bele kell férni, viszont maximálisan el kell tolni a kultúrákat olyan időszakra, amikor nem kell fűteni.

Ez gazdasági optimalizálást jelent, tehát azt, hogy a támogatás is meglegyen, zöldség is teremjen, és a gazda maximálisan tudja kihasználni a jövedelmet, amit abból a kultúrából tud előállítani”

– mondta Romfeld Zsolt. Több mint tíz zöldségféle termesztését támogatáják A védett övezetben történő zöldségtermesztést támogató de minimis programban a paradicsom mellett, paprika, kápia, hosszú paprika, csípőspaprika, uborka, padlizsán, káposzta, paszuly, saláta, spenót és zöldhagyma termesztésére is igényelhető támogatás.

Ehhez a gazdák legkevesebb 10 ár területen kell termesztést folytassanak,