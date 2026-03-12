A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat

Fotó: Mr. DIY
Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.
A háztartási és lakberendezési termékeket, fémárut, papírárut és írószert, elektromos cikkeket, játékokat, valamint sportszereket forgalmazó cég március 14-én Piteştiben nyitja meg első áruházát. Ez a korábban megfogalmazott, a kelet-európai jelenlétet célul kitűző stratégiának a része – közölte a cégvezetés.
Az első Mr. DIY áruházat 2005-ben nyitották meg Kuala Lumpurban,
A vállalat három kontinens tizenöt piacán van jelen. Az Európai Unióban Románia a harmadik tagállam, Spanyolország és Lengyelország után, ahol a cég piacra lép. A Mr. DIY európai terjeszkedésének közvetkező állomása Bulgária lesz.
A 2025-ös pénzügyi évben a vállalat 1,1 milliárd dolláros árbevételt ért el, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A 2026-os terjeszkedési stratégia 155 új áruház megnyitásával számol.
A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.
Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.
Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön a Victoria-palotában fogadja a Romániába hivatalos látogatásra érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.
Évente több mint 3,4 millió tonna, azaz percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.
Véget ért a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, a román sajtó pedig máris kiszivárogtatta, hogy mint kérhettek az amerikaiak a Konstanca megyei légibázissal kapcsolatban.
Huszonötezer lej értékben róttak ki pénzbírságot, és jelentős mennyiségű faanyagot koboztak el a Hargita megyei rendőrök egy keddi ellenőrzés alkalmával.
szóljon hozzá!