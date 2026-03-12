A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat

Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.

A háztartási és lakberendezési termékeket, fémárut, papírárut és írószert, elektromos cikkeket, játékokat, valamint sportszereket forgalmazó cég március 14-én Piteştiben nyitja meg első áruházát. Ez a korábban megfogalmazott, a kelet-európai jelenlétet célul kitűző stratégiának a része – közölte a cégvezetés.

Az első Mr. DIY áruházat 2005-ben nyitották meg Kuala Lumpurban,