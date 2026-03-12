Rovatok
A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat

Fotó: Mr. DIY

Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.

Székelyhon

2026. március 12., 09:332026. március 12., 09:33

A háztartási és lakberendezési termékeket, fémárut, papírárut és írószert, elektromos cikkeket, játékokat, valamint sportszereket forgalmazó cég március 14-én Piteştiben nyitja meg első áruházát. Ez a korábban megfogalmazott, a kelet-európai jelenlétet célul kitűző stratégiának a része – közölte a cégvezetés.

Az első Mr. DIY áruházat 2005-ben nyitották meg Kuala Lumpurban,

jelenleg ötezernél több működik.

A vállalat három kontinens tizenöt piacán van jelen. Az Európai Unióban Románia a harmadik tagállam, Spanyolország és Lengyelország után, ahol a cég piacra lép. A Mr. DIY európai terjeszkedésének közvetkező állomása Bulgária lesz.

A 2025-ös pénzügyi évben a vállalat 1,1 milliárd dolláros árbevételt ért el, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A 2026-os terjeszkedési stratégia 155 új áruház megnyitásával számol.

Belföld Gazdaság
