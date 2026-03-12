Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.
Az új előírások szerint a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér, kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtér, illetve a nagyszebeni nemzetközi repülőtér esetében
a polgári repülés biztonságáról szóló, a SRI honlapján közzétett információk szerint. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a biztonsági személyzet időnként kérheti a folyadék tárolók kinyitását további ellenőrzés céljából.
A korlátozások módosítása azokhoz a repülőterekhez kötődik, ahol már üzembe helyezték az új, fejlettebb biztonsági szkennereket.
Azoknál a légikikötőknél, ahol ezek még nem működnek, továbbra is a hagyományos, 100 milliliteres szabály marad érvényben. Így
Itt a kézipoggyászban szállított folyadékok mennyisége tartályonként nem haladhatja meg a 100 millilitert, és azokat egy legfeljebb egy literes, visszazárható, átlátszó tasakban kell elhelyezni.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a romániai repülőtereknek csupán egy része rendelkezik olyan berendezésekkel, amelyek lehetővé teszik a folyadékkorlátozás eltörlését.
A romániai repülőtereknek csupán egy része rendelkezik olyan berendezésekkel, amelyek lehetővé teszik a folyadékkorlátozás eltörlését. Akadnak repülőterek, ahol van ilyen típusú röntgenszkenner, de még nem tudják használni.
Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.
Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.
Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön a Victoria-palotában fogadja a Romániába hivatalos látogatásra érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.
Évente több mint 3,4 millió tonna, azaz percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.
Véget ért a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, a román sajtó pedig máris kiszivárogtatta, hogy mint kérhettek az amerikaiak a Konstanca megyei légibázissal kapcsolatban.
Huszonötezer lej értékben róttak ki pénzbírságot, és jelentős mennyiségű faanyagot koboztak el a Hargita megyei rendőrök egy keddi ellenőrzés alkalmával.
szóljon hozzá!