Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.

Székelyhon

2026. március 12., 10:122026. március 12., 10:12

Az új előírások szerint a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér, kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtér, illetve a nagyszebeni nemzetközi repülőtér esetében

a kézipoggyászban már legfeljebb kétliteres kiszerelésű folyadékok is szállíthatók,

a polgári repülés biztonságáról szóló, a SRI honlapján közzétett információk szerint. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a biztonsági személyzet időnként kérheti a folyadék tárolók kinyitását további ellenőrzés céljából.

A korlátozások módosítása azokhoz a repülőterekhez kötődik, ahol már üzembe helyezték az új, fejlettebb biztonsági szkennereket.

Azoknál a légikikötőknél, ahol ezek még nem működnek, továbbra is a hagyományos, 100 milliliteres szabály marad érvényben. Így

a brassói és marosvásárhelyi repülőtereken továbbra is a korábbi szabályozás érvényes.

Itt a kézipoggyászban szállított folyadékok mennyisége tartályonként nem haladhatja meg a 100 millilitert, és azokat egy legfeljebb egy literes, visszazárható, átlátszó tasakban kell elhelyezni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a romániai repülőtereknek csupán egy része rendelkezik olyan berendezésekkel, amelyek lehetővé teszik a folyadékkorlátozás eltörlését.

Folyadékkorlátozás a romániai reptereken: hol érvényes még a 100 milliliter és hol nem?
Folyadékkorlátozás a romániai reptereken: hol érvényes még a 100 milliliter és hol nem?

A romániai repülőtereknek csupán egy része rendelkezik olyan berendezésekkel, amelyek lehetővé teszik a folyadékkorlátozás eltörlését. Akadnak repülőterek, ahol van ilyen típusú röntgenszkenner, de még nem tudják használni.

Belföld Repülőtér
