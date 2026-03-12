Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás

A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.

Az új előírások szerint a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtér, kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtér, illetve a nagyszebeni nemzetközi repülőtér esetében

a kézipoggyászban már legfeljebb kétliteres kiszerelésű folyadékok is szállíthatók,

a polgári repülés biztonságáról szóló, a SRI honlapján közzétett információk szerint. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a biztonsági személyzet időnként kérheti a folyadék tárolók kinyitását további ellenőrzés céljából.

A korlátozások módosítása azokhoz a repülőterekhez kötődik, ahol már üzembe helyezték az új, fejlettebb biztonsági szkennereket.

Azoknál a légikikötőknél, ahol ezek még nem működnek, továbbra is a hagyományos, 100 milliliteres szabály marad érvényben. Így