A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.
A kormányfő a szenátus és a képviselőház szerda délutáni együttes ülésén szólalt fel. Kifejtette, hogy az amerikai kérés jóváhagyása erősítené a román állampolgárok biztonságát. „Ez egy felelősségteljesen megfogalmazott javaslat” – szögezte le beszédében Bolojan.
A miniszterelnök bírálta az ellenzéki képviselőket és szenátorokat, akik vuvuzelákkal zavarták meg az ülést. Hangsúlyozta, hogy az ország számára fontos döntéseket csak felelősségteljesen, nem „vuvuzelák hangzavarában” lehet meghozni, és a javaslat támogatására kérte a parlamentet – írja az Agerpres.
Hivatalos források szerint
Ha a konfliktus elhúzódik, a jelenlétük meghosszabbításához újabb parlamenti jóváhagyásra lesz szükség. Az amerikai erőket és felszereléseket a Mihail Kogălniceanu és az aranyosgyéresi katonai támaszpontokra telepítenék. Az aranyosgyéresi támaszpontra megfigyelő és hírszerzési rendszerek – köztük drónok –, valamint olyan kiszolgáló berendezések kerülnének, amelyek nem helyezhetők el a Konstanca megyei bázison.
George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke szerint „elhamarkodottan” döntött a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) arról, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába,
A politikus a szenátus és a képviselőház szerdai együttes ülésén kijelentette, hogy az AUR a béke pártján áll, és nem szavazhat a döntés mellett, mert szerinte nem kaptak elegendő garanciát arra, hogy az amerikai katonai jelenlét kizárólag védelmi jellegű.
„Nincs garancia arra, hogy valaki megvédi ezeket a katonai támaszpontokat. Nem tudjuk, hány amerikai katona marad az országban, és sok más dolog sem világos. (...) Felelősséggel tartozunk a román népnek azért, hogy egyetlen állampolgár se legyen kitéve kockázatoknak” – mondta Simion.
Az AUR elnöke azt is kifogásolta, hogy a döntés alapjául szolgáló dokumentum titkosított, ezért a parlamenti képviselőknek és szenátoroknak csak egy kis része ismerhette meg a tartalmát. Hangsúlyozta, hogy pártja értékeli a román-amerikai stratégiai partnerséget, de a román hatóságoknak mindenekelőtt azt kell biztosítaniuk, hogy az ország ne sodródjon bele egy olyan konfliktusba, „amely nem a mi háborúnk”.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön a Victoria-palotában fogadja a Romániába hivatalos látogatásra érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.
Évente több mint 3,4 millió tonna, azaz percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.
Véget ért a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése Bukarestben, a román sajtó pedig máris kiszivárogtatta, hogy mint kérhettek az amerikaiak a Konstanca megyei légibázissal kapcsolatban.
Huszonötezer lej értékben róttak ki pénzbírságot, és jelentős mennyiségű faanyagot koboztak el a Hargita megyei rendőrök egy keddi ellenőrzés alkalmával.
Gyergyószentmiklóson jogosítvány nélkül vezető, Székelykeresztúron pedig vezetéstől eltiltott sofőrt füleltek le kedden a rendőrök. Mindkettőjük ellen büntetőeljárás indult.
Noha csak egy-két banival, de szerdán is magasabb árakat függesztettek ki egyes székelyföldi kutaknál, mint ami volt kedden.
Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az USA-nak szüksége van a konstancai támaszpontra.
Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.
szóljon hozzá!