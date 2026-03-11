A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.

A kormányfő a szenátus és a képviselőház szerda délutáni együttes ülésén szólalt fel. Kifejtette, hogy az amerikai kérés jóváhagyása erősítené a román állampolgárok biztonságát. „Ez egy felelősségteljesen megfogalmazott javaslat” – szögezte le beszédében Bolojan. A miniszterelnök bírálta az ellenzéki képviselőket és szenátorokat, akik vuvuzelákkal zavarták meg az ülést. Hangsúlyozta, hogy az ország számára fontos döntéseket csak felelősségteljesen, nem „vuvuzelák hangzavarában” lehet meghozni, és a javaslat támogatására kérte a parlamentet – írja az Agerpres. Hivatalos források szerint

az Egyesült Államok összesen mintegy 400-500 katonát küld a két romániai bázisra.

Ha a konfliktus elhúzódik, a jelenlétük meghosszabbításához újabb parlamenti jóváhagyásra lesz szükség. Az amerikai erőket és felszereléseket a Mihail Kogălniceanu és az aranyosgyéresi katonai támaszpontokra telepítenék. Az aranyosgyéresi támaszpontra megfigyelő és hírszerzési rendszerek – köztük drónok –, valamint olyan kiszolgáló berendezések kerülnének, amelyek nem helyezhetők el a Konstanca megyei bázison. Simion szerint elhamarkodottan döntött a CSAT George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke szerint „elhamarkodottan” döntött a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) arról, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába,

a párt parlamenti frakciói ezért nem támogatják a javaslatot.