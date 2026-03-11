Rovatok
A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.

Székelyhon

2026. március 11., 19:402026. március 11., 19:40

A kormányfő a szenátus és a képviselőház szerda délutáni együttes ülésén szólalt fel. Kifejtette, hogy az amerikai kérés jóváhagyása erősítené a román állampolgárok biztonságát. „Ez egy felelősségteljesen megfogalmazott javaslat” – szögezte le beszédében Bolojan.

A miniszterelnök bírálta az ellenzéki képviselőket és szenátorokat, akik vuvuzelákkal zavarták meg az ülést. Hangsúlyozta, hogy az ország számára fontos döntéseket csak felelősségteljesen, nem „vuvuzelák hangzavarában” lehet meghozni, és a javaslat támogatására kérte a parlamentet – írja az Agerpres.

Hivatalos források szerint

az Egyesült Államok összesen mintegy 400-500 katonát küld a két romániai bázisra.

Ha a konfliktus elhúzódik, a jelenlétük meghosszabbításához újabb parlamenti jóváhagyásra lesz szükség. Az amerikai erőket és felszereléseket a Mihail Kogălniceanu és az aranyosgyéresi katonai támaszpontokra telepítenék. Az aranyosgyéresi támaszpontra megfigyelő és hírszerzési rendszerek – köztük drónok –, valamint olyan kiszolgáló berendezések kerülnének, amelyek nem helyezhetők el a Konstanca megyei bázison.

Simion szerint elhamarkodottan döntött a CSAT

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke szerint „elhamarkodottan” döntött a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) arról, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába,

a párt parlamenti frakciói ezért nem támogatják a javaslatot.

A politikus a szenátus és a képviselőház szerdai együttes ülésén kijelentette, hogy az AUR a béke pártján áll, és nem szavazhat a döntés mellett, mert szerinte nem kaptak elegendő garanciát arra, hogy az amerikai katonai jelenlét kizárólag védelmi jellegű.

„Nincs garancia arra, hogy valaki megvédi ezeket a katonai támaszpontokat. Nem tudjuk, hány amerikai katona marad az országban, és sok más dolog sem világos. (...) Felelősséggel tartozunk a román népnek azért, hogy egyetlen állampolgár se legyen kitéve kockázatoknak” – mondta Simion.

Az AUR elnöke azt is kifogásolta, hogy a döntés alapjául szolgáló dokumentum titkosított, ezért a parlamenti képviselőknek és szenátoroknak csak egy kis része ismerhette meg a tartalmát. Hangsúlyozta, hogy pártja értékeli a román-amerikai stratégiai partnerséget, de a román hatóságoknak mindenekelőtt azt kell biztosítaniuk, hogy az ország ne sodródjon bele egy olyan konfliktusba, „amely nem a mi háborúnk”.

korábban írtuk

Erdélyi bázist is említenek sajtóforrások az amerikai erők telepítésére
Erdélyi bázist is említenek sajtóforrások az amerikai erők telepítésére

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.

Külföld Belföld Háború
