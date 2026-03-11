Rovatok
Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Fischer Mária, Benedek Elek, házasság, szerelem

Fischer Mária (1862–1929) és Benedek Elek (1859–1929)

Fotó: Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Javában zajlanak a Magyar Nemzeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Székely Menyasszony című kapszulakiállításának előkészületei – a kiállítást március 20-án a sepsiszentgyörgyi Árkosi Kulturális Központban, majd április 22-én a Csíki Mozi kiállítótermében nyitják meg. A kiállításon bemutatott házassági történetek között találjuk a nagy mesemondó és egy trafikosné aranyszőke hajú lányának históriáját is.

Péter Beáta

2026. március 11., 20:332026. március 11., 20:33

1882 őszén a Budapesti Hírlap fiatal újságírója, Benedek Elek főnökével, Rákosi Jenővel szivarért tért be egy kis trafikba a Népszínház közelében. A bolt félig trafik volt, félig irodalmi kaszinó: írók és színészek találkozóhelye. A két férfi egy újságcikkről beszélgetett, amikor a trafikosné aranyszőke hajú lánya váratlanul vitába szállt a híres főszerkesztővel. Benedek, a „bús székely” némán csodálta a szócsatában remeklő törékeny, éles eszű lányt. Annyira elbűvölte, hogy fizetés nélkül távozott a cigarettákkal.

Másnap ibolyacsokorral tért vissza, s attól kezdve mind gyakrabban járt a boltba.

Másfél évvel később így vallott szerelmet Fischer Máriának: „Kisasszony, a csángók földjén, húsvét hajnalán gyönyörű álmot láttam. Virágos almafa tövében szenderegtem, s maga égőpiros rózsát ejtett a mellemre. Reám mosolygott. Igazat jelent-e az álmom?” Mária pedig így felelt: „Igazat”.

Fischer Mária, Benedek Elek, házasság, szerelem, Székely Menyasszony, kiállítás, emlékház Galéria

A kisbaconi Benedek Elek emlékház homlokzata

Fotó: Forrás: Benedek Elek emlékház

Polgári házasságkötés hiányában a félárva zsidó lánynak ki kellett térnie. 1884-ben házasodtak össze. Nászútjuk nem Velencébe, hanem Elek szülőföldjére, Kisbaconba vezetett. Az idős szülők szeretettel fogadták az egyszerű, szerény menyecskét, akinek egyetlen ékszere a karikagyűrűje volt.

Tizenkét évvel később itt építették fel közös otthonukat, melynek homlokzatán ma is ez áll: Mari.

Negyvenöt évig éltek együtt. Hat gyermekük született. Elek elismert újságíró, publicista lett, írt és meséket szőtt, Mária gyerekeket nevelt, vezette a háztartást és igazgatta férje ügyeit.

Székely Menyasszony, kiállítás Galéria

Fotó: Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Nem szerettek egymástól elszakadni, ha az élet mégis úgy hozta, naponta leveleztek.
Elek apót 1929 augusztusában, kaszálásból visszatérve, írás közben érte a halál. Mária megfogta a kezét, majd így szólt gyermekeihez: „Édeseim, azt hiszem, most kifogytok belőlünk.” Titkos egyezségükhöz híven megmérgezte magát. Együtt temették el őket a kisbaconi temetőben.

Házassági esküjüket beteljesítették: sírig szerették egymást.

A Székely Menyasszony kiállítás egyik érdekessége, hogy látható lesz Benedek Elek és Fischer Mária levelezése, amelyet a leszármazottak bocsátottak rendelkezésre. Két olyan levél is a kiállítás része lesz, amelyet most először mutatnak meg a nagyközönségnek.

korábban írtuk

Székely Menyasszony: egyéni történetekből közös élmény
Székely Menyasszony: egyéni történetekből közös élmény

A székely közösség múltjának és jelenének sokszínű, élő lenyomatát mutatná meg a Magyar Nemzeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Székely Menyasszony című tárlata. A kiállítás kurátorával, Simonovics Ildikóval beszélgettünk.

korábban írtuk

Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom
Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom

Nem hiszel a csodákban? Akkor ismerd meg Zsuzsi és Levente történetét, akik életük romjain újra egymásra találtak, és végül valóra váltották tinédzserkori álmukat.

Kiállítás Házasság Szerelem
szóljon hozzá! Hozzászólások
