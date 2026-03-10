Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Lackfi János, vers, Kányádi Sándor, irodalom, Csíkszereda, Nemzetközi Felolvasómaraton

Az idei Nemzetközi Felolvasómaratonon Lackfi János műveit szólaltatják meg

Fotó: Sinha Róbert

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

Nagy Lilla

2026. március 10., 09:582026. március 10., 09:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„A vers az, amit mondani kell” – idézte fel Lackfi János a Ligetnek egy székely legényke frappáns megfogalmazását, amelyet – mint elmesélte – Kányádi Sándor történetéből ismer. A költő szerint ez a mondat különösen jól kifejezi, miért fontos az irodalmat nemcsak olvasni, hanem hangosan megszólaltatni. Lackfi úgy fogalmazott: a könyvtárak csendes terei ellenére a papírra vetett vers vagy próza igazán akkor kel életre, amikor kimondják. A felolvasott szöveg „átrezeg” az olvasón, majd a levegőn keresztül eljut a hallgatóhoz is, gondolatokat, érzelmeket és belső rezonanciát keltve benne.

A szerző szerint az irodalom nem csupán ünnepi alkalmakhoz kötődik. „A vers (és a próza) köznapi táplálék. Kisgép, amely könnyíti az életet. Házi kedvenc, amely enyhíti a magányt” – fogalmazott.

Idézet
„Az irodalmi szöveg berepülőpilóta: berepül az egyik fülemen, és jó esetben nem megy ki rögtön a másikon.”

Külön örömmel beszélt arról is, hogy a korábban papírra vetett sorok a felolvasómaratonon új életre kelnek. Mint mondta, „nagy öröm, hogy azok a szavak, amelyeket egy-egy darab papírosra lejegyeztem egy éve, öt éve vagy harminc éve, most felnőttek és gyerekek, több mint húszezer ember száján válnak újra hallható, befogadható valósággá. Magyarul, románul, angolul, németül, franciául, s még számos más nyelven is... Belekeveredve azok valóságába, akik hallgatják a szöveget, és rögtön lefordítják a saját életükre. Közügyekké váltak a magánügyeim.”

Hirdetés

Lackfi arra is emlékeztetett, hogy a közös irodalmi élmény összeköt bennünket. Példaként említette, hogy ha valaki elkezdi a sort: „Ég a napmelegtől…”, gyakran akad valaki, aki azonnal folytatja. Ez szerinte azt mutatja, hogy a közösen ismert szövegek kulturális és közösségi kapcsokat teremtenek. Úgy fogalmazott: mindannyian „óriások vállán állunk”, hiszen szavaink és gondolataink a magyar irodalom évszázados hagyományából táplálkoznak.

Idézet
„Vagyis bizony összetartozunk, összetartanak a szavaink. A szavaink, amiket úgy kölcsönöztünk. Hiszen óriások vállain állunk.

Hányszor használjuk a szót: föld. Balassi szájáról vettük: »vitézek, mi lehet az széles föld felett...« Találgatjuk az igazi szerelem titkát, de már Csokonai is így tett: »a hatalmas szerelemnek...« A virág pedig ott figyel nemcsak a tavaszi kertben, de az Ómagyar Mária-siralom szavaiban is. Szavakra fel, barátaim! Hálás vagyok ezért az elképesztő, nemzetközi rendezvényért a csíkszeredai könyvtár szervezőinek!”

Kortárs szerző a középpontban

Az idei felolvasómaraton egyik különlegessége, hogy a korábbi évektől eltérően egy kortárs, élő szerző művei kerültek a középpontba. Erről Török Edit, a Kájoni János Megyei Könyvtár könyvtárosa, a rendezvény szervezője beszélt.

Elmondta: az esemény célja az olvasás népszerűsítése, ezért fontos volt olyan alkotót választani, akinek művei széles közönséget szólítanak meg. Mint hangsúlyozta, Lackfi János népszerűsége és sokszínű stílusa miatt ideális választásnak bizonyult.

Török Edit szerint a szerző írásai több generációt is megszólítanak:

egyszerre közvetítenek értékeket, miközben játékosak, humorosak és nyelvileg is izgalmasak.

Hozzátette, hogy Lackfi gyakran nyúl vissza a magyar irodalom klasszikusaihoz, motívumaikat újragondolva és kortárs formában újraélesztve.

A szervező arra is rámutatott, hogy a felolvasás idei mottója – „Az irodalom az életről szól” – jól illeszkedik Lackfi műveihez. Úgy véli, a szerző írásai a mai ember helyzeteit, érzéseit és vívódásait ragadják meg, olyan jelenségeket is bemutatva, amelyek a korábbi irodalmi korszakokban még nem jelentek meg.

Több tízezer résztvevő

Török Edit arról is beszámolt, hogy a rendezvény iránt idén is hatalmas az érdeklődés. A regisztrált résztvevők száma már meghaladta a 27 ezret, és a tapasztalatok szerint az esemény napján ez a szám tovább növekedhet.

Ahogy eddig is, a felolvasás központi helyszíne a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, de a felolvasások számos helyen zajlanak majd. Bekapcsolódnak többek között a város iskolái, kulturális intézményei, civil szervezetei, valamint különböző közösségi csoportok is.

A szervező szerint a felolvasómaraton egyik legfontosabb célja, hogy közösségi élményt teremtsen.

Úgy fogalmazott: az esemény alkalmat ad arra, hogy az emberek meghallgassák egymás felolvasását, és felfedezzék, ugyanaz a szöveg mennyiféle jelentést hordozhat különböző olvasók számára.

Élmény és identitás

Török Edit kiemelte azt is, hogy a rendezvény a világ különböző pontjain élő magyar közösségeket is összekapcsolja. Szerinte a közös felolvasás erősíti az identitástudatot, és azt az érzést, hogy a magyar közösségek – bárhol éljenek is – nincsenek elszigetelve egymástól.

A szervezők abban bíznak, hogy minden résztvevő meghatározó élménnyel távozik majd az eseményről. Ahogy Török Edit fogalmazott: aki eddig is szeretett olvasni, új irodalmi „csemegéket” fedezhet fel Lackfi műveiben, aki pedig kevésbé áll közel a könyvekhez, talán éppen a felolvasómaraton hatására talál rá az olvasás örömére.

Könyvvilág Irodalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 09., hétfő

A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó

Az ősi japán és koreai kerámiaművészet világába kalauzolja el a látogatókat Máthé Lóránt-Pál keramikus székelyudvarhelyi kiállítása.

A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó
A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó
2026. március 09., hétfő

A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

A természet visszanéz ránk – újrarajzolt mítoszok

Tusrajzok, amelyek egyszerre idézik a mikroszkóp alatti világot és az ókori mítoszokat. Sárosi Mátyás Zsolt csíkszeredai kiállítása a természet és az ember viszonyát boncolgatja – nyugtalanító pontossággal.

A természet visszanéz ránk – újrarajzolt mítoszok
A természet visszanéz ránk – újrarajzolt mítoszok
2026. március 05., csütörtök

A természet visszanéz ránk – újrarajzolt mítoszok
2026. március 04., szerda

Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja

Egy frissen restaurált műtárgyat, Sikó Miklós Bem tábornok című alkotását választotta a Csíki Székely Múzeum a márciusi hónap tárgyává, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe előtt tiszteleg.

Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja
Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja
2026. március 04., szerda

Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja
2026. március 02., hétfő

Egy jól felépített, átgondolt böjt kifejezetten hasznos lehet – videó

Sok szempontból egészséges, de egyáltalán nem mindegy, hogy meddig böjtölünk – vallja dr. Lőrinczi Kincső diabetológus és dietetológus szakorvos. Videónkból kiderül az is, mire érdemes fokozottan odafigyelni, illetve kiknek nem ajánlott a böjtölés.

Egy jól felépített, átgondolt böjt kifejezetten hasznos lehet – videó
Egy jól felépített, átgondolt böjt kifejezetten hasznos lehet – videó
2026. március 02., hétfő

Egy jól felépített, átgondolt böjt kifejezetten hasznos lehet – videó
Hirdetés
2026. február 28., szombat

Erdélyből Madridig – Vass Krisztina tervezői világa

Fa, fém, filozofikus gondolkodás és karakteres tárgyak: Vass Krisztina számára a dizájn nem trendkövetés, hanem kapcsolatkeresés. Erdélyből indulva épít nemzetközi jelenlétet, tudatosan, mégis nyitottan.

Erdélyből Madridig – Vass Krisztina tervezői világa
Erdélyből Madridig – Vass Krisztina tervezői világa
2026. február 28., szombat

Erdélyből Madridig – Vass Krisztina tervezői világa
2026. február 27., péntek

Új korszak, új dalok: érkezik a 4S Street legújabb nagylemeze

Négyes Járat címmel jelenik meg március 5-én a 4S Street negyedik nagylemeze. Az albumon már közönségkedvenccé vált dalok is szerepelnek – például az Ilyen ez az élet, a Köszi, hogy eljöttél vagy az Erdőben nem jártál.

Új korszak, új dalok: érkezik a 4S Street legújabb nagylemeze
Új korszak, új dalok: érkezik a 4S Street legújabb nagylemeze
2026. február 27., péntek

Új korszak, új dalok: érkezik a 4S Street legújabb nagylemeze
2026. február 24., kedd

Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar

A frontemberváltás minden zenekar életében mérföldkő. Nem a múlt felülírásáról szól, hanem arról, hogyan tud egy új hang új színeket hozni egy már jól ismert történetbe. A No Sugar Szőcs Renivel új fejezetet nyit.

Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar
Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar
2026. február 24., kedd

Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Két sors, egy történet – mesejáték az összetartozásról

A Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely koprodukciójában készül gyerekeknek szóló előadás Székelyudvarhelyen, amely szöveg, zene, tánc és bábok ötvözetével mesél a barátság fontosságáról. Györfi Csaba rendezővel beszélgettünk.

Két sors, egy történet – mesejáték az összetartozásról
Két sors, egy történet – mesejáték az összetartozásról
2026. február 23., hétfő

Két sors, egy történet – mesejáték az összetartozásról
2026. február 20., péntek

Siklódy Ferenc: a munkáidról kell tudjál mesélni | Jelenlét

Nemcsak a hagyományos grafikai műfajok mestere, hanem a kortárs kifejezésmódokkal is bátran kísérletező alkotó. A Jelenlét első műsorában Túros Eszter művészettörténész Siklódy Ferenc grafikussal beszélgetett.

Siklódy Ferenc: a munkáidról kell tudjál mesélni | Jelenlét
Siklódy Ferenc: a munkáidról kell tudjál mesélni | Jelenlét
2026. február 20., péntek

Siklódy Ferenc: a munkáidról kell tudjál mesélni | Jelenlét
2026. február 19., csütörtök

Jön az Ineffable új nagylemeze: Shakespeare-szonettek, ahogy még nem hallottuk

Újabb nagylemezen dolgoznak az Ineffable tagjai: Shakespeare-szonetteket zenésítenek meg különböző stílusokban. A tíz éve alakult formáció pályafutását követtük az évek során – most az elmúlt időszakról beszélgettünk a zenekar menedzserével.

Jön az Ineffable új nagylemeze: Shakespeare-szonettek, ahogy még nem hallottuk
Jön az Ineffable új nagylemeze: Shakespeare-szonettek, ahogy még nem hallottuk
2026. február 19., csütörtök

Jön az Ineffable új nagylemeze: Shakespeare-szonettek, ahogy még nem hallottuk
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!