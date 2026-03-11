Rovatok
A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Meddig maradhatnak a játékgépek Marosvásárhelyen? • Fotó: Borbély Fanni

Meddig maradhatnak a játékgépek Marosvásárhelyen?

Fotó: Borbély Fanni

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

Simon Virág

2026. március 11., 20:022026. március 11., 20:02

Még jóformán meg sem száradt a nyomdafesték a játéktermekre vonatkozó kormányrendeleten, több városvezető kijelentette, hogy kiszorítják a településekről a szerencsejátékokkal foglalkozó vállalkozásokat. Elsősorban a játékgépeket és szerencsejáték-termeket szeretnék kitiltani.

Mint ismert, egy nemrég megjelent törvénymódosítás szerint az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatók az Országos Szerencsejáték Hivatal (ONJN) licence mellett a helyi önkormányzattól is működési engedélyt kell beszerezzenek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a helyi képviselő-testületek korlátozhatják vagy akár be is tilthatják a szerencsejáték-termek tevékenységét a saját településükön.

Marosvásárhelyen készül a tervezet végső formája

Marosvásárhelyen Kovács Mihály Levente alpolgármester már kétszer is véleményt nyilvánított a kérdésben a közösségi oldalán, legutóbb múlt pénteken. „Elkészült a szerencsejáték-termek szabályozásáról szóló határozattervezet! Következő lépés a kollégákkal, illetve a polgármesterrel való tárgyalás, majd a határozat előterjesztése a tanács elé.

Idézet
Ideje rendet teremteni egyszer s mindenkorra: ki a játékgépekkel a városból!”

– fogalmazott. A Székelyhon megkeresésére az alpolgármester elmondta, több formája készült el a határozattervezetnek. Az elkövetkező napokban egyeztet ezekről Soós Zoltán polgármesterrel és a városháza szakértőivel, csak ezt követően kerül fel a tervezet a városháza honlapjára, vagyis közvitára.

Egyeztetést kérnek a szerencsejáték-termeket működtető cégek

Közben a szerencsejáték-termeket működtető cégek közösen kérték a városvezetést, hogy egyeztessenek velük, mielőtt közzéteszik a határozattervezetet.

A szerencsejáték-termeket működtető cégek szerint érvényes engedélyük van, amit egy helyi önkormányzati határozattal nem lehet megsemmisíteni • Fotó: Haáz Vince Galéria

A szerencsejáték-termeket működtető cégek szerint érvényes engedélyük van, amit egy helyi önkormányzati határozattal nem lehet megsemmisíteni

Fotó: Haáz Vince

A városvezetőknek és tanácsosoknak címzett felkérésben többek között az áll: nekik az Országos Szerencsejáték Hivataltól van érvényes engedélyük, ami alapján működnek, ezt egy helyi önkormányzati határozattal nem lehet megsemmisíteni.

Idézet
Mi előre törlesztettünk jelentős illetékeket, befektetéseket eszközöltünk, így, amíg az engedélyek tartanak, nem mondunk le a termek működtetéséről.

A marosvásárhelyi játéktermekben alkalmazottak vannak, ezek bezárása sok családot érintene, a helyiségek tulajdonosai is elesnének a bérektől, az őrző-védő cégeknek is kevesebb bevétele lenne.”

A szerencsejáték-termek működtetői szerint jelenleg a helyiségekben szigorú ellenőrzés van, a kiskorúakat nem engedik be, minden tevékenység törvényes. A levélben aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy a városvezetés nem egyeztetett velük, és kérik, hogy mihamarabb hívjanak össze egy „békéltető megbeszélést.”

Közben országszerte több önkormányzat foglalkozik a játéktermek kitiltásával vagy korlátozásával, erről egy interaktív térkép is készült.

Marosszék Marosvásárhely
