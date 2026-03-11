A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

Még jóformán meg sem száradt a nyomdafesték a játéktermekre vonatkozó kormányrendeleten, több városvezető kijelentette, hogy kiszorítják a településekről a szerencsejátékokkal foglalkozó vállalkozásokat. Elsősorban a játékgépeket és szerencsejáték-termeket szeretnék kitiltani.

Hirdetés

Mint ismert, egy nemrég megjelent törvénymódosítás szerint az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatók az Országos Szerencsejáték Hivatal (ONJN) licence mellett a helyi önkormányzattól is működési engedélyt kell beszerezzenek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a helyi képviselő-testületek korlátozhatják vagy akár be is tilthatják a szerencsejáték-termek tevékenységét a saját településükön.

Marosvásárhelyen készül a tervezet végső formája

Marosvásárhelyen Kovács Mihály Levente alpolgármester már kétszer is véleményt nyilvánított a kérdésben a közösségi oldalán, legutóbb múlt pénteken. „Elkészült a szerencsejáték-termek szabályozásáról szóló határozattervezet! Következő lépés a kollégákkal, illetve a polgármesterrel való tárgyalás, majd a határozat előterjesztése a tanács elé.