A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Meddig maradhatnak a játékgépek Marosvásárhelyen?
Fotó: Borbély Fanni
Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.
Még jóformán meg sem száradt a nyomdafesték a játéktermekre vonatkozó kormányrendeleten, több városvezető kijelentette, hogy kiszorítják a településekről a szerencsejátékokkal foglalkozó vállalkozásokat. Elsősorban a játékgépeket és szerencsejáték-termeket szeretnék kitiltani.
Mint ismert, egy nemrég megjelent törvénymódosítás szerint az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatók az Országos Szerencsejáték Hivatal (ONJN) licence mellett a helyi önkormányzattól is működési engedélyt kell beszerezzenek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a helyi képviselő-testületek korlátozhatják vagy akár be is tilthatják a szerencsejáték-termek tevékenységét a saját településükön.
Marosvásárhelyen Kovács Mihály Levente alpolgármester már kétszer is véleményt nyilvánított a kérdésben a közösségi oldalán, legutóbb múlt pénteken. „Elkészült a szerencsejáték-termek szabályozásáról szóló határozattervezet! Következő lépés a kollégákkal, illetve a polgármesterrel való tárgyalás, majd a határozat előterjesztése a tanács elé.
– fogalmazott. A Székelyhon megkeresésére az alpolgármester elmondta, több formája készült el a határozattervezetnek. Az elkövetkező napokban egyeztet ezekről Soós Zoltán polgármesterrel és a városháza szakértőivel, csak ezt követően kerül fel a tervezet a városháza honlapjára, vagyis közvitára.
Közben a szerencsejáték-termeket működtető cégek közösen kérték a városvezetést, hogy egyeztessenek velük, mielőtt közzéteszik a határozattervezetet.
A szerencsejáték-termeket működtető cégek szerint érvényes engedélyük van, amit egy helyi önkormányzati határozattal nem lehet megsemmisíteni
Fotó: Haáz Vince
A városvezetőknek és tanácsosoknak címzett felkérésben többek között az áll: nekik az Országos Szerencsejáték Hivataltól van érvényes engedélyük, ami alapján működnek, ezt egy helyi önkormányzati határozattal nem lehet megsemmisíteni.
A marosvásárhelyi játéktermekben alkalmazottak vannak, ezek bezárása sok családot érintene, a helyiségek tulajdonosai is elesnének a bérektől, az őrző-védő cégeknek is kevesebb bevétele lenne.”
A szerencsejáték-termek működtetői szerint jelenleg a helyiségekben szigorú ellenőrzés van, a kiskorúakat nem engedik be, minden tevékenység törvényes. A levélben aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy a városvezetés nem egyeztetett velük, és kérik, hogy mihamarabb hívjanak össze egy „békéltető megbeszélést.”
Közben országszerte több önkormányzat foglalkozik a játéktermek kitiltásával vagy korlátozásával, erről egy interaktív térkép is készült.
