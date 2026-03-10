Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért

A marosvásárhelyi Postaréten, a székely vértanúk emlékművénél a Fehérvári induló felcsendülésével vette kezdetét az idei székely szabadság napi nagygyűlés. Idén is több százan gyűltek össze, hogy kifejezzék a székelység autonómiaigényét. A Székely Nemzeti Tanács szervezésében zajló esemény a székely vértanúk emlékéhez kapcsolódik: 1854-ben ezen a napon végezték ki Török Jánost, Horváth Károlyt és Gálfi Mihályt, a Habsburg-ellenes szervezkedés vezetőit.

17.25 – A magyar és székely himnuszok eléneklése után a jelenlevők sorokba rendeződve indultak el a Maros megyei prefektúra épülete elé, hogy a kiáltványt átnyújtsák a helyi kormánymegbízottnak.

17.10 – A kiáltványban elhangzottak szóbeli elfogadását követően a felszólalók, valamint a helyi, székelyföldi és magyarországi érdekképviseleti szervezeteink képviselői megkoszorúzták a székely vértanúk emlékművét.