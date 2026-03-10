Rovatok
Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért

A marosvásárhelyi Postaréten, a székely vértanúk emlékművénél a Fehérvári induló felcsendülésével vette kezdetét az idei székely szabadság napi nagygyűlés. Idén is több százan gyűltek össze, hogy kifejezzék a székelység autonómiaigényét. A Székely Nemzeti Tanács szervezésében zajló esemény a székely vértanúk emlékéhez kapcsolódik: 1854-ben ezen a napon végezték ki Török Jánost, Horváth Károlyt és Gálfi Mihályt, a Habsburg-ellenes szervezkedés vezetőit.

Hajnal Csilla

2026. március 10., 16:252026. március 10., 16:25

2026. március 10., 17:332026. március 10., 17:33

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi Postaréten, a székely vértanúk emlékművénél a Fehérvári induló felcsendülésével vette kezdetét az idei székely szabadság napi nagygyűlés. Idén is több százan gyűltek össze, hogy kifejezzék a székelység autonómiaigényét. A Székely Nemzeti Tanács szervezésében zajló esemény a székely vértanúk emlékéhez kapcsolódik: 1854-ben ezen a napon végezték ki Török Jánost, Horváth Károlyt és Gálfi Mihályt, a Habsburg-ellenes szervezkedés vezetőit.

Hajnal Csilla

2026. március 10., 16:252026. március 10., 16:25

2026. március 10., 17:332026. március 10., 17:33

17.25 – A magyar és székely himnuszok eléneklése után a jelenlevők sorokba rendeződve indultak el a Maros megyei prefektúra épülete elé, hogy a kiáltványt átnyújtsák a helyi kormánymegbízottnak.

17.10 – A kiáltványban elhangzottak szóbeli elfogadását követően a felszólalók, valamint a helyi, székelyföldi és magyarországi érdekképviseleti szervezeteink képviselői megkoszorúzták a székely vértanúk emlékművét.

• Fotó: Hajnal Csilla

Fotó: Hajnal Csilla

17.00 – Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke felolvasta a Románia kormányának és parlamentjének címzett, székely szabadság napi petíciót, amelyben a székelység ismét kinyilvánítja akaratát, Székelyföld területi autonómiáját követelve. Ezt követően a tömeg háromszoros igennel válaszolta meg Izsák Balázs kérdését, miszerint elvigyék-e kormány képviselőjének a kiáltványt.

• Fotó: Hajnal Csilla

Fotó: Hajnal Csilla

16.10 – Az esemény kezdetén Szilágyi Zsolt tolmácsolta Tőkés László EMNT-elnök üzenetét.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
