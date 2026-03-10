Rovatok
Hétfőn rajtol az első gyergyói bábfesztivál

A Kutykurutty! címú HalVirág produkció is látható lesz a fesztiválon • Fotó: HalVirág bábszínház

A Kutykurutty! címú HalVirág produkció is látható lesz a fesztiválon

Fotó: HalVirág bábszínház

Első alkalommal szervezik meg a március 16-tól két teljes hetet felölelő fesztivált, a Gyergyói Bábos Heteket, amely előadásokkal, kiállításokkal, közösségi programokkal hozza közelebb a bábszínház világát a Gyergyói-medence közönségéhez.

Gergely Imre

2026. március 10., 16:542026. március 10., 16:54

Március 16. és 29. között rendezik meg a Gyergyói Bábos Heteket, a kéthetes eseménysorozat alatt előadások, vándorkiállítások, interaktív foglalkozások, koncertek és szakmai workshopok is várják a közönséget Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medence településein.

A fesztiválon öt társulat lép fel. Az Udvarhely Bábműhely a Rengeteg Ábel és Kürtös Kata című előadással lép fel, a sepsiszentgyörgyi Cimbora Bábszínház a középiskolásoknak szóló sSoha című produkciót hozza el. A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház a Rókavári gengszterek című darabot mutatja be, míg a temesvári Merlin Színház román nyelvű előadással, a Noua poveste a Scufiței Roșii (Piroska új meséje) című produkcióval érkezik.

A házigazda gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház két előadással is készül: a nemrég bemutatott Kutykurutty!, valamint Az aranybúza című darabokkal. Gyergyószentmiklóson több helyszínen lesznek láthatók előadások, ugyanakkor

a Gyergyói-medence többi települése is részesül a fesztivál programjaiból.

A rendezvénysorozat – amelynek részletes programja itt található meg – március 16-án, hétfőn 18 órakor kezdődik a hivatalos fesztiválmegnyitóval a Pro Art Galériában, ahol egyben az Orosz Annabella illusztrációiból készült kiállítás is megnyílik.

Az előadások mellett a program részeként több településre is ellátogat a Bábok Földjén címet viselő foglalkozás és vándorkiállítás, amely a HalVirág Bábszínház bábjait és kulisszatitkait mutatja be. A gyergyószéki pedagógusok számára ökölbáb-animációs workshopokat is szerveznek a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ székhelyén.

A fesztivál egyik kiemelt eseménye március 21-én, a Bábszínházi Világnapon lesz.

Délelőtt 11 órakor gyülekeznek az érdeklődők Gyergyószentmiklós főterén, ahonnan óriásbáb-felvonulás indul a szabadidőparkba, ahol a MeseHetes koncertje várja a kicsiket. A szervezők felhívására számos csoport készített saját bábokat, így különösen színes és látványos felvonulásra számítanak.

Március 22-én, vasárnap 12 órakor nyílik meg a baróti Kovács Sarolta hagyatékából összeállított bábkiállítás a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. A tárlat a fesztivál ideje alatt látogatható, és több alkalommal interaktív tárlatvezetéseket is tartanak.

Az eseménysorozatot felvezető sajtótájékoztatón Borsos Virág, a HalVirág Bábszínház vezetője ismertette a programokat. Kolcsár Béla, a társszervező Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetője a rendezvény céljairól beszélt.

„Több célja is van a fesztiválnak. Elsősorban az, hogy a gyergyói térség megtapasztalja a bábszínház csodás világát, ennek varázsát.

Idézet
Kiállításokkal és különböző programokkal olyan oldalait is meg tudjuk mutatni, amelyekbe a közönség általában nem láthat bele.

Fontos cél a közösségi élmény létrehozása is. Óriásbáb-készítő pályázatot hirdettünk, és a pozitív fogadtatásnak köszönhetően kerülhet sor a népes felvonulásra is. Első alkalomhoz képest nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan érezték magukénak a rendezvényt és bekapcsolódtak” – fogalmazott.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
