Kisbuszt vásárolt a HalVirág Bábszínház, új bemutatóra készül a társulat

Egyszerre két örömhírt is megosztott közönségével a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház: közösségi összefogásnak köszönhetően sikerült kisbuszt vásárolniuk, miközben szombaton új előadás premierje következik.

Gergely Imre 2026. március 06., 20:202026. március 06., 20:20

A társulat még 2024-ben indított adománygyűjtő kampányt egy kisbusz megvásárlására. A bábosok mostanáig személyautóikkal járták a közelebbi és távolabbi helyszíneket, ahol fellépéseik zajlottak, de a járművekbe már alig fértek be a bábok, díszletek és technikai eszközök és persze maguk a bábszínészek. Hirdetés A helyzet nem volt már tartható, hiszen bár Gyergyószentmiklóson van a székhelyük, inkább utazó társulatnak nevezhetők, hiszen előadásaik nagy részét más településeken játsszák.

A társulat egy használt Renault Trafic kisbuszt vásárolt, amelynek tágas raktere lehetővé teszi, hogy minden szükséges eszközt egy járműben szállítsanak.

Amint elmondták, a járműre összesen mintegy 14 ezer eurót költöttek: ebből négyezret a társulat biztosított, tízezer eurót pedig adományokból gyűjtöttek össze. A támogatás számos forrásból érkezett, többek között magánszemélyektől, a 3,5 százalékos személyi jövedelemadó-felajánlásokból, valamint a Fuss Neki! közösségi programon keresztül.

Fotó: Gergely Imre

Új bemutatóra készülnek A jármű beszerzése is komoly előrelépés a bábszínház életében, de új előadásuk is szintlépést jelent. A HalVirág ezúttal a marosvásárhelyi Ariel Bábszínházzal közösen hozott létre előadást. A koprodukció egy sikeres pályázatnak köszönhetően valósult meg, amelyet a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszíroz – ismertette Borsos Virág, a társulat vezetője.

A produkció alapját a jól ismert „békamese” adja,

a gyűrűjét kútba ejtő királylány pedig többféle személyiséggel rendelkezik ezúttal, ahogy Pap Melinda dramaturg modern, több nézőpontú feldolgozásban megírta. A rendező Bonczidai Dezső, a zenét Zeno Apostolache szerezte, a díszletet és a bábokat Iszlai Erika tervezte.

Fotó: Gergely Imre

Az alkotók a klasszikus mese újragondolására törekedtek: a történetet három különböző módon mesélik el, miközben a karakterek is eltérő tulajdonságokkal jelennek meg.

A színészek ezúttal nem bújhatnak el a paraván mögé: az előadásban egyszerre vannak jelen színészként és bábosként, ami különleges kihívást jelent számukra.