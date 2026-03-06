Kisbuszt vásárolt a HalVirág Bábszínház, új bemutatóra készül a társulat

Fotó: Gergely Imre
Egyszerre két örömhírt is megosztott közönségével a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház: közösségi összefogásnak köszönhetően sikerült kisbuszt vásárolniuk, miközben szombaton új előadás premierje következik.
A társulat még 2024-ben indított adománygyűjtő kampányt egy kisbusz megvásárlására. A bábosok mostanáig személyautóikkal járták a közelebbi és távolabbi helyszíneket, ahol fellépéseik zajlottak, de a járművekbe már alig fértek be a bábok, díszletek és technikai eszközök és persze maguk a bábszínészek.
A helyzet nem volt már tartható, hiszen bár Gyergyószentmiklóson van a székhelyük, inkább utazó társulatnak nevezhetők, hiszen előadásaik nagy részét más településeken játsszák.
Amint elmondták, a járműre összesen mintegy 14 ezer eurót költöttek: ebből négyezret a társulat biztosított, tízezer eurót pedig adományokból gyűjtöttek össze. A támogatás számos forrásból érkezett, többek között magánszemélyektől, a 3,5 százalékos személyi jövedelemadó-felajánlásokból, valamint a Fuss Neki! közösségi programon keresztül.
Fotó: Gergely Imre
A jármű beszerzése is komoly előrelépés a bábszínház életében, de új előadásuk is szintlépést jelent. A HalVirág ezúttal a marosvásárhelyi Ariel Bábszínházzal közösen hozott létre előadást. A koprodukció egy sikeres pályázatnak köszönhetően valósult meg, amelyet a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszíroz – ismertette Borsos Virág, a társulat vezetője.
a gyűrűjét kútba ejtő királylány pedig többféle személyiséggel rendelkezik ezúttal, ahogy Pap Melinda dramaturg modern, több nézőpontú feldolgozásban megírta. A rendező Bonczidai Dezső, a zenét Zeno Apostolache szerezte, a díszletet és a bábokat Iszlai Erika tervezte.
Fotó: Gergely Imre
Az alkotók a klasszikus mese újragondolására törekedtek: a történetet három különböző módon mesélik el, miközben a karakterek is eltérő tulajdonságokkal jelennek meg.
A produkcióban asztali bábokat használnak, amely szintén újdonság a HalVirágnál, és ezek mozgatása új technikát kíván a bábszínészektől. A próbák során már tesztközönség is látta az előadást, a gyerekek pedig nagy lelkesedéssel fogadták – mondták el.
A szombati premier zártkörű bemutatóként zajlik, a nagyközönség pedig a március 16–29. között megrendezett Gyergyói Bábos Hetek fesztivál keretében láthatja majd az új előadást.
