Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala
Elkezdték a gyergyószentmiklósi id. Basilides Tibor Sportcsarnok új padlózatának kiépítését. A megrongálódott, elavult borítás helyére korszerű, tömörfa sportparketta kerül. A beruházás régi hiányosságot pótol.
A sportcsarnok 2007-es átadásakor gumiborítást kapott a játéktér, amely már akkor nem felelt meg például annak, hogy itt hivatalos felnőtt kosárlabda-mérkőzéseket lehessen szervezni. Az évek során pedig a burkolat megrongálódott, foltozásokkal, javításokkal próbálták használható állapotban tartani, de a felület már nem volt biztonságos. Most azonban teljes, modern borítást kap a játéktér. A Dániában gyártott tömörfa parkettát bukaresti szakcég fekteti le. Kercsó Zoltán, az ADI Sport Hargita részéről elmondta,
Hozzátette, ugyanez a dán termék található például a FC Bayern München kosárlabda-arénájában is, vagyis a minőségi referenciák is magas szintűek.
Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala
Kercsó, aki a múlt év végéig a Gyergyói VSK igazgatója volt, jelezte, hogy az utóbbi években több kisebb-nagyobb beavatkozás történt a csarnokban. A több helyen beázó tető problémájának nagy részét sikerült megoldani, lámpacseréket végeztek, a hátsó részen az öltözőknél is voltak javítások. A létesítmény első felének korszerűsítése még hátravan.
– szögezte le. Az új parketta FIBA Level 1 minősítéssel rendelkezik, azaz megfelel a nemzetközi kosárlabda szabványoknak, de alkalmas más sportágak, például futsal- vagy kézilabda-mérkőzések rendezésére is, garantálja a biztonságos edzés- és versenykörülményeket.
A beruházás Hargita Megye Tanácsa és Gyergyószentmiklós önkormányzata együttműködésének köszönhetően valósul meg, az ADI Sport Hargita Fejlesztési Társuláson keresztül. A megyei önkormányzat 350 ezer lejjel járul hozzá a munkálatokhoz, míg a város biztosítja a szükséges önrészt.
A gyergyói kosárlabdázók a padló hiánya miatt eddig a gyergyószárhegyi sportcsarnokban játszották hazai mérkőzéseiket. A tervek szerint a március 1-jére kiírt, Cuza Sport Brăila elleni bajnoki mérkőzést már tényleg hazai pályán rendezhetik.
Fotó: Gergely Imre
A padlózat cseréjét még tavaly júliusban jelentették be, az eredeti elképzelés szerint az új szezonban már az új borításon játszhatott volna az ISK–VSK Antares kosárlabdacsapata, ám bürokratikus okok miatt a beszerzés és a kivitelezés elhúzódott. A fejlesztésnek köszönhetően remény van arra, hogy a kosárlabda mellett a teremfoci is feléledjen és más teremsportok új lendületet kapjanak Gyergyószentmiklóson.
