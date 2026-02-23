Elkezdték a gyergyószentmiklósi id. Basilides Tibor Sportcsarnok új padlózatának kiépítését. A megrongálódott, elavult borítás helyére korszerű, tömörfa sportparketta kerül. A beruházás régi hiányosságot pótol.

Gergely Imre 2026. február 23., 10:022026. február 23., 10:02

A sportcsarnok 2007-es átadásakor gumiborítást kapott a játéktér, amely már akkor nem felelt meg például annak, hogy itt hivatalos felnőtt kosárlabda-mérkőzéseket lehessen szervezni. Az évek során pedig a burkolat megrongálódott, foltozásokkal, javításokkal próbálták használható állapotban tartani, de a felület már nem volt biztonságos. Most azonban teljes, modern borítást kap a játéktér. A Dániában gyártott tömörfa parkettát bukaresti szakcég fekteti le. Kercsó Zoltán, az ADI Sport Hargita részéről elmondta,

kiváló minőségű burkolatról van szó, amely minden bizonnyal több évtizedig megfelelően szolgálhatja a sportéletet.

Hozzátette, ugyanez a dán termék található például a FC Bayern München kosárlabda-arénájában is, vagyis a minőségi referenciák is magas szintűek.

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Kercsó, aki a múlt év végéig a Gyergyói VSK igazgatója volt, jelezte, hogy az utóbbi években több kisebb-nagyobb beavatkozás történt a csarnokban. A több helyen beázó tető problémájának nagy részét sikerült megoldani, lámpacseréket végeztek, a hátsó részen az öltözőknél is voltak javítások. A létesítmény első felének korszerűsítése még hátravan.

Nagy lépés most a padlóburkolat kiépítése, de ezt követően is lesznek még tennivalók

– szögezte le. Az új parketta FIBA Level 1 minősítéssel rendelkezik, azaz megfelel a nemzetközi kosárlabda szabványoknak, de alkalmas más sportágak, például futsal- vagy kézilabda-mérkőzések rendezésére is, garantálja a biztonságos edzés- és versenykörülményeket. Hirdetés A beruházás Hargita Megye Tanácsa és Gyergyószentmiklós önkormányzata együttműködésének köszönhetően valósul meg, az ADI Sport Hargita Fejlesztési Társuláson keresztül. A megyei önkormányzat 350 ezer lejjel járul hozzá a munkálatokhoz, míg a város biztosítja a szükséges önrészt.

A fejlesztés nemcsak az élsportot, hanem a csarnokot használó iskolai és amatőr közösségeket is szolgálja.

A gyergyói kosárlabdázók a padló hiánya miatt eddig a gyergyószárhegyi sportcsarnokban játszották hazai mérkőzéseiket. A tervek szerint a március 1-jére kiírt, Cuza Sport Brăila elleni bajnoki mérkőzést már tényleg hazai pályán rendezhetik.

Fotó: Gergely Imre