Sorra büntették a gyorshajtókat

2026. február 11., szerda

Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében

Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.