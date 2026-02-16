Rovatok
Sorra büntették a gyorshajtókat

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Ittas sofőrt nem, de több tucat gyorshajtót kiszűrtek a forgalomból a közlekedési rendészek a 15-ös országúton Hargita megyében vasárnap.

Székelyhon

2026. február 16., 10:112026. február 16., 10:11

Közúti ellenőrzést tartottak a Hargita megyei rendőrök a 15-ös országúton február 15-én, vasárnap. Az ellenőrzés során 61 járművezetőt teszteltek alkoholszondával, ittas vezetést nem állapítottak meg.

A közlekedési szabályok megszegése miatt összesen

72 szabálysértési bírságot róttak ki, ezek közül 48-at gyorshajtásért,

a többit egyéb közlekedési kihágások miatt. A rendőrök hét vezetői engedélyt is bevontak – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hargita megye Gyergyószék
