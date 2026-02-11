Rovatok
Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében

A szörnyű eset több mint egy éve történt. Vádat emeltek. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

A szörnyű eset több mint egy éve történt. Vádat emeltek. Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.

Kovács Attila

2026. február 11., 17:522026. február 11., 17:52

A szörnyű esetre 2025. február 8-án derült fény, akkor találtak Orotván egy elszenesedett holttestet, az elhunyt a gyanú szerint gyilkosság áldozata lett. Azt később az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat is megállapította, hogy

az áldozat nem az égési sérülések miatt veszítette életét,

a Hargita Megyei Ügyészség pedig emberölés miatt indított vizsgálatot. Az áldozat minden kétséget kizáró azonosítása érdekében DNS-vizsgálatot rendeltek el, ugyanakkor őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, P. Zoltánt, akit a Hargita Megyei Törvényszék harminc napra előzetes letartóztatásba helyezett, megalapozatlannak minősítve és elutasítva a férfi ügyvédje által indítványozott házi őrizetet vagy hatósági felügyeletet.

korábban írtuk

Letartóztatták az orotvai gyilkosság gyanúsítottját
Letartóztatták az orotvai gyilkosság gyanúsítottját

A Gyergyóditróhoz tartozó Orotván történt emberölés gyanúsítottját őrizetbe vétele után előzetes letartóztatásba helyezte a Hargita Megyei Törvényszék. Az ügyben további vizsgálatokat folytat az ügyészség.

A kényszerintézkedést elrendelő döntés ellen fellebbezést nyújtottak be, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla pedig ennek helyt adva, hatályon kívül helyezte az előzetes letartóztatásra vonatkozó elsőfokú döntést, és

a gyanúsított azonnali szabadlábra helyezéséről döntött.

Ezt azzal indokolták, hogy hiányoztak azok a bizonyítékok, amelyek alapján megalapozottan lehetett volna gyanúsítani P. Zoltánt az emberölés elkövetésével, és így előzetes letartóztatást vagy más kényszerintézkedést sem lehetett foganatosítani ellene. Az ügycsomó ismét az ügyészséghez került, amelynek újabb bizonyítékokat kellett összegyűjtenie.

A folyamat, noha lassan haladt, végül lezárult. A DNS-vizsgálat eredményei alapján megtörtént az azonosítás, az ügyészség elkészítette a vádiratot, amelyet átadtak a Hargita Megyei Törvényszéknek – ismertette kérdésünkre Dan Gîlcescu ügyész, a Hargita Megyei Ügyészség szóvivője.

Az emberölés elkövetésével változatlanul P. Zoltánt vádolják, akit – miután közel egy évig szabadlábon volt – a vádhatóság javaslatára a Hargita Megyei Törvényszék január végén

újból harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett.

A vádlott ezúttal is fellebbezett a kényszerintézkedés ellen, de az ítélőtábla ezt elutasította.

Az ügyben az előkészítő ülés következik, ahol a vád képviselőjének ismertetnie kell a bizonyítékokat, a tárgyalást vezető bírónak pedig meg kell állapítania a pert tárgyaló bíróság illetékességét, és a büntetőeljárás nyomozati szakaszában történt bizonyítás törvényességét, ennek megsértése esetén pedig ki is zárhat bizonyítékokat a perből. Az elsőfokú tárgyalás ezután kezdődik a Hargita Megyei Törvényszéken.

Gyergyószék Bűnügy
