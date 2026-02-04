B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson

Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket csütörtökön 17 órától a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba. B. Kovács András író három kötetét ismerheti meg a közönség.

A csütörtök délutáni eseményen B. Kovács András író legújabb versesköteteit mutatja be.

A szerző, aki műveit Kolozsvári András néven jegyzi, három kötetét ismerteti a közönséggel: a Székely verbunk, a Szarvascsoda és A cédulás kazal című könyveket. A bemutatón a szerző beszélgetőtársa Bajna György lesz.

A rendezvényre minden irodalomkedvelőt szeretettel várnak a szervezők.