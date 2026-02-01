Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA

Tíz éve gyűjti és teszi közkinccsé Gyergyószék fényképeken megörökített múltját a Gyergyói DIA. A Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai idén bejárják a térséget, hogy újabb embereket nyerjenek meg az ügynek: megmentsék a fotókon fennmaradt értékeket.

A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum digitális interaktív fotóarchívuma számára 2026 jubileumi év: tíz éve indult útjára a kezdeményezés. A Gyergyói-medence képi örökségét összegyűjtő, rendszerező és közkinccsé tevő adatbázis ma már megkerülhetetlen forrás a kutatók és a helytörténet iránt érdeklődők számára. A Gyergyói DIA egy olyan felület, ahová bárki feltölthet régi fotókat. Ezeket szakszerűen adatolják, megjelölve a helyszínt, az időpontot, az ábrázolt személyeket, közösségeket, eseményeket, életképeket – magyarázza Szőcs Levente megbízott múzeumigazgató. Így

a képek nemcsak megmaradnak, hanem visszakereshető, ellenőrizhető formában őrződnek meg, később is kutatható információkkal egészülnek ki.

A jubileumi évben a múzeum munkatársai kilépnek a falak közül: találkozókat szerveznek a Gyergyói-medence településein. Ezek közül az elsőre Szárhegyen került sor. A következő találkozó Gyergyóditróban lesz február 24-én, 15 órától.

Ezeken az eseményeken szeretnék megszólítani mindazokat, akik régi fotókat őriznek, gyűjtenek, vagy tudásukkal gazdagíthatnák az archívumot. El szeretnék érni azokat is, akiknek családi albumuk, családi eseményekről készült fényképeik vannak, hiszen

a kutatók számára egy-egy ilyen kép sokkal több információt hordoz annál, mint ami elsőre szembetűnik

Akár a háttérben látható szobabelsők, akár a szabadban készült felvételeken megjelenő melléképületek, házak, szerszámok, bútorok, a rolnizott falak, a kiakasztott családi fotók és hasonlók is értékes adalékai a múlt történeteinek. Az ilyen fotók közzétételénél mindig megjelölik a tulajdonos nevét vagy a beküldő családét.

Gál Levente muzeológus elmondása szerint

már közel 3000 digitalizált felvétel érhető el a Gyergyói DIA-n.

Sok közülük szakszerűen szkennelt kép, de olyan is akad, amelyet a tulajdonos telefonnal fényképezett le és töltött fel, viszont ezek is értékesek. A platformon elérhető felvételek közzététel előtt komoly szűrésen esnek át: kategorizálják őket, és pontosan megjelölik, hogy mi, illetve ki látható a képeken, mikor vagy milyen időszakban készültek, milyen témához, kulcsszóhoz kapcsolhatók.

Az egykori hivatásos vagy amatőr fényképészekhez is szeretnének eljutni, illetve megtalálni a hagyatékaikat, megmaradt munkáikat. A 20. század elején még kevesebben fotóztak, éppen ezért ezek a hagyatékok rendkívül értékesek. A szocializmus idején már sok családban volt fényképezőgép, és akár a papíron kidolgozott, de negatívtekercsek formájában fennmaradt képek is nagy jelentőséggel bírhatnak.

Az archívumot kizárólag az analóg fotózás termékei érdeklik, vagyis nagyjából a 2000-es évek elejéig készült felvételek,

amikor még az akkoriban elterjedt „szappantartókkal” fotóztak az emberek – a kamerás mobiltelefonok megjelenése előtti idők emlékei.

A folyamatosan növekedő adatbázis és ennek használata ugyanakkor gyakran újabb technikai kérdéseket is felvet, a webes alkalmazás egyes elemeit, például a keresőmotorját időnként érdemes továbbfejleszteni. Ebből a szempontból is fontosak a felhasználói visszajelzések, továbbá külön szerencsés helyzet, hogy a projekt informatikai fejlesztője, Bajkó Nándor, illetve az általa irányított Repyx-csapat nemcsak szolgáltatóként áll hozzá a projekthez, hanem érzékeny a téma iránt, a muzeológusok és a programozók megtalálták azt a közös nyelvet, ami a sikerhez szükséges.

A régi fotók feldolgozásához a projekt működtetői önkénteseket is keresnek,

és már most is vannak jelentkezők. Egyesek a szkennelésben, mások az adatolásban segítenek, míg mások azon dolgoznak, hogy a DIA román és angol nyelven is teljeskörűen elérhető legyen. Gál Levente kiemelte: míg a közösségi médiában sok értékes kép ellenőrizetlenül kering, a Gyergyói DIA adatbázisában ezek rendszerezve, hiteles információkkal ellátva maradnak fenn az utókor számára. Az önkéntesek munkájához szükséges eszközöket is tudják biztosítani.

A munkát jelenleg különleges eszköz is segíti:

a budapesti Néprajzi Múzeum jóvoltából Gyergyószentmiklóson van egy csúcstechnológiás, fotónegatívok és pozitívok digitalizálására egyaránt alkalmas berendezés.

Ennek segítségével dolgozták fel többek között azt az 500 üvegnegatívot is, amelyeket az 1920–1930-as években Vákár László és Szász István készített, illetve épp a napokban fejezték be a néhai Balázs Miklós fotográfus több ezer helytörténeti jelentőségű fotónegatívjának digitalizálását is. A képek kutatása ezzel párhuzamosan zajlik, és a tervek szerint kiállítás és kiadvány is születik belőlük idén ősszel.