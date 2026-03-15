Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson

A nemzeti ünnep alkalmából új keresztet szenteltek fel Gyergyószentmiklós keleti kijáratánál, a Both-vára aljában vasárnap. Az eseményen résztvevők az elődök hagyományát folytatva állítottak emléket, amelynek gondozását többen is magukra vállalták.

Gergely Imre 2026. március 15., 16:452026. március 15., 16:45

Habár az alkalom nem tartozott szorosan az 1848-as nemzeti ünnep hivatalos programjához, jelentősége mégis ahhoz mérhető volt. Amint elhangzott,

Gyergyószentmiklós gazdag az út menti keresztek tekintetében, hiszen a város lakott területén több mint ötven ilyen emlékjel található.

Ezek a keresztek évszázadok emlékeit hordozzák, miközben készítőik és gondozóik emlékét is megőrzik. A Both-vára aljában mostantól álló kereszt is egy ilyen hagyomány láncszemét jelenti. Az első keresztet ezen a helyen 1964–65-ben állíttatta Kercsó Ferenc, a hitet őrizve a nehéz időkben is. A második kereszt 1994-ben került ide Bakos Sándor kezdeményezésére. A most felállított kereszt Blénesi Géza munkája, amelyet vasárnap ünnepélyes keretek között áldottak meg. Az eseményen beszédet mondott Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere, Derzsi Ákos, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Egyesület elnöke, valamint Kántor Boglárka parlamenti képviselő. Gál Annától, a Fogarassy Mihály Általános Iskola II. osztályos tanulójától a Both-vára legendáját hallhatták az egybegyűltek.

A kereszt alapzatán olvasható felirat szerint az emlékjel örökbefogadója a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend Gyergyószék. A polgármester ünnepi gondolatai Nagy Zoltán polgármester beszédében a keresztet olyan lelki megállóhelyként jellemezte, amely segít az elcsendesedésben a mindennapi rohanás közepette. Kiemelte, hogy

a függőleges szár az isteni, a vízszintes pedig az emberi kapcsolatokat jelképezi.

A városvezető hangsúlyozta: a jelenlegi megosztott világban a kereszt üzenete útmutatásként szolgál, segítve, hogy ne legyen kérdés, kinek nyújtunk segítő kezet: „annak, aki eddig mindvégig »testvérként« mellettünk állt.” A kereszt mint emlékeztető szimbólum Semjén Zsolt beszédében emlékeztetett, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezésére az elmúlt években több mint kétszáz kereszt újult meg vagy épült a Kárpát-medencében. Kifejtette, hogy az emberi természetnek szüksége van ilyen fizikai jelképekre, amelyek

emlékeztetnek minket Isten valóságára és tetteink súlyára.