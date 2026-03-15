Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

A nemzeti ünnep alkalmából új keresztet szenteltek fel Gyergyószentmiklós keleti kijáratánál, a Both-vára aljában vasárnap. Az eseményen résztvevők az elődök hagyományát folytatva állítottak emléket, amelynek gondozását többen is magukra vállalták.

Gergely Imre

2026. március 15., 16:45

Habár az alkalom nem tartozott szorosan az 1848-as nemzeti ünnep hivatalos programjához, jelentősége mégis ahhoz mérhető volt. Amint elhangzott,

Gyergyószentmiklós gazdag az út menti keresztek tekintetében, hiszen a város lakott területén több mint ötven ilyen emlékjel található.

Ezek a keresztek évszázadok emlékeit hordozzák, miközben készítőik és gondozóik emlékét is megőrzik. A Both-vára aljában mostantól álló kereszt is egy ilyen hagyomány láncszemét jelenti.

Az első keresztet ezen a helyen 1964–65-ben állíttatta Kercsó Ferenc, a hitet őrizve a nehéz időkben is. A második kereszt 1994-ben került ide Bakos Sándor kezdeményezésére. A most felállított kereszt Blénesi Géza munkája, amelyet vasárnap ünnepélyes keretek között áldottak meg.

Hirdetés

Az eseményen beszédet mondott Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere, Derzsi Ákos, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Egyesület elnöke, valamint Kántor Boglárka parlamenti képviselő.

Gál Annától, a Fogarassy Mihály Általános Iskola II. osztályos tanulójától a Both-vára legendáját hallhatták az egybegyűltek.

A kereszt alapzatán olvasható felirat szerint az emlékjel örökbefogadója a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend Gyergyószék.

A polgármester ünnepi gondolatai

Nagy Zoltán polgármester beszédében a keresztet olyan lelki megállóhelyként jellemezte, amely segít az elcsendesedésben a mindennapi rohanás közepette. Kiemelte, hogy

a függőleges szár az isteni, a vízszintes pedig az emberi kapcsolatokat jelképezi.

A városvezető hangsúlyozta: a jelenlegi megosztott világban a kereszt üzenete útmutatásként szolgál, segítve, hogy ne legyen kérdés, kinek nyújtunk segítő kezet: „annak, aki eddig mindvégig »testvérként« mellettünk állt.”

A kereszt mint emlékeztető szimbólum

Semjén Zsolt beszédében emlékeztetett, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezésére az elmúlt években több mint kétszáz kereszt újult meg vagy épült a Kárpát-medencében. Kifejtette, hogy az emberi természetnek szüksége van ilyen fizikai jelképekre, amelyek

emlékeztetnek minket Isten valóságára és tetteink súlyára.

Az útkereszteződésekben álló keresztek arra intenek, hogy életünk végén mindenkinek számot kell adnia, egyúttal pedig közösségépítésre és jobbá válásra hívnak.

Az ünnepség zárásaként az új emlékjelet Hölgyes Pál Zsolt főesperes áldotta meg.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Március 15.
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 12., csütörtök

Újdonság Borszéken: ősztől elindulhat a térségi tömegközlekedés

Megérkeztek Borszékre azok az elektromos autóbuszok és kisbuszok, amelyek révén várhatóan már az ősztől elindulhat az újdonságnak számító városi és térségi tömegközlekedés a fürdővárosban és környékén.

2026. március 12., csütörtök

Hirdetés
2026. március 10., kedd

Hétfőn rajtol az első gyergyói bábfesztivál

Első alkalommal szervezik meg a március 16-tól két teljes hetet felölelő fesztivált, a Gyergyói Bábos Heteket, amely előadásokkal, kiállításokkal, közösségi programokkal hozza közelebb a bábszínház világát a Gyergyói-medence közönségéhez.

2026. március 10., kedd

2026. március 09., hétfő

Előadás a szabadságharc gyergyószentmiklósi eseményeiről

Gyergyóiak az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcban címmel tart előadást március 10-én, kedden délután hat órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban B. Garda Dezső történész.

2026. március 09., hétfő

2026. március 08., vasárnap

Gyergyószentmiklóson a kulturális intézmények még egy kis ideig albérletben maradnak

Négy évvel a kiköltözés után még mindig várat magára a város kulturális központjának újranyitása. Bár az energetikai korszerűsítés a finisbe ért, a belső terek teljes megújulásához további jelentős forrásokra és kivitelezési munkákra van szükség.

2026. március 08., vasárnap

Hirdetés
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

2026. március 07., szombat

2026. március 06., péntek

Kisbuszt vásárolt a HalVirág Bábszínház, új bemutatóra készül a társulat

Egyszerre két örömhírt is megosztott közönségével a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház: közösségi összefogásnak köszönhetően sikerült kisbuszt vásárolniuk, miközben szombaton új előadás premierje következik.

2026. március 06., péntek

2026. március 06., péntek

1868-ban elhelyezett időkapszula került elő a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyából

Megkezdődött a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyának felújítása. Csütörtökön leemelték a keresztet és a toronygombot, amelyből 158 év után előkerült az időkapszula – benne egy korabeli levéllel, pénzérmékkel és néhány meglepő tárggyal.

2026. március 06., péntek

Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

Adókedvezmények Gyergyószentmiklóson: ismét érvénybe lépnek bizonyos könnyítések

Több mint kétszázhetven fogyatékkal élő gyergyószentmiklósi kapott adókedvezményeket 2025-ben. Miután minden ilyen kedvezményt megszüntetett a kormány, most újra számíthatnak könnyítésekre. Így az 50 vagy 100 évnél idősebb lakások tulajdonosai is.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 05., csütörtök

Elektromos buszokat vásárolt Borszék

Megérkeztek azok az elektromos buszok Borszékre, amelyek helyi járatokat fognak biztosítani a fürdővárosban, valamint távolsági összeköttetést Gyergyótölgyes, Gyergyóholló és Maroshévíz irányába.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 04., szerda

Kertésztanfolyam Gyergyóremetén

Kétnapos, gyakorlatorientált kertésztanfolyamot szerveznek Gyergyóremetén március 13–14-én. A rendezvény célja, hogy a helyi gazdák és kertbarátok neves szakemberektől szerezzenek naprakész, a mindennapokban is hasznosítható tudást.

2026. március 04., szerda

Hirdetés
