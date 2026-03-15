Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
A nemzeti ünnep alkalmából új keresztet szenteltek fel Gyergyószentmiklós keleti kijáratánál, a Both-vára aljában vasárnap. Az eseményen résztvevők az elődök hagyományát folytatva állítottak emléket, amelynek gondozását többen is magukra vállalták.
Habár az alkalom nem tartozott szorosan az 1848-as nemzeti ünnep hivatalos programjához, jelentősége mégis ahhoz mérhető volt. Amint elhangzott,
Ezek a keresztek évszázadok emlékeit hordozzák, miközben készítőik és gondozóik emlékét is megőrzik. A Both-vára aljában mostantól álló kereszt is egy ilyen hagyomány láncszemét jelenti.
Az első keresztet ezen a helyen 1964–65-ben állíttatta Kercsó Ferenc, a hitet őrizve a nehéz időkben is. A második kereszt 1994-ben került ide Bakos Sándor kezdeményezésére. A most felállított kereszt Blénesi Géza munkája, amelyet vasárnap ünnepélyes keretek között áldottak meg.
Az eseményen beszédet mondott Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere, Derzsi Ákos, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Egyesület elnöke, valamint Kántor Boglárka parlamenti képviselő.
Gál Annától, a Fogarassy Mihály Általános Iskola II. osztályos tanulójától a Both-vára legendáját hallhatták az egybegyűltek.
A kereszt alapzatán olvasható felirat szerint az emlékjel örökbefogadója a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend Gyergyószék.
Nagy Zoltán polgármester beszédében a keresztet olyan lelki megállóhelyként jellemezte, amely segít az elcsendesedésben a mindennapi rohanás közepette. Kiemelte, hogy
A városvezető hangsúlyozta: a jelenlegi megosztott világban a kereszt üzenete útmutatásként szolgál, segítve, hogy ne legyen kérdés, kinek nyújtunk segítő kezet: „annak, aki eddig mindvégig »testvérként« mellettünk állt.”
Semjén Zsolt beszédében emlékeztetett, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezésére az elmúlt években több mint kétszáz kereszt újult meg vagy épült a Kárpát-medencében. Kifejtette, hogy az emberi természetnek szüksége van ilyen fizikai jelképekre, amelyek
Az útkereszteződésekben álló keresztek arra intenek, hogy életünk végén mindenkinek számot kell adnia, egyúttal pedig közösségépítésre és jobbá válásra hívnak.
Az ünnepség zárásaként az új emlékjelet Hölgyes Pál Zsolt főesperes áldotta meg.
