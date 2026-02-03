Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók

A hatályos jogszabályok értelmében senki sem mentesíthető az adófizetés alól, vagyis a fogyatékkal élőknek is ki kell fizetniük a rájuk kirótt adót
Fotó: Borbély Fanni
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.
Bár az adófizetők dühe jogos, a jelenlegi jogszabályok szerint egyetlen önkormányzat sem csökkentheti a már elfogadott helyi adókat az év során. „A hatályos törvények év közben nem teszik lehetővé a helyi adók csökkentését” – szögezi le a Hargita megyei prefektúra álláspontja, amelyről a Székelyhon kedden részletekbe menően beszámolt.
A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely ezért összehangolt petíciót indít, hogy ez a helyzet változhasson.
Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere kedden sajtótájékoztatón ismertette: prefektusi átiratban kapták meg a pénzügyminisztérium hivatalos álláspontját, amely egyértelműen kimondja, hogy
A polgármester hangsúlyozta: a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 évben nem volt precedens az országban arra, hogy az adóév során módosítsák a már elfogadott adókat.
A lakosság részéről tapasztalható jogos felháborodás nyomán Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely önkormányzatai
amelyet Ilie Bolojan miniszterelnökhöz címeznek. A beadvány két fő kérést fogalmaz meg:
egyrészt törvénymódosítást sürgetnek annak érdekében, hogy az önkormányzatok indokolt esetben év közben is módosíthassák a helyi adók mértékét;
másrészt kérik a fogyatékkal élők korábbi adókedvezményeinek visszaállítását.
A petíció aláírására Gyergyószentmiklóson több lehetőség is rendelkezésre áll. Szerdától a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és az adóosztályon is alá lehet írni, de online felületen is elérhető lesz.
A sajtótájékoztatón elhangzott: párhuzamosan a petícióval egy helyi szociális támogatási rendszer kidolgozása is zajlik, amellyel a fogyatékkal élőknek szeretnének segíteni.
Fotó: Gergely Imre
A hatályos jogszabályok értelmében ugyan senki sem mentesíthető az adófizetés alól, vagyis a fogyatékkal élőknek is ki kell fizetniük a rájuk kirótt adót. A városvezetés azonban azt tervezi, hogy
legalább részben vagy akár egészében. Nagy Zoltán elmondta: a szabályzat tervezete elkészült, ezt a jogszabályoknak megfelelően 30 napos közvitára kell bocsátani, azt követően fogadhatják el.
A kialakult helyzettől függetlenül Gyergyószentmiklós önkormányzata megtartja a csütörtök estére tervezett lakossági fórumot. A Salamon Ernő Gimnázium dísztermében 18 órától sorra kerülő eseményen ismertetik a kormányhatározat nyomán bevezetett adóemelések hátterét és következményeit, ugyanakkor a résztvevők kérdéseire is válaszolnak.
A fórum meghirdetésekor még előzetes regisztrációhoz kötötték a részvételt, de – amint Nagy Zoltán közölte – ettől eltekintenek:
Fontos azonban, hogy a terem legfeljebb 150 fő befogadására alkalmas, ezért a részvétel érkezési sorrendtől függ. Amint a terem megtelik, további érdeklődőket már nem tudnak beengedni. A polgármester leszögezte: az előzetes regisztráció eltörlésével azt a látszatot is el szeretnék kerülni, hogy a fórumon csak előre kiválasztott személyek vehetnének részt, ugyanis ilyen jellegű vádak is megjelentek az online térben.
Nagy Zoltán ismételten rámutatott: Gyergyószentmiklós kizárólag a kormányrendeletben előírt minimális adóemelést hajtotta végre, semmilyen tételt nem emeltek a kötelező szint fölé.
