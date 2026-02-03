Rovatok
Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók

A hatályos jogszabályok értelmében senki sem mentesíthető az adófizetés alól, vagyis a fogyatékkal élőknek is ki kell fizetniük a rájuk kirótt adót • Fotó: Borbély Fanni

A hatályos jogszabályok értelmében senki sem mentesíthető az adófizetés alól, vagyis a fogyatékkal élőknek is ki kell fizetniük a rájuk kirótt adót

Fotó: Borbély Fanni

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.

Gergely Imre

2026. február 03., 16:40

Bár az adófizetők dühe jogos, a jelenlegi jogszabályok szerint egyetlen önkormányzat sem csökkentheti a már elfogadott helyi adókat az év során. „A hatályos törvények év közben nem teszik lehetővé a helyi adók csökkentését” – szögezi le a Hargita megyei prefektúra álláspontja, amelyről a Székelyhon kedden részletekbe menően beszámolt.

korábban írtuk

Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint

A várakozás, bizakodás ellenére úgy tűnik, nincs lehetőség arra, hogy a helyi önkormányzatok csökkentsék a 2026-os évre vonatkozó helyi adók mértékét. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint ez törvénybe ütköző lenne.

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely ezért összehangolt petíciót indít, hogy ez a helyzet változhasson.

Közös petíció indítása mellett döntöttek

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere kedden sajtótájékoztatón ismertette: prefektusi átiratban kapták meg a pénzügyminisztérium hivatalos álláspontját, amely egyértelműen kimondja, hogy

a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé az önkormányzatok számára a helyi adók módosítását.

A polgármester hangsúlyozta: a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 évben nem volt precedens az országban arra, hogy az adóév során módosítsák a már elfogadott adókat.

A lakosság részéről tapasztalható jogos felháborodás nyomán Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely önkormányzatai

összehangolt petíció indítása mellett döntöttek,

amelyet Ilie Bolojan miniszterelnökhöz címeznek. A beadvány két fő kérést fogalmaz meg:

  • egyrészt törvénymódosítást sürgetnek annak érdekében, hogy az önkormányzatok indokolt esetben év közben is módosíthassák a helyi adók mértékét;

  • másrészt kérik a fogyatékkal élők korábbi adókedvezményeinek visszaállítását.

A petíció aláírására Gyergyószentmiklóson több lehetőség is rendelkezésre áll. Szerdától a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és az adóosztályon is alá lehet írni, de online felületen is elérhető lesz.

Szociális védőháló készül a gyergyói rászorulóknak

A sajtótájékoztatón elhangzott: párhuzamosan a petícióval egy helyi szociális támogatási rendszer kidolgozása is zajlik, amellyel a fogyatékkal élőknek szeretnének segíteni.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A hatályos jogszabályok értelmében ugyan senki sem mentesíthető az adófizetés alól, vagyis a fogyatékkal élőknek is ki kell fizetniük a rájuk kirótt adót. A városvezetés azonban azt tervezi, hogy

szociális támogatás formájában visszatéríti az érintettek által befizetett adót,

legalább részben vagy akár egészében. Nagy Zoltán elmondta: a szabályzat tervezete elkészült, ezt a jogszabályoknak megfelelően 30 napos közvitára kell bocsátani, azt követően fogadhatják el.

A lakossági fórumot a petíciótól függetlenül megtartják

A kialakult helyzettől függetlenül Gyergyószentmiklós önkormányzata megtartja a csütörtök estére tervezett lakossági fórumot. A Salamon Ernő Gimnázium dísztermében 18 órától sorra kerülő eseményen ismertetik a kormányhatározat nyomán bevezetett adóemelések hátterét és következményeit, ugyanakkor a résztvevők kérdéseire is válaszolnak.

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart

Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.

A fórum meghirdetésekor még előzetes regisztrációhoz kötötték a részvételt, de – amint Nagy Zoltán közölte – ettől eltekintenek:

bárki részt vehet az eseményen előzetes bejelentkezés nélkül is.

Fontos azonban, hogy a terem legfeljebb 150 fő befogadására alkalmas, ezért a részvétel érkezési sorrendtől függ. Amint a terem megtelik, további érdeklődőket már nem tudnak beengedni. A polgármester leszögezte: az előzetes regisztráció eltörlésével azt a látszatot is el szeretnék kerülni, hogy a fórumon csak előre kiválasztott személyek vehetnének részt, ugyanis ilyen jellegű vádak is megjelentek az online térben.

A fórumon lehetőség lesz a kormányhoz címzett petíció aláírására is.

Nagy Zoltán ismételten rámutatott: Gyergyószentmiklós kizárólag a kormányrendeletben előírt minimális adóemelést hajtotta végre, semmilyen tételt nem emeltek a kötelező szint fölé.

Gyergyószék Csíkszereda Székelyudvarhely Gyergyószentmiklós
