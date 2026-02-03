Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók

A hatályos jogszabályok értelmében senki sem mentesíthető az adófizetés alól, vagyis a fogyatékkal élőknek is ki kell fizetniük a rájuk kirótt adót

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.

Bár az adófizetők dühe jogos, a jelenlegi jogszabályok szerint egyetlen önkormányzat sem csökkentheti a már elfogadott helyi adókat az év során. „A hatályos törvények év közben nem teszik lehetővé a helyi adók csökkentését" – szögezi le a Hargita megyei prefektúra álláspontja, amelyről a Székelyhon kedden részletekbe menően beszámolt. Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely ezért összehangolt petíciót indít, hogy ez a helyzet változhasson. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere kedden sajtótájékoztatón ismertette: prefektusi átiratban kapták meg a pénzügyminisztérium hivatalos álláspontját, amely egyértelműen kimondja, hogy

a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé az önkormányzatok számára a helyi adók módosítását.

A polgármester hangsúlyozta: a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 évben nem volt precedens az országban arra, hogy az adóév során módosítsák a már elfogadott adókat. A lakosság részéről tapasztalható jogos felháborodás nyomán Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely önkormányzatai

összehangolt petíció indítása mellett döntöttek,

amelyet Ilie Bolojan miniszterelnökhöz címeznek. A beadvány két fő kérést fogalmaz meg: egyrészt törvénymódosítást sürgetnek annak érdekében, hogy az önkormányzatok indokolt esetben év közben is módosíthassák a helyi adók mértékét;

másrészt kérik a fogyatékkal élők korábbi adókedvezményeinek visszaállítását. A petíció aláírására Gyergyószentmiklóson több lehetőség is rendelkezésre áll. Szerdától a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és az adóosztályon is alá lehet írni, de online felületen is elérhető lesz. Szociális védőháló készül a gyergyói rászorulóknak A sajtótájékoztatón elhangzott: párhuzamosan a petícióval egy helyi szociális támogatási rendszer kidolgozása is zajlik, amellyel a fogyatékkal élőknek szeretnének segíteni.

A hatályos jogszabályok értelmében ugyan senki sem mentesíthető az adófizetés alól, vagyis a fogyatékkal élőknek is ki kell fizetniük a rájuk kirótt adót. A városvezetés azonban azt tervezi, hogy

szociális támogatás formájában visszatéríti az érintettek által befizetett adót,

legalább részben vagy akár egészében. Nagy Zoltán elmondta: a szabályzat tervezete elkészült, ezt a jogszabályoknak megfelelően 30 napos közvitára kell bocsátani, azt követően fogadhatják el. A lakossági fórumot a petíciótól függetlenül megtartják A kialakult helyzettől függetlenül Gyergyószentmiklós önkormányzata megtartja a csütörtök estére tervezett lakossági fórumot. A Salamon Ernő Gimnázium dísztermében 18 órától sorra kerülő eseményen ismertetik a kormányhatározat nyomán bevezetett adóemelések hátterét és következményeit, ugyanakkor a résztvevők kérdéseire is válaszolnak.

bárki részt vehet az eseményen előzetes bejelentkezés nélkül is.

Fontos azonban, hogy a terem legfeljebb 150 fő befogadására alkalmas, ezért a részvétel érkezési sorrendtől függ. Amint a terem megtelik, további érdeklődőket már nem tudnak beengedni. A polgármester leszögezte: az előzetes regisztráció eltörlésével azt a látszatot is el szeretnék kerülni, hogy a fórumon csak előre kiválasztott személyek vehetnének részt, ugyanis ilyen jellegű vádak is megjelentek az online térben.

A fórumon lehetőség lesz a kormányhoz címzett petíció aláírására is.