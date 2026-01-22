Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás

Fotó: Gergely Imre
Feszült hangulatú, de informatív lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az A8-as autópálya nyomvonala mentén tervezett kisajátításokról. Bár a kártalanítási összegeket már elkülönítették, a helyi gazdák szerint a határidők betarthatatlanok.
Lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az autópálya-építéshez kapcsolódó kisajátítási eljárásról; a kultúrházban megszervezett találkozón száz érdeklődő vett részt. A Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) részéről Adrian Udeanu programmenedzser és a kisajátítási osztály szakemberei ismertették a folyamat részleteit, a jogi határidőket és a kártalanítás módját.
Az autópálya nyomvonalán kisajátításokra van szükség
Fotó: Facebook/Compania Națională de Investiții Rutiere
Amint a kezdeményező, Gáll Szabolcs gyergyóalfalvi polgármester elmondta, a fórum célja az volt, hogy az érintett tulajdonosok pontos és hivatalos információkat kapjanak a küszöbön álló kisajátításról, valamint választ kapjanak a felmerülő kérdéseikre.
Amint a fórumon is elhangzott, a kisajátítási szándékról szóló értesítéseket 2025. december 29-én küldték ki. A résztvevőknek kiosztott magyar nyelvű tájékoztató szórólap is írja,
A határidő lejárta után, február 16–19. között adják ki a kisajátítási határozatokat.A kártalanítás összegét már elkülönítették, a pénzt a CEC Banknál helyezték letétbe. A tulajdonjogi iratok ellenőrzése és a kifizetéshez szükséges jegyzőkönyvek aláírása után
A tulajdonosoknak joguk van elfogadni vagy vitatni a megállapított összeget. Amennyiben nem értenek egyet vele, akkor is kérhetik a kifizetést, miközben bírósági úton kérhetik a kártalanítás összegének felülvizsgálatát. A szakemberek hangsúlyozták: a vitatás nem jár az összeg csökkentésének kockázatával.
A CNIR illetékese által közölt információk egyszerűnek és világosnak tűnhetnek, a helyzet azonban nem ennyire egyértelmű. A fórumon több kérdés merült fel a tulajdonviszonyok tisztázatlanságával kapcsolatban. Gáll Szabolcs a Székelyhonnak válaszolva elmondta, hogy
Ez akkor is nehéz lenne, ha valaki birtoklevéllel rendelkezik, hiszen a telekkönyvezés is időt vesz igénybe. Sok területről azonban semmilyen igazoló dokumentummal nem rendelkezik a gazda, a visszaszolgáltatási folyamat sem zárult le. Ha pedig az egykori tulajdonos már nem él, a leszármazottaknak hagyatéki eljárást kell lefolytatniuk, ami tovább lassítja az ügyintézést.
de azt csak a tulajdonviszonyok hivatalos rendezése után kaphatja meg. Az összeg addig a CEC Bank számláján marad letétben.
Az eseményen elhangzott az is, hogy több olyan jelzés érkezett, miszerint kisajátítási értesítést kaptak olyan személyek is, akiknek a földterülete az autópálya tervezett nyomvonalától több kilométerre található.
– hangsúlyozta. Előfordul olyan eset is, hogy valakinek az érintett területen van földje, mégsem kapott értesítést, vagy nem szerepel a közzétett listákon. Elmondta továbbá, hogy a község önkormányzata elkészíttette az érintett nyomvonalra vonatkozó kataszteri térképet, amely jelenleg a kataszteri hivatal jóváhagyási szakaszában van. Ebben több olyan parcella is szerepel, amelynek tulajdonosa nem azonosítható. A polgármester szerint így
de az biztos, hogy több mint ezer személyről lehet szó. „A hagyatéki eljárásokat egyébként előbb-utóbb akkor is le kellett volna folytatni, ha nem kerülne sor az autópálya építésére, hiszen a jelenlegi viszonyok nem maradhatnak fenn örökké" – jegyezte meg. Gáll Szabolcs szerint
ami a jelenlegi piaci viszonyok között elfogadhatónak számít. A polgármester egyébként úgy látja, hogy a lakosság hozzáállása vegyes: vannak, akik lehetőséget látnak a beruházásban, mások viszont érthető módon nem örülnek annak, hogy elveszítik földjeiket, amelyekkel terveik voltak, akkor is, ha ezeket végül kifizeti az állam.
