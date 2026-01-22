Rovatok
Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Feszült hangulatú, de informatív lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az A8-as autópálya nyomvonala mentén tervezett kisajátításokról. Bár a kártalanítási összegeket már elkülönítették, a helyi gazdák szerint a határidők betarthatatlanok.

Gergely Imre

2026. január 22., 17:052026. január 22., 17:05

2026. január 22., 17:11

Lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az autópálya-építéshez kapcsolódó kisajátítási eljárásról; a kultúrházban megszervezett találkozón száz érdeklődő vett részt. A Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) részéről Adrian Udeanu programmenedzser és a kisajátítási osztály szakemberei ismertették a folyamat részleteit, a jogi határidőket és a kártalanítás módját.

Az autópálya nyomvonalán kisajátításokra van szükség • Fotó: Facebook/Compania Națională de Investiții Rutiere Galéria

Az autópálya nyomvonalán kisajátításokra van szükség

Fotó: Facebook/Compania Națională de Investiții Rutiere

Amint a kezdeményező, Gáll Szabolcs gyergyóalfalvi polgármester elmondta, a fórum célja az volt, hogy az érintett tulajdonosok pontos és hivatalos információkat kapjanak a küszöbön álló kisajátításról, valamint választ kapjanak a felmerülő kérdéseikre.

Határidők, lépések, kártalanítás

Amint a fórumon is elhangzott, a kisajátítási szándékról szóló értesítéseket 2025. december 29-én küldték ki. A résztvevőknek kiosztott magyar nyelvű tájékoztató szórólap is írja,

a tulajdonosoknak 30 munkanap áll rendelkezésükre az érintett területek felszabadítására és a tulajdonjogot igazoló dokumentumok benyújtására.

A határidő lejárta után, február 16–19. között adják ki a kisajátítási határozatokat.A kártalanítás összegét már elkülönítették, a pénzt a CEC Banknál helyezték letétbe. A tulajdonjogi iratok ellenőrzése és a kifizetéshez szükséges jegyzőkönyvek aláírása után

a kártalanítást legfeljebb 90 napon belül fizetik ki, banki átutalással vagy az érintett által választott bankfiókban.

A tulajdonosoknak joguk van elfogadni vagy vitatni a megállapított összeget. Amennyiben nem értenek egyet vele, akkor is kérhetik a kifizetést, miközben bírósági úton kérhetik a kártalanítás összegének felülvizsgálatát. A szakemberek hangsúlyozták: a vitatás nem jár az összeg csökkentésének kockázatával.

Problémás esetek, rendezetlen viszonyok

A CNIR illetékese által közölt információk egyszerűnek és világosnak tűnhetnek, a helyzet azonban nem ennyire egyértelmű. A fórumon több kérdés merült fel a tulajdonviszonyok tisztázatlanságával kapcsolatban. Gáll Szabolcs a Székelyhonnak válaszolva elmondta, hogy

a 30 napos határidőt teljesíthetetlennek tartja.

Ez akkor is nehéz lenne, ha valaki birtoklevéllel rendelkezik, hiszen a telekkönyvezés is időt vesz igénybe. Sok területről azonban semmilyen igazoló dokumentummal nem rendelkezik a gazda, a visszaszolgáltatási folyamat sem zárult le. Ha pedig az egykori tulajdonos már nem él, a leszármazottaknak hagyatéki eljárást kell lefolytatniuk, ami tovább lassítja az ügyintézést.

Amennyiben az általuk birtokolt terület tulajdonjoga még nem rendezett, a kisajátítási összegre akkor is jogosult a tulajdonos,

de azt csak a tulajdonviszonyok hivatalos rendezése után kaphatja meg. Az összeg addig a CEC Bank számláján marad letétben.

Az eseményen elhangzott az is, hogy több olyan jelzés érkezett, miszerint kisajátítási értesítést kaptak olyan személyek is, akiknek a földterülete az autópálya tervezett nyomvonalától több kilométerre található.

Ezeket az eseteket mindenképpen tisztázni szeretnénk, mert nem fordulhat elő, hogy az állam olyan területeket sajátítson ki, amelyeket a beruházás valójában nem érint

– hangsúlyozta. Előfordul olyan eset is, hogy valakinek az érintett területen van földje, mégsem kapott értesítést, vagy nem szerepel a közzétett listákon. Elmondta továbbá, hogy a község önkormányzata elkészíttette az érintett nyomvonalra vonatkozó kataszteri térképet, amely jelenleg a kataszteri hivatal jóváhagyási szakaszában van. Ebben több olyan parcella is szerepel, amelynek tulajdonosa nem azonosítható. A polgármester szerint így

jelenleg az sem tisztázott pontosan, hány tulajdonost érint a kisajátítás,

de az biztos, hogy több mint ezer személyről lehet szó. „A hagyatéki eljárásokat egyébként előbb-utóbb akkor is le kellett volna folytatni, ha nem kerülne sor az autópálya építésére, hiszen a jelenlegi viszonyok nem maradhatnak fenn örökké" – jegyezte meg. Gáll Szabolcs szerint

a kártalanítás összegét viszonylag korrekt módon határozta meg a CNIR: a négyzetméterenkénti ár meghaladja a két lejt,

ami a jelenlegi piaci viszonyok között elfogadhatónak számít. A polgármester egyébként úgy látja, hogy a lakosság hozzáállása vegyes: vannak, akik lehetőséget látnak a beruházásban, mások viszont érthető módon nem örülnek annak, hogy elveszítik földjeiket, amelyekkel terveik voltak, akkor is, ha ezeket végül kifizeti az állam.

Elkezdődött az autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának tervezése
Elkezdődött az autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának tervezése

Elkezdődött az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti 14,4 kilométeres szakaszának műszaki tervezése, amelyre tíz hónapja van a megbízott vállalatnak – jelentette be a közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR).

Gyergyószék Gyergyóalfalu Autópálya
Hirdetés
