Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás

Feszült hangulatú, de informatív lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az A8-as autópálya nyomvonala mentén tervezett kisajátításokról. Bár a kártalanítási összegeket már elkülönítették, a helyi gazdák szerint a határidők betarthatatlanok.

Gergely Imre 2026. január 22., 17:052026. január 22., 17:05 2026. január 22., 17:112026. január 22., 17:11

Lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az autópálya-építéshez kapcsolódó kisajátítási eljárásról; a kultúrházban megszervezett találkozón száz érdeklődő vett részt. A Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) részéről Adrian Udeanu programmenedzser és a kisajátítási osztály szakemberei ismertették a folyamat részleteit, a jogi határidőket és a kártalanítás módját.

Az autópálya nyomvonalán kisajátításokra van szükség Fotó: Facebook/Compania Națională de Investiții Rutiere

Amint a kezdeményező, Gáll Szabolcs gyergyóalfalvi polgármester elmondta, a fórum célja az volt, hogy az érintett tulajdonosok pontos és hivatalos információkat kapjanak a küszöbön álló kisajátításról, valamint választ kapjanak a felmerülő kérdéseikre. Határidők, lépések, kártalanítás Amint a fórumon is elhangzott, a kisajátítási szándékról szóló értesítéseket 2025. december 29-én küldték ki. A résztvevőknek kiosztott magyar nyelvű tájékoztató szórólap is írja,

a tulajdonosoknak 30 munkanap áll rendelkezésükre az érintett területek felszabadítására és a tulajdonjogot igazoló dokumentumok benyújtására.

A határidő lejárta után, február 16–19. között adják ki a kisajátítási határozatokat.A kártalanítás összegét már elkülönítették, a pénzt a CEC Banknál helyezték letétbe. A tulajdonjogi iratok ellenőrzése és a kifizetéshez szükséges jegyzőkönyvek aláírása után

a kártalanítást legfeljebb 90 napon belül fizetik ki, banki átutalással vagy az érintett által választott bankfiókban.

A tulajdonosoknak joguk van elfogadni vagy vitatni a megállapított összeget. Amennyiben nem értenek egyet vele, akkor is kérhetik a kifizetést, miközben bírósági úton kérhetik a kártalanítás összegének felülvizsgálatát. A szakemberek hangsúlyozták: a vitatás nem jár az összeg csökkentésének kockázatával. Problémás esetek, rendezetlen viszonyok A CNIR illetékese által közölt információk egyszerűnek és világosnak tűnhetnek, a helyzet azonban nem ennyire egyértelmű. A fórumon több kérdés merült fel a tulajdonviszonyok tisztázatlanságával kapcsolatban. Gáll Szabolcs a Székelyhonnak válaszolva elmondta, hogy

a 30 napos határidőt teljesíthetetlennek tartja.

Ez akkor is nehéz lenne, ha valaki birtoklevéllel rendelkezik, hiszen a telekkönyvezés is időt vesz igénybe. Sok területről azonban semmilyen igazoló dokumentummal nem rendelkezik a gazda, a visszaszolgáltatási folyamat sem zárult le. Ha pedig az egykori tulajdonos már nem él, a leszármazottaknak hagyatéki eljárást kell lefolytatniuk, ami tovább lassítja az ügyintézést.

Amennyiben az általuk birtokolt terület tulajdonjoga még nem rendezett, a kisajátítási összegre akkor is jogosult a tulajdonos,

de azt csak a tulajdonviszonyok hivatalos rendezése után kaphatja meg. Az összeg addig a CEC Bank számláján marad letétben. Hirdetés Az eseményen elhangzott az is, hogy több olyan jelzés érkezett, miszerint kisajátítási értesítést kaptak olyan személyek is, akiknek a földterülete az autópálya tervezett nyomvonalától több kilométerre található.

Ezeket az eseteket mindenképpen tisztázni szeretnénk, mert nem fordulhat elő, hogy az állam olyan területeket sajátítson ki, amelyeket a beruházás valójában nem érint

– hangsúlyozta. Előfordul olyan eset is, hogy valakinek az érintett területen van földje, mégsem kapott értesítést, vagy nem szerepel a közzétett listákon. Elmondta továbbá, hogy a község önkormányzata elkészíttette az érintett nyomvonalra vonatkozó kataszteri térképet, amely jelenleg a kataszteri hivatal jóváhagyási szakaszában van. Ebben több olyan parcella is szerepel, amelynek tulajdonosa nem azonosítható. A polgármester szerint így

jelenleg az sem tisztázott pontosan, hány tulajdonost érint a kisajátítás,

de az biztos, hogy több mint ezer személyről lehet szó. „A hagyatéki eljárásokat egyébként előbb-utóbb akkor is le kellett volna folytatni, ha nem kerülne sor az autópálya építésére, hiszen a jelenlegi viszonyok nem maradhatnak fenn örökké" – jegyezte meg. Gáll Szabolcs szerint

a kártalanítás összegét viszonylag korrekt módon határozta meg a CNIR: a négyzetméterenkénti ár meghaladja a két lejt,