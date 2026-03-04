Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fontos előrelépés Székelyföld számára: átadták az A8-as autópálya gyergyói szakaszának munkaterületét

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentős infrastrukturális fejlemény történt Székelyföldön: a kivitelezők átvették az A8-as, azaz az Egyesülés Autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának munkaterületét.

Bencze Emese

2026. március 04., 15:042026. március 04., 15:04

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) a kijelölt műszaki ellenőrökön keresztül adta át az 1D jelű, 14,4 kilométeres szakaszt, amely teljes egészében Hargita megyében halad. A munkaterület átadása a szerződésben rögzített határidőnél korábban történt, így

a kivitelezők megkezdhetik az előkészítő munkálatokat

– olvasható az általuk közzétett bejegyzésben.

Hidakkal, felüljárókkal és vadátjárókkal épül

A Gyergyóalfalu–Gyergyóditró közötti részen 21 híd és felüljáró épül, ezek közül három kifejezetten a vadállatok biztonságos átkelését szolgálja. A tervek szerint Gyergyóalfalunál egy csomópont is létesül, valamint ideiglenes lecsatlakozás a következő, Ditró–Gerinces (Grințieș, Neamț megye) szakasz irányába, hogy az elkészült rész önállóan is használható legyen.

Hirdetés

A Ditró–Gerinces közötti, 37,9 kilométeres szakasz az autópálya leghosszabb szakasza. Itt 63 híd, felüljáró és átkelő, valamint 19 alagút épül majd, ami jól mutatja a hegyvidéki terep kihívásait.

Stratégiai jelentőség Székelyföld számára

Az A8-as autópálya kulcsfontosságú összeköttetést teremt majd Erdély és Moldva között. Székelyföld számára ez nemcsak gyorsabb közlekedést jelenthet, hanem gazdasági szempontból is új lehetőségeket nyithat: javulhat a térség elérhetősége, könnyebbé válhat a turizmus és a vállalkozások bekapcsolódása az országos és nemzetközi gazdasági vérkeringésbe.

A mostani munkaterület-átadás azt jelenti, hogy

a Gyergyói-medencét érintő autópálya-szakasz kivitelezése érdemi szakaszba léphet

– egy olyan beruházás kezdete, amelyre Székelyföldön évtizedek óta várnak. A tervezési időszak lezárulta után a kivitelezőnek 40 hónap áll rendelkezésére a munkálatok befejezésére.

Gyergyószék Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 28., szombat

Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen

Két ember sérült meg pénteken késő este egy közlekedési balesetben Gyergyószárhegyen. A jármű egyik utasát a tűzoltók szabadították ki.

Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen
Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen
2026. február 28., szombat

Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium adott otthont a 8. Országos Magyar Matematikaolimpiának. A megmérettetésen akadtak olyan feladatok, amelyeken még a mesterséges intelligencia is „kifogott”, de a versenyzők megoldották őket.

A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson
A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson
2026. február 26., csütörtök

A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson
2026. február 25., szerda

Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig

A lakossági panaszokra reagálva ideiglenes kátyúzásba kezdtek Gyergyószentmiklós több pontján. A téli hónapok alatt keletkezett úthibákat hidegaszfalttal próbálják orvosolni, amíg az időjárás és a költségvetés lehetővé nem teszi a tartósabb javításokat.

Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig
Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig
2026. február 25., szerda

Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig
2026. február 23., hétfő

Elhunyt Lázár Zoltán, Gyergyószentmiklós korábbi alpolgármestere

Elhunyt 83 éves korában Lázár Zoltán atomfizikus, tanár, vállalkozó, Gyergyószentmiklós egykori alpolgármestere, a képviselő-testületi tagja.

Elhunyt Lázár Zoltán, Gyergyószentmiklós korábbi alpolgármestere
Elhunyt Lázár Zoltán, Gyergyószentmiklós korábbi alpolgármestere
2026. február 23., hétfő

Elhunyt Lázár Zoltán, Gyergyószentmiklós korábbi alpolgármestere
Hirdetés
2026. február 23., hétfő

Korszerű sportpadlót kap a gyergyószentmiklósi sportcsarnok

Elkezdték a gyergyószentmiklósi id. Basilides Tibor Sportcsarnok új padlózatának kiépítését. A megrongálódott, elavult borítás helyére korszerű, tömörfa sportparketta kerül. A beruházás régi hiányosságot pótol.

Korszerű sportpadlót kap a gyergyószentmiklósi sportcsarnok
Korszerű sportpadlót kap a gyergyószentmiklósi sportcsarnok
2026. február 23., hétfő

Korszerű sportpadlót kap a gyergyószentmiklósi sportcsarnok
2026. február 19., csütörtök

Több mint negyven térfigyelő kamerát szerelnek fel Gyergyószentmiklóson

Jelentős közbiztonsági beruházást hagyott jóvá a város képviselő-testülete a februári tanácsülésen: egy 2,7 millió lejes uniós pályázat révén több mint negyven kamerát, rendszámfelismerő rendszert és okos gyalogátkelőket telepítenek a város kulcspontjain.

Több mint negyven térfigyelő kamerát szerelnek fel Gyergyószentmiklóson
Több mint negyven térfigyelő kamerát szerelnek fel Gyergyószentmiklóson
2026. február 19., csütörtök

Több mint negyven térfigyelő kamerát szerelnek fel Gyergyószentmiklóson
2026. február 18., szerda

Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny

Jó hangulatú szabadtéri eseményre várják a horgászat szerelmeseit: ismét megszervezik a hagyományos lékésző versenyt a Gyilkos-tó jegén.

Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny
Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny
2026. február 18., szerda

Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny
Hirdetés
2026. február 18., szerda

Lakásba betörve segítettek a tűzoltók Maroshévízen

Sürgősségi beavatkozásra volt szükség ahhoz, hogy segíteni tudjanak egy maroshévízi férfin, miután ismerősei nem tudták elérni, és attól tartottak, bajba került.

Lakásba betörve segítettek a tűzoltók Maroshévízen
Lakásba betörve segítettek a tűzoltók Maroshévízen
2026. február 18., szerda

Lakásba betörve segítettek a tűzoltók Maroshévízen
2026. február 18., szerda

Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram

Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram
Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram
2026. február 18., szerda

Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram
2026. február 18., szerda

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat
Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat
2026. február 18., szerda

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!