Fontos előrelépés Székelyföld számára: átadták az A8-as autópálya gyergyói szakaszának munkaterületét

Jelentős infrastrukturális fejlemény történt Székelyföldön: a kivitelezők átvették az A8-as, azaz az Egyesülés Autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának munkaterületét.
Az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) a kijelölt műszaki ellenőrökön keresztül adta át az 1D jelű, 14,4 kilométeres szakaszt, amely teljes egészében Hargita megyében halad. A munkaterület átadása a szerződésben rögzített határidőnél korábban történt, így
– olvasható az általuk közzétett bejegyzésben.
A Gyergyóalfalu–Gyergyóditró közötti részen 21 híd és felüljáró épül, ezek közül három kifejezetten a vadállatok biztonságos átkelését szolgálja. A tervek szerint Gyergyóalfalunál egy csomópont is létesül, valamint ideiglenes lecsatlakozás a következő, Ditró–Gerinces (Grințieș, Neamț megye) szakasz irányába, hogy az elkészült rész önállóan is használható legyen.
A Ditró–Gerinces közötti, 37,9 kilométeres szakasz az autópálya leghosszabb szakasza. Itt 63 híd, felüljáró és átkelő, valamint 19 alagút épül majd, ami jól mutatja a hegyvidéki terep kihívásait.
Az A8-as autópálya kulcsfontosságú összeköttetést teremt majd Erdély és Moldva között. Székelyföld számára ez nemcsak gyorsabb közlekedést jelenthet, hanem gazdasági szempontból is új lehetőségeket nyithat: javulhat a térség elérhetősége, könnyebbé válhat a turizmus és a vállalkozások bekapcsolódása az országos és nemzetközi gazdasági vérkeringésbe.
A mostani munkaterület-átadás azt jelenti, hogy
– egy olyan beruházás kezdete, amelyre Székelyföldön évtizedek óta várnak. A tervezési időszak lezárulta után a kivitelezőnek 40 hónap áll rendelkezésére a munkálatok befejezésére.
Két ember sérült meg pénteken késő este egy közlekedési balesetben Gyergyószárhegyen. A jármű egyik utasát a tűzoltók szabadították ki.
A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium adott otthont a 8. Országos Magyar Matematikaolimpiának. A megmérettetésen akadtak olyan feladatok, amelyeken még a mesterséges intelligencia is „kifogott”, de a versenyzők megoldották őket.
A lakossági panaszokra reagálva ideiglenes kátyúzásba kezdtek Gyergyószentmiklós több pontján. A téli hónapok alatt keletkezett úthibákat hidegaszfalttal próbálják orvosolni, amíg az időjárás és a költségvetés lehetővé nem teszi a tartósabb javításokat.
Elhunyt 83 éves korában Lázár Zoltán atomfizikus, tanár, vállalkozó, Gyergyószentmiklós egykori alpolgármestere, a képviselő-testületi tagja.
Elkezdték a gyergyószentmiklósi id. Basilides Tibor Sportcsarnok új padlózatának kiépítését. A megrongálódott, elavult borítás helyére korszerű, tömörfa sportparketta kerül. A beruházás régi hiányosságot pótol.
Jelentős közbiztonsági beruházást hagyott jóvá a város képviselő-testülete a februári tanácsülésen: egy 2,7 millió lejes uniós pályázat révén több mint negyven kamerát, rendszámfelismerő rendszert és okos gyalogátkelőket telepítenek a város kulcspontjain.
Jó hangulatú szabadtéri eseményre várják a horgászat szerelmeseit: ismét megszervezik a hagyományos lékésző versenyt a Gyilkos-tó jegén.
Sürgősségi beavatkozásra volt szükség ahhoz, hogy segíteni tudjanak egy maroshévízi férfin, miután ismerősei nem tudták elérni, és attól tartottak, bajba került.
Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
