Fontos előrelépés Székelyföld számára: átadták az A8-as autópálya gyergyói szakaszának munkaterületét

Jelentős infrastrukturális fejlemény történt Székelyföldön: a kivitelezők átvették az A8-as, azaz az Egyesülés Autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának munkaterületét.

Az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) a kijelölt műszaki ellenőrökön keresztül adta át az 1D jelű, 14,4 kilométeres szakaszt, amely teljes egészében Hargita megyében halad. A munkaterület átadása a szerződésben rögzített határidőnél korábban történt, így



Hidakkal, felüljárókkal és vadátjárókkal épül

A Gyergyóalfalu–Gyergyóditró közötti részen 21 híd és felüljáró épül, ezek közül három kifejezetten a vadállatok biztonságos átkelését szolgálja. A tervek szerint Gyergyóalfalunál egy csomópont is létesül, valamint ideiglenes lecsatlakozás a következő, Ditró–Gerinces (Grințieș, Neamț megye) szakasz irányába, hogy az elkészült rész önállóan is használható legyen.

A Ditró–Gerinces közötti, 37,9 kilométeres szakasz az autópálya leghosszabb szakasza. Itt 63 híd, felüljáró és átkelő, valamint 19 alagút épül majd, ami jól mutatja a hegyvidéki terep kihívásait.

Stratégiai jelentőség Székelyföld számára

Az A8-as autópálya kulcsfontosságú összeköttetést teremt majd Erdély és Moldva között. Székelyföld számára ez nemcsak gyorsabb közlekedést jelenthet, hanem gazdasági szempontból is új lehetőségeket nyithat: javulhat a térség elérhetősége, könnyebbé válhat a turizmus és a vállalkozások bekapcsolódása az országos és nemzetközi gazdasági vérkeringésbe.

