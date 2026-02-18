Számos gyergyószentmiklósi háztartásban nem lesz áram

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
2026. február 18., 10:422026. február 18., 10:42
A szolgáltató tájékoztatása szerint az alábbi utcákban lesz áramszünet február 19-én, csütörtökön 9 és 15 óra között:
Gyöngyvirág utca,
Kossuth Lajos utca – az Agromec (volt SMA) és a Dózsa György utca kereszteződéséig,
Kis utca,
Tölgymező utca – a Kossuth Lajos utcától a Testvériség sugárútig,
Új utca,
Sólyom utca,
Keskeny utca,
a Békény utca alsó szakasza,
a Külső utca alsó szakasza.
